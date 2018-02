Teramo-Bassano/ Streaming video e diretta tv: probabili formazioni, quote, orario, risultato live

Diretta Teramo-Bassano: info streaming video e tv, probabili formazioni, orario, quote e risultato live della partita di Serie C che vede i padroni di casa in crisi e gli ospiti in ripresa.

24 febbraio 2018 Stefano Belli

Diretta Teramo-Bassano, LaPresse

Teramo-Bassano, diretta dal signor Clerico di Torino, sabato 24 febbraio 2018 alle ore 16.30, sarà una delle sfide che faranno parte del programma della ventisettesima giornata del campionato di Serie C, nel girone B. Un Teramo in piena crisi affronterà un Bassano in piena crescita. Potrà essere senza ombra di dubbio questo il tema dominante della sfida che andrà in scena in Abruzzo, con i padroni di casa che, pur avendo fermato sabato scorso in trasferta la Feralpisalò seconda della classe nel girone B del campionato di Serie C, si ritrovano senza vittoria ormai da cinque partite consecutive, nelle quali sono riusciti a raccogliere solamente due punti. L'ultimo successo teramano è quello del 22 dicembre scorso, due a zero in casa contro il Mestre, e la classifica continua ad essere preoccupante, con la squadra al momento agganciata fra il penultimo e il quartultimo posto, a quota ventitré punti appaiata a Ravenna e Santarcangelo. Sogna invece ormai il secondo posto il Bassano che, pur essendo staccato ormai dodici punti dal Padova e dal sogno di dare l'assalto alla Serie B diretta, viene da sette risultati utili consecutivi, cinque vittorie e due pareggi che hanno portato i vicentini in terza posizione, a due sole lunghezze dalla Feralpisalò seconda e con la straripante vittoria casalinga contro la Fermana di sabato scorso che ha dimostrato come i veneti possano ancora migliorare.

STREAMING VIDEO E TV, DOVE VEDERE LA PARTITA

Non sarà prevista la diretta tv dell'incontro sui canali free o pay, ma gli abbonati al portale elevensports.it, o coloro che acquisteranno la visione della partita come evento singolo, potranno seguirla in diretta streaming video via internet.

LE PROBABILI FORMAZIONI

Le probabili formazioni che scenderanno in campo presso lo stadio Bonolis di Teramo. Padroni di casa abruzzesi schierati con Bifulco tra i pali, mentre Sales, Milillo e Speranza saranno i titolari nella difesa a tre. Sulla fascia destra giocherà Di Grazia, mentre l'esterno mancino sarà Pietrantonio e non l'ecuadoregno Varas, espulso e dunque squalificato nell'ultimo match esterno contro la Feralpisalò. In attacco, nel tridente al fianco dell'ivoriano Gondo partiranno titolari Terracino e Tulli. Risponderà il Bassano con Grandi in porta, Bonetto impiegato in posizione di terzino destro e Karkalis impiegato in posizione di terzino sinistro, mentre Bizzotto e Pasini giocheranno come centrali della retroguardia. I vertici arretrati di centrocampo dei vicentini saranno lo svizzero Botta e Zonta, con Minesso, Tronco e Proia che si muoveranno alle spalle del senegalese Diop, unica punta di ruolo e autore di una doppietta nell'ultimo match interno con la Fermana.

LA CHIAVE TATTICA E I PRECEDENTI

I moduli opposti dalle due squadre saranno il 3-4-3 del Teramo ed il 4-2-3-1 del Bassano. All'andata in casa dei veneti in questo campionato la sfida è terminata con un pareggio, uno a uno con vantaggio dei padroni di casa di Fabbro e pari abruzzese di Foggia al novantaseiesimo minuto. Uno a uno anche nell'ultima sfida disputata tra le due compagini a Teramo, il 3 settembre 2016, un botta e risposta tra il bassanese Maistrello ed il teramano Sansovini.

QUOTE E PRONOSTICI

Le quote dei bookmaker per le scommesse sul match vedono la vittoria interna quotata 3.00 da Bet365, mentre l'eventuale pareggio viene proposto ad una quota di 3.10 da William Hill. Bwin offre invece a 2.30 la quota relativa al colpaccio esterno. Quote sui gol realizzati fissate a 2.20 per l'over 2.5 e a 1.58 per l'under 2.5 da Unibet.

