Diretta Sbk 2018 / Superbike info streaming e tv gara-2 Gp Australia Phillip Island (oggi)

Diretta Sbk 2018, Superbike info streaming video e tv di gara-2 del Gp Australia 2018 sul circuito di Phillip Island: gli orari e gli appuntamenti (oggi domenica 25 febbraio)

25 febbraio 2018 Mauro Mantegazza

Diretta Superbike - LaPresse (repertorio)

Grande appuntamento con il Gran Premio d’Australia 2018 della Superbike sul circuito di Phillip Island: la stagione del Mondiale SBK 2018 delle derivate di serie comincia dall’altra parte del mondo e oggi ci propone gara-2 del primo Gran Premio stagionale. Ieri c’è stata la bellissima vittoria di Marco Melandri in sella alla sua Ducati: migliore inizio non poteva esserci per tutti gli appassionati italiani, dopo stagioni in cui fin da subito appariva chiaro il dominio della Kawasaki e dei piloti britannici, naturalmente su tutti Jonathan Rea. Adesso dunque andiamo a vedere tutte le informazioni utili per seguire questa domenica della Sbk.

GLI ORARI DI WARM-UP E GARA-2

Rimane da vivere a Phillip Island gara-2, che mette dunque in palio altri 25 punti per la classifica del Mondiale Piloti dopo quelli già assegnati ieri in gara-1: la stagione inizia a prendere forma, vediamo se saranno confermate le sensazioni del sabato. Il programma del weekend del Gran Premio d’Australia risente inevitabilmente delle ben dieci ore di fuso orario che ci separano da Phillip Island. Eccovi allora i principali momenti che ci attendono oggi, domenica 25 febbraio. Alle ore 00.30 italiane (le 10.30 locali) ecco il via al warm-up della Superbike che permetterà ai piloti di ritrovare confidenza con la pista, infine alle ore 5.00 - in Australia saranno già le 15.00 - ecco il semaforo verde per gara-2. Ricordiamo anche la gara della classe Supersport, che avrà inizio alle ore 3.30 e sarà il culmine della principale categoria di contorno alla Sbk.

INFO STREAMING VIDEO E DIRETTA TV, COME SEGUIRE LA SUPERBIKE

Per gli appassionati italiani bisogna notare che Mediaset per il sesto anno consecutivo trasmetterà tutta la stagione del Mondiale Superbike: 14 ore di eventi in diretta, a cui si aggiungono più di 10 ore a weekend tra differite e speciali su tutte le piattaforme, in chiaro su Italia 1 e Mediaset Italia 2 e in live streaming sul sito sportmediaset.it e sull’app Sportmediaset. La telecronaca di qualifiche e gare è affidata a Giulio Rangheri e a Max Temporali. Italia 1 trasmetterà in esclusiva in chiaro, in diretta tv e in alta definizione su Italia 1 HD (canale 506) le due gare della classe Superbike di ogni Gran Premio, Mediaset Italia 2 trasmetterà in esclusiva in chiaro e in diretta tutto il weekend motociclistico di Superbike, Supersport, Superstock 1000 e della Supersport 300 dalle qualifiche alle gare (in Australia la Supersport è l’unica categoria minore presente). Sportmediaset trasmetterà in diretta streaming video su sito e app (gratuita per tutti i sistemi operativi) l’intero weekend motociclistico, in simulcast con Mediaset Italia 2. L’evento, una volta concluso, sarà fruibile sul sito in qualsiasi momento con servizi e gare integrali.

Come per la scorsa stagione, tutti gli appassionati delle due ruote potranno far parte della squadra Superbike di Mediaset: chiunque, scrivendo agli account ufficiali di Sportmediaset, su Facebook e Twitter, e con l’hashtag #sbksportmediaset, potrà interagire in diretta con i telecronisti e con gli inviati ai box e fare le domande che verranno girate direttamente ai protagonisti. Altre informazioni saranno disponibili anche sul sito Intenet ufficiale del Mondiale, all'indirizzo www.worldsbk.com/it. Ricordiamo anche l'account ufficiale su Twitter @sbk_official.

© Riproduzione Riservata.