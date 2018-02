Bisceglie Akragas/ Streaming video e diretta tv: probabili formazioni, quote, orario, risultato live

Diretta Bisceglie-Akragas: info streaming video e tv, probabili formazioni, orario, quote e risultato live della partita di Serie C. I padroni di casa accolgono gli ospiti fanalino di coda.

25 febbraio 2018 Stefano Belli

Diretta Bisceglie-Akragas, LaPresse

Bisceglie-Akragas, che viene diretta dal signor Rossetti di Ancona, va in scena domenica 25 febbraio alle ore 16.30 nel programma della ventisettesima giornata del campionato di Serie C 2017-2018 nel girone C. Le due formazioni stanno attraversando un momento decisamente differente. Il Bisceglie la settimana scorsa si è rilanciato con una importante vittoria esterna sul campo della Juve Stabia, fondamentale considerando che i nerazzurri erano reduci da una pesante serie di tre sconfitte consecutive, contro Catanzaro, Sicula Leonzio e Lecce, che avevano complicato non poco la situazione di classifica per una squadra che, seppur da neopromossa, aveva dimostrato nel girone d'andata di poter puntare ad un posto nei play off.

La vittoria di Castellammare di Stabia ha permesso ai pugliesi di riportarsi a sette punti di distanza dal quartultimo posto e conseguentemente dalla zona play off, un buon cammino considerando che si sta parlando di una matricola e considerando il calendario che ora pone di fronte al Bisceglie una buona occasione per allungare ancora. Arriva infatti un Akragas col morale sotto i tacchi per la situazione societaria che continua a non sbloccarsi, e con una classifica che a quota undici punti, con nove lunghezze di distanza dall'Andria penultima, è sempre più drammatica. L'ultima sconfitta interna contro il Catanzaro non ha fatto altro che acuire la crisi della formazione di Agrigento, che nelle ultime otto partite di campionato ha raccolto solo due punti vanificando il discreto cammino precedente, in cui in barba ai problemi societari la squadra aveva dimostrato di aver voglia, come nella passata stagione, di giocarsi la salvezza.

STREAMING VIDEO E TV, DOVE VEDERE LA PARTITA

L'incontro non si potrà seguire in diretta tv sui canali in chiaro o a pagamento, ma ci sarà la possibilità di vederla in diretta streaming video via internet, con un abbonamento al sito elevensports.it oppure acquistando sul portale il match come evento singolo.

PROBABILI FORMAZIONI BISCEGLIE AKRAGAS

Ecco quelle che saranno le probabili formazioni dell'incontro: il Bisceglie schiererà Crispino a difesa della porta e il bosniaco Markic titolare nella difesa a tre, affiancato dal francese Giron e da Delvino. Sulla corsia laterale di destra si muoverà il croato Jurkic, con D'Ursi impiegato invece come esterno laterale mancino. Al centro della linea mediana si muoveranno il montenegrino Toskic, Risolo e Montinaro. In attacco, spazio al brasiliano Dentello Azzi al fianco del francese Ayina. La risposta dell'Akragas sarà affidata a Vono tra i pali e a una difesa a tre composta da Mileto, Danese e Pisani. Lo sloveno Zibert, Sanseverino e Carrotta saranno schierati dal primo minuto nella zona centrale di centrocampo, mentre Scrugli sarà impiegato come laterale di destra e Pastore come laterale di sinistra. L'albanese Gjuci e il guineano Camarà faranno invece coppia sul fronte d'attacco.

LA CHIAVE TATTICA E I PRECEDENTI

Moduli tattici speculari per le due formazioni, saranno schierati col 3-5-2 sia il Bisceglie allenato da Alberga, sia l'Akragas guidato in panchina da Di Napoli. Unico precedente recente, il match d'andata in Sicilia terminato in parità con il punteggio di due a due, in gol Salvemini e Parigi per i padroni di casa e Dentello Azzi e Jovanovic per la formazione pugliese.

QUOTE E PRONOSTICO

Le quote dei bookmaker per le scommesse sull'incontro non sono ancora state rese note, essendo l'Akragas in una situazione societaria e di classifica così difficile, da rendere molto prudenti le agenzie che nei prossimi giorni, a ridosso della partita, potrebbero comunque decidere di quotare l'incontro.

© Riproduzione Riservata.