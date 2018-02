Duvan Zapata come Weah, fa tutto il campo e segna/ Video, gol in Sampdoria Udinese: cavalcata e pallonetto!

25 febbraio 2018 Silvana Palazzo

Duvan Zapata (Foto: LaPresse)

L'ottavo gol della stagione di Duvan Zapata è finora quello più bello della sua carriera. L'attaccante della Sampdoria si è infatti iscritto al club degli autori di gol con il coast to coast. Partito da metà campo, Zapata è arrivato dopo una cavalcata di 60 metri palla al piede fino all'area dell'Udinese, andando appunto in rete. Ma il colombiano ha impreziosito l'azione con un delizioso gesto tecnico: è riuscito infatti a concludere la sua giocata con un dolcissimo pallonetto. La rete è stata subito accostata a quella di Georfe Weah, la cavalcata più memorabile della storia della Serie A. L'attuale presidente della Liberia, ex attaccante del Milan, l'8 settembre 1996 saltò tutto il Verona per realizzare quello che è considerato il gol più bello della sua carriera. Aleksandar Kolarov, invece, saltò meno avversari, ma si fece comunque 80 metri di campo nel derby Lazio-Roma della stagione 2008/09, quando fece gioire i tifosi biancocelesti segnando anche con il piede debole, il destro.

ZAPATA COME WEAH: COAST TO COAST, I PRECEDENTI

Duvan Zapata è riuscito, dunque, a far male alla sua ex squadra, l'Udinese, che peraltro è abituata a subire gol attraverso le cavalcate. Accadde il 17 ottobre 2004 nella partita con l'Inter, quando Adriano Leite Ribeiro, l'Imperatore nerazzurro, spaccò in due la squadra bianconera in un 3-1 che lo consacrò come uno dei top player del campionato italiano. La sua storia però è andata a finire diversamente... Passiamo a Bruno Peres, che forse senza il coast-to-coast nel derby tra Torino e Juventus del 30 novembre 2014 non sarebbe finito alla Roma. La sua fu una cavalcata devastante, a fortissima velocità, davanti a Patrice Evra che non riuscì ad acciuffarlo. Negli ultimi anni ci sono stati tanti gol di questo tipo ma con serpentine e dribbling: Farias a Firenze, Ilicic ai tempi del Palermo contro la Sampdoria, Belotti contro l'Udinese. Non sono prodezze facili, perché bisogna avere la forza di andare da una metà campo all'altra, non è caso Zapata si è iscritto in un club ristretto...

