Video/ Francia Italia (34-17): highlights e tabellino della partita (rugby Sei Nazioni 2018)

Video Francia Italia (34-17): highlights e tabellino della partita di rugby per il Sei Nazioni 2018. Le immagini salienti della partita giocata a Marsiglia

24 febbraio 2018 Alessandro Rinoldi

Video Francia Italia (LaPresse)

All'Orange Vélodrome di Marsiglia l'Italia rimedia un'altra amara sconfitta perdendo per 34 a 17 contro la Francia. L'incontro, apertosi con la meta di Gabrillagues per i padroni di casa al 6' e quella tecnica per gli ospiti al 13', sembra combattuto nella prima frazione, sebbene fatichi a decollare. I transalpini chiudono in vantaggio all'intervallo grazie alle punizioni di Machenaud ma, nel secondo tempo, l'Italia perde la concentrazione e finisce col subire troppo gli avversari: il calcio da fermo di Allan al 50', risponendo all'ennesimo i Machenaud, ritarda soltanto le mete di Bonneval e di Bastareaud. Nel finale c'è spazio pure per la meta di Minozzi del 79', trasformata da Canna, e per il cartellino giallo ai danni di Bigi nel recupero.

FRANCIA ITALIA, VIDEO HIGHLIGHTS

STATISTICHE

Analizzando le statistiche dell'incontro, a cominciare dal possesso palla favorevole con il 63%, si evidenzia tutta la superiorità della Francia, avendo guadagnato più metri, 606 a 346, e portato più palloni, 80 a 42. Fatale per l'Italia il 21 a 15 nei placcaggi mancati, avendo anche fatto girar meno la palla visto 105 a 182 nei passaggi. Infine, sotto l'aspetto disciplinare, l'Italia è stata di gran lunga la squadra più fallosa a fronte dei 16 a 7 calci di punizione concessi e l'arbitro inglese Barnes ha anche estratto un cartellino giallo nel recupero all'83' ai danni di Luca Bigi.

TABELLINO

Francia-Italia 34 a 17 (primo tempo 11-7) Mete: 6' Gabrillagues(F); 10' tecnica(I); 60' Bonneval(F); 73' Bastareaud(F); 79' Minozzi(I). Trasformazioni: 61', 74' Machenaud(F); 79' Canna(I). Calci di punizione: 29', 40', 46', 65' Machenaud(F); 50' Allan(I). FRANCIA Poirot; Guirado; Slimani; Gabrillagues; Vahaamahina; Lauret; Camara; Tauleigne; Machenaud; Beauxis; Grosso; Doumayrou; Bastareaud; Fall; Bonneval. All. Brunel. A disp.: Pelissie; Priso; Gomes Sa; Taofifenua; Galletier; Couilloud; Trinh-Duc; Fickou. ITALIA Lovotti; Ghiraldini; Ferrari; Zanni; Budd; Negri; Mbanda; Parisse; Violi; Allan; Bellini; Castello; Boni; Benvenuti; Minozzi. All. O'Shea. A disp.: Bigi; Quaglio; Pasquali; Biagi; Ruzza; Gori; Canna; Hayward. Arbitro: Barnes (Inghilterra). Ammoniti: 80'+3' Bigi(I). MAN OF THE MATCH: Yacouba Camara (F).

DICHIARAZIONI

Al termine dell'incontro l'allenatore della Nazionale italiana Conor O'Shea ha, come di consueto, rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di DMax spiegando: "Loro sono molto molto forti, all'inizio della partita abbiamo placcato tanto ma sono una grande squadra e sono bravi pure sotto pressione. Entrambe le squadre hanno avuto dei momenti favorevoli durante la partita e abbiamo combattuto ma qui è difficile per tutti. Sono molto orgoglioso ed ho fiducia in questo gruppo, la strada è dura ma facciamo le cose fondamentali per il nostro futuro: alla fine vinceremo."

© Riproduzione Riservata.