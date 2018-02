Fiorentina Chievo/ Info streaming video e diretta tv: probabili formazioni, quote, orario e risultato live

Diretta Fiorentina Chievo: info streaming video e tv, probabili formazioni, quote, orario e risultato live. Di fronte due squadre alla ricerca di continuità.

Diretta Fiorentina Chievo, Serie A (LaPresse)

Fiorentina Chievo, che sarà diretta dall’arbitro Rosario Abisso di Palermo e si giocherà domenica 25 febbraio 2017 alle ore 15.00, sarà uno dei match più interessanti della ventiseiesima giornata del campionato di Serie A 2017/2018. Di fronte allo stadio Artemio Franchi di Firenze due squadre con ambizioni diverse ma che arrivano a questo appuntamento da una situazione simile. I viola, dopo un totale restyling estivo, sono lontani dalla zona Europa ambita e si ritrovano a metà classifica con una serie di risultati da film horror. I clivensi, invece, dopo un buon avvio di stagione e con la speranza di una salvezza tranquilla, si trovano a più otto dal terz’ultimo posto detenuto dalla Spal e rischiano di trovarsi nel vortice retrocessione. I gigliati hanno raccolto quattro punti nelle ultime cinque gare: dopo le sconfitte con la Sampdoria e il Verona e la vittoria esterna contro il Bologna, la formazione di Pioli ha raccolto lo 0-2 interno contro la Juventus e il pareggio del Comunale per 1-1 contro l’Atalanta. Dopo una lunga serie di sconfitte, invece, il Chievo ha ritrovato la via della vittoria nell’ultimo turno: 2-1 contro il Cagliari, reti di Giaccherini e Inglese.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

Il match Fiorentina Chievo si potrà seguire in diretta tv sia con un abbonamento Sky (Sky Calcio 2) e sia con un abbonamento Mediaset Premium, collegandosi sul canale Premium Calcio 1. Diretta streaming video via internet garantita a tutti gli abbonati collegandosi rispettivamente sui siti skygo.sky.it e play.mediasetpremium.it.

PROBABILI FORMAZIONI FIORENTINA CHIEVO

Qualche novità di formazione sia pe rla Fiorentina che per il Chievo Verona rispetto all’ultimo turno di campionato. Stefano Pioli continua sulla strada del 4-3-3. Tra i pali spazio a Sportiello; davanti all’ex Atalanta linea a quattro di difesa composta da Laurini e Biraghi sulle corsie esterne e dal tandem Pezzella-Astori al centro. Veretout in cabina di regia, affiancato da Benassi e dall’ultimo arrivato Dabo, mezzala francese prelevata dal Saint-Etienne. In attacco Gil Dias e il figlio d’arte Chiesa in appoggio al Cholito Simeone. Qualche novità in meno, invece, per il Chievo, con Maran che ha due ballottaggi. Sorrentino guida il 4-3-1-2: Cacciatore e Gobbi terzini, con Bani e uno tra Gamberini e Dainelli al centro. Radovanovic frangiflutti davanti alla difesa, affiancato dal rientrato Castro e dal finlandese Hetemaj. Sulla trequarti agirà Birsa, mentre in attacco qualche dubbio sulla spalla di bomber inglese: Meggiorini leggermente in vantaggio su Pucciarelli.

TATTICHE E PRECEDENTI

Schemi abbastanza simili di fronte tra Fiorentina e Chievo, cambia solamente la disposizione degli attaccanti. Linea di difesa a quattro, centrocampo a tre con un metodista in mezzo e due mezzali brave ad offendere. La viola in attacco si affida a due esterni veloci, di qualità e bravi a rientrare per poi calciare in porta. I veneti, invece, si affidano a un trequartista a giostrare l’azione con una prima punta fisica, Inglese, affiancata da una seconda punta veloce e molto mobile. In totale, fin qui, sono 27 i precedenti tra Fiorentina e Chievo Verona: bilancio che sorride nettamente ai gigliati. Diciotto vittorie per la Fiorentina, tre pareggi e sei vittorie per il Chievo. L’ultimo confronto dello stadio Artemio Franchi risale al 28 agosto 2016: risultato di 1-0 per i toscani. L’ultima vittoria gialloblu a Firenze, invece, risale all’1 aprile 2012: colpo esterno per 1-2.

QUOTE E PRONOSTICO

Fiorentina Chievo Verona, quote e pronostico. Le principali agenzie di scommesse non hanno particolari dubbi: padroni di casa nettamente favoriti per la vittoria. Snai quota l’1-X- 1,47-4,25-7,00: bassissima la quota della vittoria della formazione di Pioli, mentre paga addirittura sette volte la posta un successo esterno dei veneti. Possibile una scorpacciata di gol al Franchi secondo i bookmakers: Under 2,5 (meno di tre reti in totale) dato a 2,05, Over 2,5 (tre o più tre reti in totale) a 1,70. Quote simili per Gol e Nogol, ovvero se entrambe le squadre andranno a segno o meno: 1,80 contro 1,90. Difficile pronosticare una gara che potrebbe riservare delle sorprese, ma la Fiorentina difficilmente sbaglierà un’altra volta tra le mura amiche: azzardiamo l’1.

© Riproduzione Riservata.