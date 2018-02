Catanzaro Rende/ Streaming video e diretta tv: probabili formazioni, quote, orario, risultato live

Diretta Catanzaro-Rende: info streaming video e tv, probabili formazioni, orario, quote e risultato live della partita di Serie C. Al Ceravolo i giallorossi ospitano una delle rivelazioni.

25 febbraio 2018 Stefano Belli

Diretta Catanzaro-Rende, LaPresse

Catanzaro-Rende, diretta dal signor Marcenaro di Genova, domenica 25 febbraio 2018 alle ore 14.30, sarà una delle sfide del programma della ventisettesima giornata del campionato di Serie C nel girone C. Derby calabrese con il Rende che, da matricola, si presenta sorprendentemente molto avanti rispetto ai diretti avversari. L'ultimo tre a zero casalingo contro il Fondi, firmato dalle reti di Ricciardo, Actis Goretta e Ferreira, ha dimostrato come il Rende creda ormai a un campionato di vertice, per presentarsi anche in una posizione di vantaggio nella griglia dei play off di fine stagione.

Il terzetto di testa è molto lontano, ma al momento il Rende è quinto ad una sola lunghezza dal Siracusa quarto, e sembra aver trovato una continuità di rendimento tale da renderlo a tutti gli effetti una big nel girone meridionale di Serie C. E' avvertito un Catanzaro che con l'ultimo successo sul campo dell'Akragas si è portato ad un solo punto dalla zona play off, e soprattutto vede il quartultimo posto e la zona play out lontani ben otto lunghezze. Ed è già una soddisfazione per una squadra che veleggia in acque tranquille dopo la scorsa, travagliatissima stagione, in cui la salvezza è arrivata solo grazie alla vittoria nei play out contro la Vibonese.

STREAMING VIDEO E TV, DOVE VEDERE LA PARTITA

L'incontro non si potrà seguire in diretta tv sui canali in chiaro o a pagamento, ma ci sarà la possibilità di vederla in diretta streaming video via internet, con un abbonamento al sito elevensports.it oppure acquistando sul portale il match come evento singolo.

PROBABILI FORMAZIONI CATANZARO RENDE

Le probabili formazioni che si affronteranno nel derby calabrese presso lo stadio Ceravolo di Catanzaro. Padroni di casa schierati con Nordi in porta, mentre nella difesa a tre mancherà De Giorgi, espulso nell'ultima sfida in casa dell'Akragas. Al suo posto giocherà Maita al fianco di Di Nunzio e Gambaretti, mentre Sepe sarà l'esterno laterale di destra e Sabato l'esterno laterale di sinistra. La zona centrale della linea mediana sarà presidiata da Spighi, dal belga Van Ransbeeck e dal romeno Marin, mentre in attacco faranno coppia Infantino e Letizia. Risponderà il Rende con Forte a difesa della porta e una difesa a tre con Sanzone, Pambianchi e Porcaro schierati dal primo minuto. Il marocchino Laaribi giocherà a centrocampo per vie centrali, affiancato da Franco e Rossini, mentre Gigliotti avrà il compito di presidiare la fascia destra e il francese Blaze sarà invece l'esterno laterale mancino. In avanti, confermato il tandem Ricciardo-Vivacqua.

LA CHIAVE TATTICA E I PRECEDENTI

Le due squadre si affronteranno tatticamente a specchio, visto che il 3-5-2 sarà la scelta tattica per entrambi gli allenatori, Dionigi per il Catanzaro e Trocini per il Rende. All'andata la matricola ha avuto la meglio in casa con il punteggio di due a uno, rete decisiva di Coppola al novantunesimo dopo che Infantino su rigore aveva momentaneamente pareggiato il vantaggio di Vivacqua. Il 29 agosto scorso le due squadre si sono affrontate invece a Catanzaro in Coppa Italia, ha vinto sempre il Rende due a uno grazie ai gol di Felleca e Franco su calcio di rigore.

QUOTE E PRONOSTICO

Le quote dei bookmaker per le scommesse sull'incontro: la vittoria interna viene proposta ad una quota di 2.30 da Unibet, Bwin offre la quota dell'eventuale pareggio a 3.00, mentre William Hill quota il successo in trasferta 3.20. Per le quote sui gol realizzati, Bet365 quota rispettivamente 2.39 l'over 2.5 e 1.53 l'under 2.5.

