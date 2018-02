Crotone Spal/ Streaming video e diretta tv: probabili formazioni, quote, orario e risultato live

Diretta Crotone Spal: info streaming video e tv, probabili formazioni, quote, orario e risultato live. Scontro salvezza in programma allo stadio Ezio Scida.

Diretta Crotone Spal, Serie A (LaPresse)

Crotone Spal, che sarà diretta dall’arbitro Orsato di Schio e si giocherà domenica 25 febbraio 2017 alle ore 12.30, sarà il lunch match della ventiseiesima giornata del campionato di Serie A 2017/2018. Un palpitante scontro salvezza quello in programma allo stadio Paolo Mazza: la formazione di Walter Zenga è situata al diciassettesimo posto con 21 punti raccolti nelle prime 25 partite (cinque vittorie, sei pareggi e quattordici sconfitte); i rossoblu sono a più quattro sulla Spal, terz’ultima con 17 punti raccolti nello stesso arco di partite (tre vittorie, otto pareggi e quattordici sconfitte). Entrambe le squadre arrivano da una sconfitta, ma da momenti comunque diversi. Gli Squali hanno raccolto sei punti nelle quattro partite antecedenti il ko esterno contro il Benevento per 3-2: la vittoria del Bentegodi contro l’Hellas Verona e i pareggi con Cagliari, Inter e Atalanta. Discorso diverso per ciò che concerne i ferraresi: tre sconfitte consecutive, con Cagliari, Milan e Napoli, con la panchina di mister Leonardo Semplici a rischio.

Sia Crotone che Spal scenderanno in campo allo stadio Ezio Scida con defezioni importanti. Il Crotone dovrà fare a meno dell’attaccante Tumminello, reduce da un lungo infortunio al ginocchio, e del fantasista romeno Stoian, che resterà fermo ai box per i prossimi dieci giorni. Tra assenze importanti anche tra gli spallini: oltre lo squalificato Felipe, out Grassi e soprattutto Marco Borriello. Entrambe, come sottolineato in precedenza, arrivano a questo appuntamento da una sconfitta. Il Crotone è capitolato al Vigorito nel rocambolesco 3-2 contro il Benevento: un botta e risposto continuo con le Streghe, con i giallorossi vincitori grazie al timbro nel finale di Diabate. Nonostante la sconfitta, invece, la Spal ha segnalato miglioramenti dopo una serie decisamente negativa al San Paolo contro il Napoli: ko 1-0, rete decisiva di Allan.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

Crotone Spal si potrà seguire in diretta tv con un abbonamento Sky, gara in diretta su due canali diversi: Sky Super Calcio e Sky Calcio 1. Diretta streaming video via internet garantita a tutti gli abbonati collegandosi sul sito skygo.sky.it.

PROBABILI FORMAZIONI CROTONE SPAL

Qualche cambio di formazione per entrambe le squadre rispetto all’ultimo turno di campionato. Walter Zenga punterà sul 4-3-3. Tra i pali l’esperto Cordaz; Faraoni e Martella agiranno sulle corsie laterali, con il tandem composto da Ceccherini e Capuano al centro. In cabina di regia, da schermo davanti alla difesa, ci sarà l’albanese Ajeti, affiancato dalla qualità di Mandragora e dai guizzi del libico Benali. In attacco c’è Trotta: il numero 29, preferito ancora una volta a Ante Budimir, sarà affiancato da Ricci e Nalini.

Continua sulla strada del 3-5-2 invece la Spal guidata da Leonardo Semplici. il talentino Meret tra i pali, linea a tre di difesa composta da Salamon, Vicari e il polacco Cionek. In cabina di regia spazio alle geometrie di Federico Viviani, affiancato da Everton Luiz e da Kurtic. Sulla fascia destra confermatissimo Lazzari, mentre a sinistra torna Mattiello dopo il turno di stop. In attacco, ballottaggio tra Floccari e Paloschi su chi affiancherà Antenucci.

TATTICHE E PRECEDENTI

Sebbene Walter Zenga punti all’inizio sul 4-3-3, il modulo del suo Crotone potrebbe riproporsi nel corso della partita con un 3-5-2, lo stesso schema di gioco utilizzato da Leonardo Semplici. Fondamentale, in tal senso, il ruolo di Ajeti, di professione difensore ma utilizzato come schermo davanti alla difesa. Le corsie laterali saranno il campo di battaglia più importante: in programma dei confronti molto interessanti tra Faraoni e Mattiello, e tra Martella e Lazzari. Altri, invece, gli uomini più in forma: Nalini è il punto di forza attualmente per gli Squali, Antenucci invece per i biancazzurri. Un solo precedente in Serie A tra Spal e Crotone, ovvero la gara di andata giocatasi l’1 ottobre 2017. La sfida dello Stadio Paolo Mazza ha visto passare in vantaggio i ferraresi con la rete di Alberto Paloschi al 39’, raggiunti nella ripresa dal nigeriano Nwanko Simy.

QUOTE E PRONOSTICO

Crotone Spal, quote e pronostico: leggermente favoriti i padroni di casa secondo i principali bookmakers. Snai quota l’1-X-2 2,25-3,15-3,35: prevista una vittoria della formazione di Walter Zenga, ma anche la quota del pareggio stuzzica gli scommettitori. Non è prevista una pioggia di gol: l’opzione Under 2,5 (meno di tre reti in totale) è dato a 1,60, mentre l’Over 2,5 (tre o più reti in totale) è quotato a 2,25- Discorso simile per quanto riguarda Gol e Nogol, ovvero se entrambe le squadre andranno a segno o meno: 1,90 contro 1,80. Gara difficile da pronosticare, ma difficilmente assisteremo a un confronto pirotecnico: scegliamo l’Under 2,5.

© Riproduzione Riservata.