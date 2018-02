TENNIS ATP, FABIO FOGNINI CONTRO VERDASCO/ Rio Open 2018, il tennista conquista la semifinale

Fabio Fognini, Rio Open 2018: il tennista italiano conquista l'accesso alle semifinali dell'ATP di Rio de Janeiro, dove troverà il tennista spagnolo Fernando Verdasco.

24 febbraio 2018 Fabio Morasca

Fabio Fognini alle semifinali del Rio Open 2018 (Web)

Fabio Fognini ha conquistato l'accesso alle semifinali del Rio Open, il torneo ATP 500 di Tennis di Rio de Janeiro. Il tennista 30enne ha battuto ai quarti di finale il tennista sloveno Aljaz Bedene, sconfitta in rimonta con il risultato finale di 2-1 (6-7(3); 6-3; 6-1), dopo un match durato circa due ore e trenta minuti. Fabio Fognini, attualmente, occupa la 21esima posizione nel ranking mondiale mentre Aljaz Bedene, proveniente dalla sconfitta contro Dominic Thiem nella finale dell'Argentina Open, è il 43esimo nel ranking ATP. Fognini ha rispettato la tradizione favorevole nei match contro il tennista sloveno, considerando che, in otto precedenti fino ad ora, il tennista di Arma di Taggia non ha mai perso. Per quanto riguarda il Rio Open, Fabio Fognini ha sfidato Aljaz Bedene per la terza volta: gli altri due precedenti si sono giocati nell'edizione 2014 e nell'edizione 2016 del torneo. Entrambi i precedenti in questione erano valevoli per il primo turno. Per quanto riguard la semifinale, Fabio Fognini avrà di fronte il tennista spagnolo Fernando Verdasco.

VERDASCO REDUCE DALLA VITTORIA CONTRO THIEM

Conquistare l'accesso alla finale sembrerebbe un'impresa alla porta di mano per Fabio Fognini, considerando che Fernando Verdasco, 34 anni, occupa la posizione numero 40 nel ranking mondiale. Verdasco, però, è reduce da una vittoria proprio ai danni di Dominic Thiem, numero 6 al mondo. Il tennista spagnolo ha avuto la meglio sul tennista austriaco dopo un match durato circa un'ora e trenta minuti e terminato con il risultato finale di 2-0 (6-4; 6-0). Per Fernando Verdasco, si è trattato del terzo match vinto, in altrettanti match giocati, contro il campione austriaco. Per quanto riguarda l'altra semifinale del torneo singolare del Rio Open 2018, l'altro match vedrà protagonisti il tennista argentino Diego Schwartzman, reduce dalla vittoria ai quarti di finale contro il tennista francese Gael Monfils, e il tennista cileno Nicolas Jarry, proveniente dalla vittoria ai quarti contro il tennista uruguaiano Pablo Cuevas. La finale si giocherà domenica 25 febbraio 2018. Il detentore del torneo, che mette in palio una cifra complessiva di 1.461.560 dollari, è Dominic Thiem.

