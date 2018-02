Sudtirol Padova/ Streaming video e diretta tv: probabili formazioni, quote, orario, risultato live

Diretta Sudtirol-Padova: info streaming video e tv, probabili formazioni, orario, quote e risultato live della partita di Serie C girone B. Un nuovo esame per la capolista.

24 febbraio 2018 Stefano Belli

Diretta Sudtirol-Padova, LaPresse

Sudtirol-Padova, diretta dal signor Meleleo di Casarano, sabato 24 febbraio 2018 alle ore 14.30, sarà una delle sfide che apriranno il programma della ventisettesima giornata del campionato di Serie C, nel girone B.

Un nuovo esame per la capolista del girone B di Serie C, chiamata ad affrontare un Sudtirol che ha comunque vinto tre delle ultime cinque partite disputate in campionato. Match interessante, col Padova che sembra non avere alcuna intenzione di rallentare la propria corsa, con le ultime due vittorie contro le romagnole Santarcangelo e Ravenna che hanno portato i biancoscudati ad avere undici punti di vantaggio sulla Feralpisalò seconda in classifica, con il ritorno in Serie B che sembra ormai essere davvero a portata di mano. Anche perché il Padova in campionato non perde dalla trasferta di Gubbio del 16 dicembre scorso, e sembra essere l'unica formazione, in chiave primo posto, in grado di esprimere una vera continuità nel corso di questa stagione. Dall'altra parte il Sudtirol è reduce da tre importantissimi punti conquistati in casa battendo di misura il Pordenone, vittoria che ha mantenuto gli altoatesini al sesto posto in classifica e in piena corsa per la zona play off. La classifica del girone B è comunque estremamente corta, basti bensare che la Fermana tredicesima è distante solamente quattro lunghezze dal Sudtirol, e dunque per garantirsi la partecipazione alla post season sarà necessario produrre un nuovo strappo, col Padova che qualche piccola lacuna in queste ultime settimane l'ha dimostrata solamente in trasferta.

STREAMING VIDEO E TV, DOVE VEDERE LA PARTITA

Non sarà prevista la diretta tv dell'incontro Sudtirol-Padova sui canali in chiaro o a pagamento, ma gli abbonati al sito elevensports.it, o coloro che acquisteranno la visione della partita come evento singolo, potranno seguirla in diretta streaming video via internet.

PROBABILI FORMAZIONI SUDTIROL PADOVA

Le probabili formazioni dell'incontro vedranno i padroni di casa del Sudtirol scendere in campo con Offredi in porta alle spalle di una difesa a tre composta dal francese Vinetot, da Sgarbi e dal croato Erlic. Tait avrà il compito di presidiare la corsia laterale di destra e Frascatore la corsia laterale di sinistra, mentre Fink, Broh e Berardocco giocheranno come centrali di centrocampo. In avanti, spazio al ghanese Gyasi affiancato da Costantino. Risponderà il Padova con una difesa a quattro schierata rispettivamente dalla corsia laterale di destra alla corsia laterale di sinistra con Salviato, Cappelletti, Trevisan e Contessa davanti all'estremo difensore Bindi. Belingheri, Pinzi e Mandorlini saranno i tre titolari a centrocampo, mentre Sarno si muoverà come trequartista, ispirando la manovra offensiva della coppia d'attacco composta da Guidone (autore di una doppietta decisiva nell'ultimo match interno dei biancoscudati contro il Ravenna) e da Capello.

LA CHIAVE TATTICA E I PRECEDENTI

3-5-2 per il Sudtirol, mentre il Padova sarà schierato con un 4-3-1-2. Il match d'andata è terminato tre a uno per i biancoscudati, con doppietta di Capello e gol di Contessa, che hanno ribaltato il vantaggio avversario siglato da un autogol di Bindi. L'ultimo precedente a Bolzano ha visto il Sudtirol battere di misura il Padova, uno a zero il 30 aprile 2017 con gol decisivo di Gliozzi su rigore.

QUOTE E PRONOSTICI

Le quote dei bookmaker per le scommesse sul match vedono la vittoria interna quotata 3.25 da William Hill, mentre l'eventuale pareggio viene proposto ad una quota di 3.10 da Bet365. Bwin offre invece a 2.20 la quota relativa al successo esterno. Quote sui gol realizzati fissate a 2.30 per l'over 2.5 e a 1.54per l'under 2.5 da Unibet.

