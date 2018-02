Ternana-Bari/ Streaming video e diretta tv: probabili formazioni, quote, orario, risultato live

Diretta Ternana-Bari: info streaming video e tv, probabili formazioni, orario, quote e risultato live della partita di Serie B con la squadra di Grosso che affronta quella di De Canio.

24 febbraio 2018 Stefano Belli

Diretta Ternana-Bari, LaPresse

Ternana-Bari, diretta dall'arbitro Marinelli della sezione di in collaborazione con gli assistenti Intagliata e Formato e il quarto ufficiale D'Ascanio, è in programma sabato 24 febbraio 2018 alle ore 15.00 presso lo stadio Liberati di Terni, si tratta di un match che riempie il tabellone della 27^ giornata del campionato di Serie B 2017-18.

La Ternana ricomincia da Luigi De Canio, la dirigenza dell'Unicusano dopo aver dato il benservito a Sandro Pochesci nelle successive tre gare si è rivolta al tecnico della Primavera, Mariani, che però non è riuscito a raccogliere nemmeno un punto con la squadra che nel frattempo è precipitata all'ultimo posto in classifica. Di conseguenza la scelta di rivolgersi a un tecnico esperto che conosce la Serie B come le sue tasche, per Luigi De Canio il compito arduo di portare la compagine umbra alla salvezza o quantomeno di risollevarla dalla crisi nella quale è piombata nell'ultimo mese. Dall'altra parte abbiamo un Bari galvanizzato dalle vittorie contro Frosinone e Cremonese, due dirette rivali nella corso verso la promozione e i play-off, un segnale importantissimo per i galletti che in precedenza avevano sempre sofferto negli scontri con le squadre di pari livello.

L'obiettivo per Grosso e i suoi giocatori è quello di ottenere la terza vittoria consecutiva e mettere pressione al Palermo terzo in graduatoria, considerando che Empoli e Frosinone sono ancora troppo lontane per poterle impensierire. Il Bari sarà inoltre chiamato a confermare i progressi in trasferta, e lo farà in casa della Ternana che tra le mura amiche del Liberati ha vinto solamente tre volte nel corso di questo campionato.

STREAMING VIDEO E TV, DOVE VEDERE LA PARTITA

Gli abbonati Sky potranno assistere alla diretta tv integrale dell'incontro Ternana Bari sul canale 258 della piattaforma satellitare, con la possibilità di avere rapide finestre di aggiornamento all'interno di Diretta Gol in onda sul canale 206 del decoder. Per la diretta streaming video su internet la soluzione come al solito si chiama Sky Go, utilizzabile su PC, smartphone e tablet.

PROBABILI FORMAZIONI TERNANA BARI

Nelle fila della Ternana in porta avremo sicuramente Plizzari, davanti a lui Gasparetto, Signorini e Valjent comporranno la difesa a tre; linea mediana piuttosto affollata considerata la presenza degli esterni Favalli e Ferretti, centrocampo completato da Signori, Defendi e Paolucci; Montalto e Finotto la coppia d'attacco. Per il Bari saranno sicuramente della partita il portiere Micai, i difensori Sabelli, D'Elia (sulle fasce), Oikonomou e Gyomber (al centro), i centrocampisti Basha, Busellato ed Henderson, infine Galano e Kozak dovrebbero essere riconfermati in attacco.

LA CHIAVE TATTICA E I PRECEDENTI

Vedremo se Luigi De Canio riproporrà alla Ternana il suo 3-5-2 che costituisce un suo marchio di fabbrica, mentre Fabio Grosso giocherà con un 4-3-3 offensivo per andare a caccia dei tre punti. Nella storia recente del campionato di Serie B che va dal 2002 a oggi, Ternana e Bari si sono affrontate più volte, l'ultima lo scorso 23 settembre quando tra le mura amiche del San Nicola i galletti si imposero per 3 a 0 grazie alle reti di Cissé (doppietta per lui) e Improta. Il bilancio dei precedenti è di dieci vittorie per il Bari, sei successi per la Ternana e cinque pareggi.

QUOTE E PRONOSTICI

Sebbene la Ternana sia ultima in classifica e reduce da tre sconfitte consecutive, le agenzie di scommesse on-line non si sbilanciano più di tanto nei confronti del Bari, anche perché i galletti in trasferta hanno dimostrato di non avere lo stesso passo che in casa. Pertanto il 2 della formazione di Grosso è dato a 2,45 su Unibet con WilliamHill che propone una quota di 3,10 sia per l'1 dei rossoverdi che per il risultato di pareggio. Per Bet365 non sarà una partita con tanti gol, quindi l'Under (1,80) è caratterizzato da una quota più bassa rispetto all'Over (2,00).

© Riproduzione Riservata.