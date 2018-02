Risultati Serie C/ Classifiche aggiornate, diretta gol live score girone B (27^ giornata)

Risultati Serie C: classifica aggiornata, diretta gol live score del girone B. Le partite della 27^ giornata si giocano sabato: il Padova cerca l'allungo decisivo per la promozione diretta

24 febbraio 2018 Claudio Franceschini

Risultati Serie C, girone B: 27^ giornata (Foto LaPresse)

Proseguono le partite del campionato di Serie C 2017-2018: siamo lanciati verso la conclusione di un torneo sempre più entusiasmante, che continua a regalare emozioni con la corsa ai vari obiettivi stagionali. Sabato 24 febbraio è di scena il girone B: ormai una consuetudine che sia questo gruppo a inaugurare il turno, e questa volta lo ha fatto anche con l’anticipo del venerdì tra Vicenza e Reggiana. Il programma del giorno si sviluppa su tre diverse fasce orario: alle ore 14:30 si giocano infatti Mestre-Feralpisalò, Renate-Fano e Sudtirol-Padova. Alle 16:30 appuntamento con Fermana-Triestina e Teramo-Bassano, previsto anche un match alle ore 18:30 che è Santarcangelo-Sambendettese. Partite interessanti: il big match può sicuramente essere considerato quello del Druso anche perché è coinvolta la capolista, ma un po’ su tutti i campi sono attese ottime partite. Come detto, ci stiamo avvicinando al momento in cui i verdetti saranno decisi: non solo la promozione diretta in Serie B ma anche le squadre che parteciperanno ai playoff con la relativa griglia, e la salvezza con la grande novità della stagione, ovvero il fatto che la retrocessione diretta non c’è più e dunque anche l’ultima in classifica sarà comunque coinvolta nei playout.

RISULTATI E CLASSIFICA SERIE C GIRONE B

LA SITUAZIONE

Il Padova vola: i biancoscudati hanno mancato la possibilità di fare il double (come era riuscito al Venezia lo scorso anno) venendo eliminati ai quarti di Coppa Italia, ma siamo davvero ai dettagli. In campionato la squadra di Pierpaolo Bisoli non conosce rivali: entrata nel turno con 11 punti di vantaggio sulla Feralpisalò, deve solo gestire la situazione per riprendersi la promozione in Serie B. Alle sue spalle però la lotta è davvero interessante: non solo i bresciani, anche la Reggiana e il Bassano che sono in netta ripresa e sono anzi riusciti a scavalcare una Sambenedettese in flessione. Dicevamo anche del Sudtirol, che ha rotto gli indugi ma deve trovare maggiore continuità; forse anche il terzetto formato da Triestina, Renate e Pordenone corre per il secondo posto perché si trova a 4 lunghezze dalla Feralpisalò. Tra le squadre al momento fuori dai playoff e a caccia di una posizione tra le prime dieci sta risalendo alla grande il Vicenza – ed è incredibile considerate tutte le difficoltà di una società fallita – e ci prova anche la Fermana, dal Gubbio invece entriamo nella zona della salvezza con gli umbri che vogliono mantenere il vantaggio che hanno accumulato nei confronti del terzetto che in questo momento si sta giocando la permanenza diretta in Serie C.

RISULTATI E CLASSIFICA SERIE C GIRONE B

Ore 14:30 Mestre-Feralpisalò

Ore 14:30 Renate-Fano

Ore 14:30 Sudtirol-Padova

Ore 16:30 Fermana-Triestina

Ore 16:30 Teramo-Bassano

Ore 18:30 Santarcangelo-Sambenedettese

CLASSIFICA GIRONE B Padova 48

Feralpisalò 37

Reggiana, Bassano 36

Sambenedettese 35

Sudtirol 34

Triestina, Renate, Pordenone 33

Mestre, AlbinoLeffe 31

Vicenza, Fermana 30

Gubbio 27

Teramo, Ravenna, Santarcangelo (-1) 23

Fano 19

© Riproduzione Riservata.