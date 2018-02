Arzachena Gavorrano/ Streaming video e diretta tv: probabili formazioni, quote, orario, risultato live

Diretta Arzachena-Gavorrano: info streaming video e tv, probabili formazioni, orario, quote e risultato live della partita di Serie C in programma al Nespoli domencia 25 febbraio 2018.

25 febbraio 2018 Stefano Belli

Diretta Arzachena-Gavorrano, LaPresse

Arzachena-Gavorrano, diretta dal signor Rutella di Enna, è una partita che si gioca domenica 25 febbraio alle ore 14.30 e rappresenta una delle sfide del fitto programma pomeridiano della ventisettesima giornata nel campionato di Serie C 2017-2018, nel girone A. Per l'Arzachena l'ultima sfida interna contro il Pisa è stata spettacolare, ma non ha portato punti. Un tre a quattro rocambolesco in una giornata in cui comunque tutte le squadre nella zona di confine della zona play off nel girone A di Serie C hanno perso, con i ko dei sardi, del Giana Erminio, del Piacenza e della Pistoiese che hanno di fatto cristallizzato la classifica. L'Arzachena resta a tre punti dal nono posto e a una sola lunghezza dal decimo, ma aver ottenuto solamente un punto nelle ultime due sfide di campionato ha smorzato un po' gli entusiasmi del doppio successo che i sardi avevano ottenuto contro Pontedera e Piacenza.

Dall'altra parte, il Gavorrano continua nella sua corsa ad alta tensione almeno verso i play out: importantissimo il successo interno dei toscani di domenica scorsa in casa contro il Piacenza, ottenuto con una rete realizzata da Brega. Vittoria che ha permesso al Gavorrano di staccare di nuovo di due punti il Prato ultimo in classifica. In trasferta però i toscani non vincono da dieci mesi, dal 23 aprile 2016 quando passarono nel campionato di Serie D, poi vinto, in casa dello Sporting Recco. Un solo punto nelle ultime cinque trasferte di questo campionato, mentre l'Arzachena cercherà di sfruttare il doppio impegno in casa per dimenticare il ko col Pisa.

STREAMING VIDEO E TV, DOVE VEDERE LA PARTITA

La sfida non sarà trasmessa in diretta tv sui canali free o pay, ma soltanto in diretta streaming video via internet per gli abbonati o per chi acquisterà l'incontro come evento singolo sul sito elevensports.it.

PROBABILI FORMAZIONI ARZACHENA GAVORRANO

Queste le probabili formazioni dell'incontro: Arzachena in campo con Ruzittu tra i pali, Arboleda schierato in posizione di terzino destro e Varricchio schierato in posizione di terzino sinistro, mentre Sbardella e Piroli saranno i due centrali di difesa. A centrocampo spazio a Lisai, Nuvoli e Casini, Curcio (grande protagonista domenica scorsa con una doppietta che non è servita però ai sardi per fare risultato in casa contro il Pisa) sarà il trequartista alle spalle del tandem offensivo composto da Sanna e da Vano. Risponderà il Gavorrano con Mori, Ropolo e Marchetti titolari nella difesa a tre davanti all'estremo difensore Falcone. Gemignani coprirà la fascia destra e Borghini sarà invece l'esterno laterale mancino, Remedi, Vitiello e Damonte saranno invece i centrali di centrocampo. In attacco, spazio al tandem Moscati-Brega.

LA CHIAVE TATTICA E I PRECEDENTI

I due allenatori, Giorico per l'Arzachena e Favarin per il Gavorrano, schiereranno tatticamente le due squadre rispettivamente con il 4-3-1-2 ed il 3-5-2. L'unico precedente tra i professionisti tra le due formazioni, considerando che l'Arzachena è alle prese con il suo primo campionato di terza serie, è il match d'andata con i sardi che sono passati in Toscana con un perentorio quattro a uno. Doppietta di Vano e gol di Taufer e Curcio, con il Gavorrano capace solo di raggiungere momentaneamente il pareggio con un gol di Brega.

QUOTE E PRONOSTICO

Quote dei bookmaker favorevoli ai sardi, con vittoria interna quotata 1.80 da Bet365, mentre William Hill fissa a 3.40 la quota relativa al pareggio e Bwin moltiplica per 4.40 l'eventuale affermazione esterna. Le quote di over 2.5 e under 2.5 vengono proposte rispettivamente a 1.80 e 1.90 da Unibet.

