Risultati Serie A/ Classifica aggiornata, diretta gol e live score degli anticipi (26^ giornata)

Risultati Serie A: classifica aggiornata, diretta gol e live score degli anticipi in programma oggi sabato 24 febbraio per la 26^ giornata di campionato

24 febbraio 2018 Mauro Mantegazza

Risultati Serie A: Brozovic fu decisivo all'andata (LaPresse)

La 26^ giornata di Serie A comincia oggi con due anticipi. Il programma di questo sabato 24 febbraio sarà dunque quello classico per il sabato: alle ore 18.00 Bologna-Genoa, mentre alle ore 20.45 l’appuntamento sarà con Inter-Benevento. Ricordiamo che domani ci saranno invece sette partite distribuite su ben quattro fasce orarie e che la giornata si chiuderà solamente lunedì sera: sarà dunque un weekend di Serie A decisamente lungo, ma adesso concentriamoci sulle due partite che ci attendono oggi.

LA SFIDA ROSSOBLU

Appuntamento allo stadio Renato Dall’Ara per aprire la 26^ giornata di Serie A. Una sfida affascinante fra Bologna e Genoa, che in due hanno vinto la bellezza di 16 scudetti: si respira dunque la storia del calcio italiano quando si affrontano le due compagini rossoblù, anche se l’ultimo di questi 16 titoli tricolori risale agli anni Sessanta. L’attualità ci dice invece che Bologna e Genoa sono appaiate a quota 30 punti in classifica: entrambe ormai tranquille per una salvezza che è in tasca, ma d’altronde troppo lontane dalla zona Europa League per sognare in grande. Una sfida dunque senza eccessive pressioni, speriamo che favorisca lo spettacolo: il Genoa è in grande forma e cerca addirittura la quarta vittoria consecutiva, contando sugli ottimi numeri in trasferta; il Bologna invece domenica scorsa ha vinto il derby con il Sassuolo e vuole regalare ai propri tifosi un’altra gioia in questo doppio turno casalingo.

MATCH INEDITO A SAN SIRO

In un certo senso, sarà storico anche il match di San Siro. Qui gli scudetti e gli allori vari sono tutti dalla parte dell’Inter: sarà però la prima volta del Benevento alla Scala del calcio, in un confronto inedito fra l’unica squadra che è sempre stata in Serie A nella storia del campionato a girone unico e quella che invece ha debuttato nella massima serie solamente in questa stagione. Contando che il Benevento all’andata ha ospitato al Vigorito sia l’Inter sia il Milan, questa è la prima trasferta a Milano per i campani, che cercheranno l’impresa memorabile per tenere viva la speranza della salvezza. Questa però naturalmente per l’Inter è una partita da vincere a ogni costo, altrimenti la situazione si farebbe difficile nella corsa verso il quarto posto.

RISULTATI SERIE A, 26^ GIORNATA

Ore 18.00

Bologna-Genoa

Ore 20.45

Inter-Benevento

CLASSIFICA

Napoli 66

Juventus 65

Roma 50

Lazio 49

Inter 48

Sampdoria, Milan 41

Atalanta 38

Torino 36

Udinese 33

Fiorentina 32

Genoa, Bologna 30

Cagliari, Chievo 25

Sassuolo 23

Crotone 21

Spal 17

Verona 16

Benevento 10

