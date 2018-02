Duisburg, Mark Flekken/ Video, portiere subisce gol mentre beve dalla borraccia: è successo in Germania

Il video dell'incredibile gol subito da Mark Flekken: il portiere del Duisburg stava bevendo e non si è accorto del contropiede degli avversari, che hanno così segnato a porta vuota

25 febbraio 2018 Claudio Franceschini

Mark Flekken ha subito un gol mentre beveva (Foto LaPresse)

E’ davvero incredibile quanto accaduto in una partita della Zweite Bundesliga, vale a dire la Seconda Divisione del calcio tedesco: un portiere ha subito un gol mentre stava bevendo dalla propria borraccia, messa in fondo alla porta come spesso e volentieri succede. Protagonista il ventiquattrenne Mark Flekken, olandese del Duisburg: nella partita della MSV Arena contro l’Ingolstadt il fattaccio è accaduto al 18’ minuto. Flekken dopo 11 minuti aveva parato il rigore di Stefan Kutschke, impedendo così agli ospiti di pareggiare immediatamente la rete del vantaggio di Ahmet Engin; ancora una manciata di giri di orologio e il terzino destro Enis Hajri ha infilato la porta di Nyland realizzando il 2-0. Flekken ha pensato bene, sentendo anche la musica dagli altoparlanti, di girarsi per recuperare la borraccia e bere: peccato però che l’arbitro avesse nel frattempo annullato la rete. L’Ingolstadt è stato velocissimo: ripartenza con lancio lungo per lo stesso Kutschke, il difensore Gerrit Nauber in anticipo ha allungato di testa pensando di trovare il suo portiere in uscita e invece ha trovato la porta sguarnita, con Kutschke che tutto solo ha toccato per il pareggio. Il malcapitato Flekken ha poi detto che probabilmente non metterà mai più una borraccia in porta; i compagni lo hanno comunque già perdonato, visto che al 66’ Borys Taschchy su calcio di rigore ha realizzato il gol della vittoria per il Duisburg, salito così al terzo posto della classifica - insieme all’Holstein Kiel - a 7 lunghezze da Norimberga e Fortuna Dusseldorf che sono in testa.

LA CARRIERA DI FLEKKEN

A far perdonare a Flekken questa incredibile leggerezza contribuisce anche il suo passato recente: l’anno scorso il Duisburg era in terza divisione e il portiere aveva realizzato, nella seconda giornata di campionato, il gol decisivo per u pareggio contro l’Osnabruck. Era il 93’, e la rete era arrivata addirittura con un colpo di tacco; da quel giorno Flekken è ovviamente diventato un eroe, aiutato anche dal fatto che la difesa del club è risultata essere la seconda meno battuta del campionato e che il Duisburg è salito in Zweite Bundesliga. Flekken è cresciuto nel Roda, ma dal 2009 gioca in Germania: acquistato dall’Alemania Aachen (squadra di Aquisgrana), ha giocato nelle formazioni giovanili fino a fare il suo esordio in una società storica, che per tanto tempo è stata nella seconda divisione del calcio tedesco. Nel 2014 era al Greuther Furth appena retrocesso, ma si è rotto il legamento crociato e nella stagione 2014-2015 ha giocato appena due partite di campionato (incassando tre reti); l’anno seguente ha fatto ancora tanta panchina, poi finalmente la chiamata del Duisburg che è stato in Bundesliga fino al 2000, conquistando anche due ottavi posti consecutivi. Qui ha trovato la sua dimensione: oggi, anche in virtù del clamoroso errore, è ancor più sulla bocca di tutti.

