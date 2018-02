Santarcangelo-Samb/ Streaming video e diretta tv: probabili formazioni, quote, orario, risultato live

Diretta Santarcangelo-Sambenedettese: info streaming video e tv, probabili formazioni, orario, quote e risultato live della partita di Serie C girone B. Match delicato per i romagnoli.

24 febbraio 2018 Stefano Belli

Diretta Santarcangelo-Sambenedettese, LaPresse

Santarcangelo-Sambenedettese, diretta dal signor Cascone di Nocera Inferiore, sabato 24 febbraio 2018 alle ore 18.30, sarà la sfida che chiuderà il ricco sabato dedicato alla ventisettesima giornata del campionato di Serie C, nel girone B.

Partita molto delicata per i romagnoli del Santarcangelo, che in questa stagione non riescono a 'strappare' a livello di continuità. Santarcangelo che è stato anche penalizzato dal calendario, visto che le ultime due sconfitte sono maturate contro il Padova primo della classe nel girone B di Serie C e la Reggiana che occupa invece la terza posizione. Due ko che hanno però riassorbito i romagnoli al penultimo posto in classifica, appaiati a ventitré punti al Teramo e al Ravenna, squadre che al momento sembrano costrette a giocarsi i posti scomodi dei play out. La Sambenedettese dalla sua non ride visto che ha raccolto solamente tre punti nelle ultime cinque partite, con la delusione dello stadio Riviera delle Palme che ha raggiunto l'apice dopo l'ultima sconfitta interna contro il Mestre.

Un ko che ha costretto la Samb a rinunciare all'assalto al secondo posto, e che è costato anche il sorpasso in classifica da parte di Reggiana e Bassano, con i marchigiani che sono scivolati fino in quinta posizione. Un momento di crisi che per la Sambenedettese riguarda soprattutto l'attacco, considerando che i rossoblu da tempo non riescono a segnare più di un gol a partita, e che ha vanificato il lavoro di una difesa che resta per il momento la terza del campionato dietro quelle di Reggiana e Padova. Difesa che è invece il vero tallone d'Achille di un Santarcangelo che ha incassato finora ben quarantaquattro gol, nove in più della seconda peggior difesa, il Gubbio, e diciotto in più del Fano ultimo in classifica.

STREAMING VIDEO E TV, DOVE VEDERE LA PARTITA

Non sarà prevista la diretta tv dell'incontro sui free o pay, ma gli abbonati al portale elevensports.it, o coloro che acquisteranno la visione della partita come evento singolo, potranno seguirla in diretta streaming video via internet.

PROBABILI FORMAZIONI SANTARCANGELO SAMBENEDETTESE

Le probabili formazioni della sfida. Padroni di casa del Santarcangelo schierati con Bastianoni a difesa della porta, alle spalle di una difesa a tre composta da Maini, Sirignano e dal croato Lesjak. A centrocampo Toninelli sarà l'esterno laterale di destra e Bussaglia l'esterno laterale di sinistra, mentre Dalla Bona e l'albanese Dhamo si muoveranno al centro della mediana. In attacco, tridente offensivo formato da Capellini, Piccioni e dall'altro croato Spoljaric. Risponderà la Sambenedettese con una difesa a tre con Di Pasquale, Conson e Miceli schierati titolari davanti all'estremo difensore Perina. A centrocampo spazio a Bellomo, Bove e Marchi, mentre Tomi sarà l'esterno laterale mancino e Rapisarda avrà il compito di presidiare la fascia destra. In attacco sarà invece confermato il tandem Miracoli-Esposito.

LA CHIAVE TATTICA E I PRECEDENTI

Schieramenti tattici delle due squadre che vedranno il Santarcangelo opporre un 3-4-3 al 3-5-2 della Sambenedettese. Marchigiani vincenti con il punteggio di tre a uno nel match d'andata di questo campionato, gol di Vallocchia, Miceli e Di Massimo, con i romagnli che hanno accorciato il risultato con Tommasone. L'ultimo precedente in casa del Santarcangelo è quello del 7 dicembre 2016, la gara terminò con un pareggio a reti inviolate.

QUOTE E PRONOSTICI

Le quote dei bookmaker per le scommesse sul match vedono la vittoria interna quotata 3.29 da Bet365, mentre l'eventuale pareggio viene proposto ad una quota di 3.20 da William Hill. Bwin offre invece a 2.20 la quota relativa al colpaccio esterno. Quote sui gol realizzati fissate a 2.06 per l'over 2.5 e a 1.68 per l'under 2.5 da Unibet.

© Riproduzione Riservata.