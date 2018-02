Arsenal Manchester City/ Streaming video e diretta tv: probabili formazioni, quote, orario e risultato live

Diretta Arsenal Manchester City: info streaming video e tv, probabili formazioni, quote, orario e risultato live. La finale di Carabao Cup: è tutto pronto

Arsenal Manchester City, finale della Coppa di Lega inglese che quest'anno è nota per esigenze di sponsorizzazione come Carabao Cup, è in programma oggi, 25 febbraio 2017, alle ore 17.30 italiane a Wembley. Arriverà tra poche ore il primo verdetto nel calcio inglese, con le formazioni di Arsene Wenger e di Pep Guardiola di fronte per la prima delle due coppe nazionali in palio. I Gunners sono riusciti a guadagnare il pass per la finale attraverso un percorso ricco di ostacoli, con due derby tra quarti di finale e semifinale: 0-1 sul West Ham ai quarti, 2-1 nel doppio confronto in semifinale con il Chelsea (0-0 a Stamford Bridge, 2-1 all’Emirates). Percorso un po’ più soft per i Citizens, che hanno avuto l’opportunità di affrontare in casa ai quarti di finale il Leicester City, sconfitto 2-1, e in semifinale il Bristol City, formazione di Sky Bet Championship: vittoria per 2-1 nella gara d’andata, per 2-3 nella sfida di ritorno.

Alcune importanti assenze sia per l’Arsenal che per il Manchester City. Arsene Wenger dovrà fare a meno di Santi Cazorla, alle prese da diversi mesi con un problema alla caviglia, e di Alexandre Lacazette, che sta recuperando da un problema al ginocchio. Guai simili per Pep Guardiola, che dovrà fare a meno di Benjamin Mendy e della stellina Gabriel Jesus, entrambi per un infortunio al ginocchio. Sia Gunners che Citizens arrivano a questo appuntamento da due sconfitte sorprendenti: Aaron Ramsey e compagni hanno perso 1-2 in Europa League contro gli svedesi dell’Ostersunds (gara d’andata terminata 0-3), mentre la formazione del manager catalano ha perso 1-0 in FA Cup contro il Wigan, formazione di League 1.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

Il match tra l'Arsenal di Arsene Wenger e il Manchester City guidato da Pep Guardiola si potrà seguire in diretta tv su Fox Sports HD, canale numero 204 della piattaforma satellitare di Sky. Sarà disponibile, inoltre, la diretta streaming video via internet garantita a tutti gli abbonati tramite l'applicazione Sky Go.

PROBABILI FORMAZIONI ARSENAL MANCHESTER CITY

Le probabili formazioni di Arsenal Manchester City. Arsene Wenger continua sulla strada del 4-2-3-1 e la formazione è pressochè obbligata. Tra i pali ci sarà Ospina e non Cech. Gli spagnoli Bellerin e Monreal sulle corsie laterali, con la coppia centrale formata dal tandem composto da Mustafi e Koscielny. Lo svizzero Xhaka in cabina di regia, affiancato dalla qualità di Jack Wilshere. Ramsey e Iwobi agiranno sulle fasce, con Mesut Ozil in posizione di trequartista. In attacco spazio a Pierre-Emerick Aubameyang. Pep Guardiola opta per il 4-1-4-1. Tra i pali il brasiliano Ederson; linea a quattro di difesa con Walker e Delph terzini e il duo Kompany-Otamendi al centro. L’ex Shakhtar Donetsk Fernandinho metodista a centrocampo, in appoggio al poker di fantasisti composto da Silva, De Bruyne, Gundogan e Sterling. In attacco spazio al Kun Aguero.

LA CHIAVE TATTICA

Di fronte due squadre dall’alto tasso offensivo. Sia Arsenal che Manchester City possono disporre di un pacchetto avanzato di grandissima qualità, mentre peccano un pochino in difesa. I Gunners hanno recuperato Aaron Ramsey negli ultimi giorni e proprio il gallese sarà l’uomo in più del centrocampo di Arsene Wenger: la sua classe e i suoi tempi di inserimento possono fare male alla retroguardia dei Citizens. Senza sottovalutare, ovviamente, l’ottimo stato di forma di Mesut Ozil. Non servono grandi presentazioni anche per il Manchester City, primo in Premier League e reduce dallo 0-4 al Basilea in Champions League. Guardiola dovrà fare a meno di Gabriel Jesus, alle prese con un problema alla caviglia, ma può contare su un ormai recuperato al 100% Aguero. Out anche Sanè: al suo posto ci sarà Sterling, tra i più in palla nell’ultimo periodo.

QUOTE E PRONOSTICO

Arsenal Manchester City, quote e pronostico. Nonostante sia una finale tra due dei club più importanti del campionato inglese, la sfida tra Gunners e Citizens vede nettamente favorita la formazione di Pep Guardiola. Snai quota l’1-X-2 5,00-4,25-1,55: i principali bookmakers puntano sul Kun Aguero e compagni, con l’exploit dei londinese quotato cinque volte la posta. Previsto grande spettacolo dal punto di vista dei gol: Under 2,5 (meno di tre reti in totale) è dato a 2,65, mentre l’Over 2,5 (tre o più reti in totale) è quotato 1,43. Quote quasi identiche per ciò che riguarda Gol e No Gol, ovvero se entrambe le squadre andranno a segno o meno: 1,45 contro 2,50. In una finale a gara secca tutto può succedere, per questo motivo puntiamo sullo spettacolo: pronostico Gol.

