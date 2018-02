ARANTXA SANCHEZ RISCHIO CARCERE E SENZA SOLDI/ L'ex tennista lasciata anche dal marito e dai figli

Arantxa Sanchez rischio carcere e senza soldi. La Banca del Lussemburgo infatti pretende da lei sette milioni di euro e rischia addirittura il carcere. Il marito poi chiede il divorzio e...

25 febbraio 2018 Matteo Fantozzi

Arantxa Sanchez nei guai - La Presse

Il mondo del tennis ha sicuramente accolto con dispiacere la notizia di tutti i problemi legati alla vita personale dell'ex campionessa Arantxa Sanchez. La donna infatti rischia addirittura l'arresto con la Banca del Lussemburgo che ha chiesto un mandato. La donna si era trasferita in Andorra in passato per pagare meno tasse. Il fisco spagnolo però aveva scoperto tutto e le aveva imposto un'ammenda da 3,5 milioni di euro che era salita poi a 5.2 milioni per le spese legali intraprese per contestare questa decisione. Il Fisco aveva chiesto poi l'intervento del Banco de Sabadell e la Banca del Lussemburgo per cercare di recuperare questi soldi. Alla situazione complicata si sono poi aggiunti anche dei problemi famigliari. Arantxa Sanchez si era trasferita col marito a Miami. Questo però l'ha lasciata e oltre a chiedere la custodia dei due figli, accusando le sue capacità di madre, le ha portato via tutti i trofei vinti in carriera. La speranza è che l'ex tennista possa rialzarsi e tornare a vivere momenti magici come quelli a cavallo tra anni ottanta e novanta.

LA CARRIERA

Arantxa Sanchez Vicario è nata a Barcellona il 18 dicembre del 1971. In passato ha avuto una carriera splendida nel tennis, raggiungendo il posto numero uno nella classifica mondiale Wta. In carriera ha disputato 1054 incontri, vincendone 759 e cioè oltre il 72%. E' riuscita a vincere tre Roland Garros negli anni 1989, 1994 e 1998 oltre a un Us Open nel 1994. Nonostante due finali per ognuna delle competizioni Arantxa Sanchez non ha mai vinto invece Australia Open e Wimbledon dove ha trionfato invece nel doppio rispettivamente per tre e una volta oltre a due successi anche all'Us Open. Si è ritirata definitivamente dal tennis nel 2002, diventando poi capitano della squadra spagnola di Fed Cup. Nel 2007 invece è stata introdotta all'interno dell'International Tennis Hall of Fame. Purtroppo tutti questi grandi successi sembrano ora lontani ben più di un decennio, ma nonostante siano scolpiti nella memoria non aiutano Arantxa Sanchez in un momento difficilissimo.

