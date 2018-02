Snowboard, Ester Ledecka medaglia d'oro!/ Olimpiadi invernali: la ceca entra nella storia

Ester Ledecka, medaglia d'oro allo Snowboard - Instagram

Entra nella storia Ester Ledecka. L’atleta della nazionale ceca ha infatti vinto l’oro nello snowboard. Tutto normale direte voi, se non per il fatto che Ester ha vinto soltanto pochi giorni fa un’altra medaglia d’orata, nel SuperG, sci alpino. Un successo, quello nello slalom gigante parallelo di “snow”, che di fatto era annunciato da tempo, visto che la Ledecka ha vinto diversi mondiali negli scorsi anni in questa disciplina, e si presentava al Phonix Park come la grande favorita nonché la campionessa in carica. La ceca ha battuto in finale la tedesca Selina Joerg, medaglia d’argento per 46 centesimi, con il bronzo che invece è andato ad un’altra atleta teutonica, Ramona Theresia Hofmeister, che ha superato a sua volta nella finalina per il terzo e quarto posto la russa Zavarizina, ricordiamo, gareggiante senza bandiera.

UNA GARA PERFETTA

Niente da fare invece per la nostra azzurra Nadya Ochner, che è stata eliminata alle qualificazioni. Una vera e propria impresa quella della Ledecka, non tanto per la vittoria nello snowboard, quanto appunto per il successo nel SuperG, una specialità a cui la stessa si è approcciata soltanto due anni fa, dopo una carriera sulla tavola di legno. Una prova perfetta quella del gioiello di Praga, che dopo aver chiuso le qualifiche al primo posto, ha sfruttato il tracciato rosso dagli ottavi fino appunto alla finalissima contro la Joerg. Un successo che è stato accompagnato dai tecnici cechi, che hanno girato i loro giubbotti bianchi, sfoggiando il colore dell’interno, tutto oro. Per quanto riguarda la categoria uomini, invece, oro allo svizzero Galmarini, con il coreano Sangho medaglia d’argento, e lo sloveno Kosir sul gradino più basso del podio.

