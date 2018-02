Arbitro Mazzoleni/ Video, moviola VAR Roma Milan: rigore negato a Pellegrini

25 febbraio 2018 Silvana Palazzo

Arbitro Mazzoleni, video moviola VAR

Non sono mancati gli episodi da moviola nel primo tempo di Roma-Milan, ma il Var non è intervenuto. La squadra capitolina ha reclamato un calcio di rigore per un fallo che avrebbe subito Lorenzo Pellegrini. L'intervento al 34' è dubbio, l'arbitro Mazzoleni lascia proseguire e non viene richiesto l'intervento del Video Assistant Referee. Ma andiamo con ordine: il centrocampista giallorosso entra in contatto prima con la gamba di Giacomo Bonaventura e poi con quella di Ricardo Rodriguez, ma il direttore di gara lascia correre, quindi il Var non interviene. Ci sono dubbi anche su un presunto tocco di mano all'interno dell'area di rigore. L'episodio è destinato a far discutere, anche perché poi al 3' del secondo tempo il Milan ha trovato il vantaggio con la rete di Patrick Cutrone. In questo caso, però, nessun dubbio: il gol è regolare, perché sia lui sia Kessie ad inizio azione partono in posizione regolare.

ROMA MILAN, MOVIOLA: NEGATO UN RIGORE A PELLEGRINI

L'arbitro Mazzoleni della sezione di Bergamo dirige la sfida tra Roma e Milan, posticipo domenicale della 26esima giornata di Serie A. Il fischietto è coadiuvato da Peretti e Preti. Guida invece è il quarto uomo. Irrati è l'addetto al VAR, Carboni l'assistente. Finora l'unico episodio da moviola è quello che vede protagonista Lorenzo Pellegrini. Il centrocampista si è inserito centralmente in area di rigore, ma è stato chiuso in sandwich da Giacomo Bonaventura e Ricardo Rodriguez. L'arbitro Mazzoleni ha lasciato correre, così anche il VAR che non è intervenuto. Dalle immagini non emergono certezze, ma un tocco sul centrocampista della Roma sembra esserci.

#RomaMilan, i giallorossi chiedono l’intervento del #VAR per questo doppio contatto (?? credits SkySport) su #Pellegrini. Dalla prima immagine però sembra che #Bonaventura sia fermo e in anticipo sul giocatore della Roma che lo scalcia. Rigore? #SkySerieA pic.twitter.com/ToQ3ExTC44 — Errori Arbitrali (@erroriarbitrali) 25 febbraio 2018

