Wanda Nara/ Sfogo sui social:"Sono la moglie di Mauro Icardi: pagherete per queste falsità!"

Wanda Nara: la moglie di Icardi mette a tacere i gossip hot sullo spogliatoio dell'Inter nati dopo la scomparsa dei like di Brozovic e Perisic. Lo sfogo sui social suona come una minaccia..

Wanda e Mauro Icardi (foto da Twitter)

Sono in tanti a pensare che dietro la crisi dell'Inter in campionato si nascondano dinamiche di spogliatoio: ma davvero Wanda Nara è stata al centro di un triangolo tra il marito Mauro Icardi e i croati Marcelo Brozovic ed Ivan Perisic? Ad alimentare il gossip "hot" è stata da una parte la "scomparsa dei like" sulle rispettive pagine social fra i protagonisti di questa vicenda, dall'altra una nota vocale anonima diventata virale su WhatsApp di cui ha dato conto anche il quotidiano Libero sul suo sito. Da parte di Wanda Nara, però, proprio poche ore fa è arrivata una replica molto dura. Come? Ovviamente a mezzo Instagram. La moglie e agente di Mauro Icardi ha deciso di porre fine a quelle che considera soltanto illazioni. Per difendere la sua onorabilità e quella della sua famiglia, l'argentina ha deciso di affidarsi ad un legale. Ecco cos'ha detto...

IL MESSAGGIO DI WANDA NARA

Il messaggio di Wanda Nara su Instagram inizia così:"Ultimamente stanno uscendo tante bugie su di me e sulla mia famiglia. Generalmente non rispondo mai ma in questo caso lo devo fare perché quello che si dice è di una gravità pesante". L'argentina prosegue:"Tutte bugie e cattiverie infondate! Prima di tutto sono una mamma e mi occupo dei miei cinque bambini e sono sempre insieme a loro, poi sono una moglie, la moglie di Mauro. Dopo tutte le cattiverie che sono state dette, mi sono dovuta tutelare quindi ho dato in mano tutto al mio avvocato. Sappiate che, di tutte le accuse che verranno fatte a me e alla mia famiglia, ne pagherete le conseguenze. Sappiate che vivo una vita normale, lavoro, come ho scritto prima, mi occupo dei miei bambini, quindi voi occupatevi della vostra vita invece di scrivere cattiverie gratuite sulla mia. Grazie. Wanda Icardi".

