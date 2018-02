Renate-Fano/ Streaming video e diretta tv: probabili formazioni, quote, orario, risultato live

Diretta Renate-Fano: info streaming video e tv, probabili formazioni, orario, quote e risultato live della partita di Serie C girone B in programma allo stadio di Meda.

24 febbraio 2018 Stefano Belli

Diretta Renate-Fano, LaPresse

Renate-Fano, diretta dal signor Vigile di Cosenza, sabato 24 febbraio 2018 alle ore 14.30, sarà una delle sfide che apriranno il programma della ventisettesima giornata del campionato di Serie C, nel girone B.

Quattro sconfitte consecutive tra campionato e Coppa Italia, presentano all'appuntamento un Renate nel momento più nero della sua stagione. I brianzoli avevano stupito nel girone d'andata, inizialmente battagliando col Padova per il primo posto nel girone B di Serie C, e dando a tratti l'impressione di essere l'unica formazione in grado di rimanere a contatto con i biancoscudati. Così non è stato, con i nerazzurri che dopo la vittoria dello scorso 29 dicembre contro la Feralpisalò in casa, non hanno finora raccolto neanche un punto nel 2018. E si sono visti riassorbiti in classifica, costretti a cedere il secondo posto alla stessa Feralpisalò e sorpassati da un gruppo di squadre fino a ritrovarsi risucchiati tra il settimo e il nono posto, appaiati a quota trentatré punti assieme a Triestina e Pordenone. Di fronte il Renate si troverà un Fano che resta fanalino di coda del raggruppamento, con i marchigiani che hanno combattuto nell'ultimo match disputato in campionato contro un Vicenza in salute, che è riuscito ad imporsi di misura con il punteggio di uno a zero. Sconfitta che pesa, col Fano che resta staccato di quattro lunghezze dal gruppo di squadre a ventitré punti, composto al momento da Teramo, Ravenna e Santarcangelo, che si sta giocando le ultime posizioni tra salvezza diretta e zona play out. Sfida dunque particolarmente delicata, perché il Renate dovrà dimostrare di essere uscito dal periodo nero, ma un nuovo passo falso per il Fano avrebbe pesanti ripercussioni di classifica.

STREAMING VIDEO E TV, DOVE VEDERE LA PARTITA

Non sarà prevista la diretta tv dell'incontro sui canali in chiaro o a pagamento, ma gli abbonati al sito elevensports.it, o coloro che acquisteranno la visione della partita come evento singolo, potranno seguirla in diretta streaming video via internet.

LE PROBABILI FORMAZIONI

Le probabili formazioni vedranno il Fano scendere in campo con Di Gregorio in porta, Anghileri schierato in posizione di terzino destro e Vannucci schierato in posizione di terzino sinistro, mentre Teso e Di Gennaro saranno i due centrali della retroguardia. Fietta, Scaccabarozzi e Palma saranno i tre di centrocampo, mentre partiranno titolari nel tridente offensivo Gomez, Lunetta e Finocchio. Risponderà il Fano con il senegalese Thiam in porta, Pellegrini schierato come laterale difensivo di destra e Fautario come laterale difensivo di sinistra, con i tre centrali che saranno l'uruguaiano Sosa, Gattari e Magli. A centrocampo mancherà Varano, espulso per doppia ammonizione nel match contro il Vicenza e dunque squalificato, al suo posto giocherà Schiavini al fianco del ghanese Mawuli e Lazzari. In attacco, confermato il tandem Germinale-Fioretti.

LA CHIAVE TATTICA E I PRECEDENTI

I moduli a confronto saranno il 4-3-3 del Renate ed il 5-3-2 del Fano. La gara d'andata tra le due compagini è terminata con un rocambolesco pareggio, due a due con reti di Fioretti e Germinale (al novantaquattresimo) per i marchigiani e di Gomez e Pavan per i lombardi. Il Renate ha vinto l'ultimo precedente in casa, datato 3 marzo 2013 e deciso da una rete di Gavazzi a dieci minuti dal novantesimo.

QUOTE E PRONOSTICI

Le quote dei bookmaker per le scommesse sul match vedono la vittoria interna quotata 1.75 da Bwin, mentre l'eventuale pareggio viene proposto ad una quota di 3.50 da Bet365. William Hill offre invece a 5.00 la quota relativa al successo esterno. Quote sui gol realizzati fissate a 2.25 per l'over 2.5 e a 1.57 per l'under 2.5 da Unibet.

