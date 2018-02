Scozia Inghilterra/ Rugby streaming video e diretta tv: risultato live (DMax 6 Nazioni 2018 oggi 24 febbraio)

24 febbraio 2018 Mauro Mantegazza

Scozia Inghilterra, diretta dall'arbitro gallese Nigel Owens, è la partita che completerà la terza giornata del torneo Sei Nazioni 2018 di rugby. Appuntamento alle ore 17.45 italiane (le 16.45 locali) di oggi pomeriggio, sabato 24 febbraio, allo stadio di Murrayfield ad Edimburgo, dove andrà in scena la storica sfida fra i padroni di casa della Scozia e la Nazionale dell’Inghilterra. Se nel Sei Nazioni tutti gli incroci fra le Nazionali britanniche hanno grande fascino, Scozia Inghilterra ha quel tocco in più, perché è la sfida in assoluto più sentita specie quando si gioca in casa degli scozzesi, che sentono la rivalità con gli inglesi di quanto invece succeda a parti invertite. In palio, oltre ai punti per la classifica di questo Sei Nazioni 2018, ci sarà anche la leggendaria Calcutta Cup che dal 1878 viene assegnata a chi vince la sfida tra la Scozia e l’Inghilterra: la data di fondazione la dice già molto lunga su quale sia la tradizione che sta dietro a questo match.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE SCOZIA INGHILTERRA (6 NAZIONI RUGBY)

Come già nelle passate edizioni, tutto il Sei Nazioni e quindi anche Scozia-Inghilterra sarà trasmessa in diretta tv in chiaro ed in esclusiva da Dmax, canale che appartiene a Discovery Channel e che si trova al numero 52 del digitale terrestre gratuito, al 28 di Tivùsat e al numero 136 della piattaforma satellitare Sky. Non solo: l'emittente si dedica con grande spiegamento di forze al rugby in queste settimane e in aggiunta alle partite live ci saranno anche una serie di trasmissioni dedicate alla palla ovale, con approfondimenti tecnici ma anche di colore. DMax in queste settimane vivrà di rugby anche sui social network ufficiali del canale (Facebook, Twitter, YouTube), oltre a garantire anche la diretta streaming video agli utenti che non potessero mettersi davanti a un televisore all'ora delle partite, tramite il servizio Dplay. Informazioni utili sul web si troveranno anche sui social network: ricordiamo ad esempio, per limitarci ai profili ufficiali del torneo Rbs 6 Nations, che l'account in italiano su Twitter è @RBSSei.

IL CONTESTO

La Scozia ha vissuto un lungo periodo difficile seguito alla vittoria del 1999 in quella che fu l’ultima edizione del Cinque Nazioni senza l’Italia ed è infatti l’unica delle cinque Nazionali storiche a non avere mai vinto il torneo nel suo nuovo formato, a fronte di sei successi dell’Inghilterra, cinque della Francia, quattro del Galles e tre dell’Irlanda. Un lungo periodo difficile, tanto che in Italia a lungo la Scozia è stata identificata come l’avversaria che si può battere, quella che tante volte ci ha evitato il tradizionale Cucchiaio di legno riservato all’ultima in classifica. Le cose però adesso stanno cambiando: finalmente la Scozia è di nuovo in crescita, lo ha dimostrato nella Coppa del Mondo 2015 raggiungendo i quarti persi per un solo punto contro l’Australia e con la crescita nelle ultime edizioni del Sei Nazioni, dove l’anno scorso ha ottenuto tre vittorie contro Irlanda, Galles e Italia. Al debutto nel torneo di quest’anno gli scozzesi hanno però incassato una pesante batosta in Galles, un 34-7 che ha ridimensionato i sogni scozzesi. La settimana successiva è però arrivata una bella vittoria per 32-26 contro la Francia a Murrayfield: la Scozia forse non può puntare a vincere il torneo, ma di certo è avversario ostico per chiunque, soprattutto in casa sua e a maggior ragione se si tratta della mai amata Inghilterra.

Gli inglesi però sono in questo momento senza ombra di dubbio la Nazionale di riferimento in Europa: lo dimostrano soprattutto le ultime due edizioni vinte del Sei Nazioni, ma anche i risultati ottenuti nei test-match contro le squadre australi. L’obiettivo di conseguenza per l’Inghilterra è quello di vincere il torneo per il terzo anno consecutivo, magari facendo pure il Grande Slam (vittoria in tutte le partite) che era riuscito due anni fa e che è sfumato nel 2017 all’ultima giornata perdendo in Irlanda - a Sei Nazioni comunque già vinto. Quest’anno il debutto dell’Inghilterra è avvenuto a Roma e il confronto con l’Italia è stato pesantissimo per gli azzurri, sommersi da un 15-46 che si commenta da solo. Decisamente più combattuta la partita della seconda giornata, vinta a Twickenham per 12-6 contro il Galles. Successo comunque più che meritato, se si considera che l’Inghilterra ha messo a segno due mete, non concedendone alcuna agli avversari. La marcia trionfale dell’Inghilterra proseguirà anche a Murrayfield?

