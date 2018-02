Casertana Cosenza/ Streaming video e diretta tv: probabili formazioni, quote, orario, risultato live

Diretta Casertana-Cosenza: info streaming video e tv, probabili formazioni, orario, quote e risultato live della partita di Serie C che vede di fronte due squadre in piena salute.

25 febbraio 2018 Stefano Belli

Diretta Casertana-Cosenza, LaPresse

Casertana-Cosenza sarà diretta dal signor Capone di Palermo; si gioca domenica 25 febbraio 2018 alle ore 16.30 e sarà una delle sfide del programma della ventisettesima giornata del campionato di Serie C 2017-2018 (girone C). L'ultima importantissima vittoria sul campo della Virtus Francavilla ha permesso alla Casertana di staccarsi di tre punti dalla zona play out. Il campionato per i campani si sta dimostrando particolarmente complicato sin dall'inizio di questa stagione, ma con due pareggi e una vittoria nelle utime tre partite i Falchetti hanno dimostrato di credere nella salvezza diretta, da raggiungere senza passare dai complicatissimi play out di fine stagione. Bisognerà ottenere altri risultati positivi per raggiungere una continuità che è sempre mancata alla formazione campana nel corso di questa stagione.

Continuità che il Cosenza ha invece ritrovato da tempo, visto che i silani tra campionato e Coppa Italia non perdono dallo scorso 19 novembre. In campionato però la formazione allenata da Braglia è reduce da quattro pareggi consecutivi, l'ultimo subito in rimonta nel sentito derby calabrese contro la Reggina. Pari che hanno un po' frenato il cammino dei rossoblu, che pensavano di poter dare l'assalto al quarto posto nel girone C di Serie C, sulle ali dell'entusiasmo degli ultimi risultati, e che invece si sono ritrovati in ottava posizione, anche se il Siracusa quarto è lontano solo tre lunghezze. Su un campo caldo come quello di Caserta, il Cosenza cercherà di ritrovare la vittoria.

STREAMING VIDEO E TV, DOVE VEDERE LA PARTITA

L'incontro non si potrà seguire in diretta tv sui canali in chiaro o a pagamento, ma ci sarà la possibilità di vederla in diretta streaming video via internet, con un abbonamento al sito elevensports.it oppure acquistando sul portale il match come evento singolo.

PROBABILI FORMAZIONI CASERTANA COSENZA

Allo stadio Pinto di Caserta scenderanno in campo queste probabili formazioni. I padroni di casa della Casertana giocheranno con Forte tra i pali, Rainone, il ceko Polak e Lorenzini titolari nella difesa a tre, mentre D'Anna avrà il compito di presidiare la fascia destra e Pinna sarà invece l'esterno laterale mancino. A centrocampo, i due centrali saranno De Marco e Carriero, il tridente offensivo dei campani sarà guidato da Padovan affiancato da Turchetta e De Vena. Risponderanno i silani con Dermaku, Camigliano e Idda centrali di difesa in una linea a tre davanti all'estremo difensore Saracco. A centrocampo spazio per Bruccini, Palmiero e Trovato, mentre Corsi si muoverà sull'out di destra e l'uruguaiano Ramos sull'out di sinistra. Mungo avrà compiti di trequartista alle spalle del centravanti francese Baclet, che sarà l'unica punta di ruolo dei cosentini.

LA CHIAVE TATTICA E I PRECEDENTI

Al 3-4-3 schierato da mister D'Angelo nella Casertana risponderà l'allenatore del Cosenza, Braglia, con un 3-5-1-1. All'andata i campani hanno ottenuto una clamorosa vittoria allo stadio San Vito, tre a zero con le reti messe a segno da Alfageme, Galli e Carriero. L'ultimo precedente a Caserta, datato 26 marzo 2017, è terminato uno a uno con le reti di De Marco per i campani e di Mendicino per i calabresi. Il Cosenza ha battuto la Casertana per l'ultima volta in trasferta il 20 febbraio 2016, uno a zero con gol decisivo di Arrigoni a quattro minuti dal novantesimo.

QUOTE E PRONOSTICO

Le quote dei bookmaker per le scommesse sull'incontro: la vittoria interna viene proposta ad una quota di 2.62 da William Hill, Bwin offre la quota dell'eventuale pareggio a 3.00, mentre Unibet quota il successo in trasferta 2.70. Per le quote sui gol realizzati, Bet365 quota rispettivamente 2.60 l'over 2.5 e 1.47 l'under 2.5.

