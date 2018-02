Roma Torino Primavera/ Info streaming video e diretta tv: probabili formazioni, orario e risultato live

Diretta Roma Torino Primavera, info streaming video e tv: probabili formazioni, orario e risultato live della partita. Quarto incrocio nell'ultimo mese tra i giallorossi e i granata

24 febbraio 2018

Roma Torino Primavera sarà diretta dall’arbitro Gino Garofalo; squadre in campo alle ore 15:00 di sabato 24 febbraio per una gara interessantissima, che può valere tanto per entrambe le squadre. La Roma ha rotto gli indugi: punta con decisione a uno dei primi due posti della classifica, cosa che le permetterebbe di arrivare direttamente alla fase finale del campionato Primavera 1 2017-2018. Ha mancato il sorpasso nello scorso turno facendosi battere in casa dalla Fiorentina - che si è avvicinata a -2 - ma resta comunque in piena corsa sfruttando anche il rallentamento delle prime due della classe. Il Torino sta invece un momento non semplicissimo: al di là della sconfitta bruciante nel derby della scorsa settimana, i granata hanno perso un po’ di smalto e a oggi sarebbero fuori dai playoff. Hanno tutte le possibilità di recuperare ma devono necessariamente migliorare il loro rendimento esterno: una sola vittoria nelle ultime cinque partite fuori casa, con tre sconfitte.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA Roma Torino Primavera verrà trasmessa in diretta tv su Rai Sport e Rai Sport +: sarà quindi un appuntamento in chiaro per tutti quello sulla televisione di stato, con la possibilità chiaramente di assistere alla partita di campionato anche su dispositivi mobili come PC, tablet e smartphone. Per la diretta streaming video infatti sarà sufficiente visitare il sito www.raiplay.it, selezionando poi il canale di riferimento.

IL CONTESTO

Per la quarta volta nel giro di un mese, Roma e Torino Primavera si affrontano: fatto curioso questo del calendario stagionale, dovuto all’incrocio nella semifinale di Coppa Italia e, soprattutto, al rinvio della partita di andata che è stata posticipata addirittura di tre mesi e mezzo. Il bilancio per il momento è in totale parità dal punto di vista del risultato secco: i giallorossi hanno vinto in trasferta la partita di campionato e pareggiato sempre fuori casa in Coppa Italia, il Torino ha invece vinto la gara interna in coppa. Il che significa, ovviamente, che i granata hanno portato a casa la preda più ambita: la finale di una Coppa Italia che ad aprile, contro il Milan, proveranno a mettere in bacheca. In campionato invece le cose sorridono alla Roma, che battendo la Juventus e - appunto - il Torino nel finale ha saputo rimontare rimettendosi in corsa per la fase finale diretta; la sconfitta casalinga contro la Fiorentina è arrivata come un fulmine a ciel sereno. Sta andando peggio al Torino, che da metà novembre stazionava in zona playoff e vi è uscito subendo gol al 90’ nel derby giocato in casa; tuttavia la classifica è corta, dunque le possibilità di fare strada e rientrare nelle prime otto sono ancora del tutto aperte.

PROBABILI FORMAZIONI ROMA TORINO PRIMAVERA

La Roma di Alberto De Rossi dovrebbe presentarsi in campo con le solite scelte rispetto alle ultime uscite: Greco tra i pali, Ciavattini e Cargnelutti coppia centrale in difesa con Bouah a correre sulla corsia destra e Valeau dall’altra parte del campo, Marcucci da regista davanti al reparto arretrato con Riccardi e Sdaigui ad agire in qualità di mezzali, mentre nel tridente offensivo Meadows e Besuijen sugli esterni e Zan Celar prima punta. Possibili modifiche? Masangu si gioca un posto in mezzo al campo, attenzione anche a Semeraro che potrebbe prendere il posto di Valeau mentre lo stesso Meadows può scalare dietro, aprendo così a Keba Coly le porte del tridente. Federico Coppitelli schiera il suo Torino con il centrocampo a rombo: capitan D’Alena vertice basso, Rauti o Ruggiero da vertice alto alle spalle dei due attaccanti Millico e Butic. Ad accompagnare la regia di D’Alena dovrebbero essere ancora una volta Ben Kone e Oukhadda, ma occhio a Celeghin che potrebbe avere spazio dal primo minuto; in difesa ballottaggio tra Edoardo Bianchi e Ferigra per affiancare Buongiorno, i due laterali saranno Gilli e Fiordaliso. In porta ovviamente Domenico Coppola.

