Fondi Matera/ Streaming video e diretta tv: probabili formazioni, quote, orario, risultato live

Diretta Fondi-Matera: info streaming video e tv, probabili formazioni, orario, quote e risultato live della partita di Serie C. I pontini cercano il riscatto dopo lo 0-3 contro il Rende.

25 febbraio 2018 Stefano Belli

Diretta Fondi-Matera, LaPresse

Fondi-Matera è una partita che sarà diretta dal signor Amabile di Vicenza, si gioca domenica 25 febbraio alle ore 16.30 ed è valida per la ventisettesima giornata del girone C della Serie C 2017-2018. Sarebbe stato un vero e proprio faccia a faccia tra squadre in crisi, se il Matera non fosse riuscito domenica scorsa a rialzare la testa nel match interno contro il Siracusa. Molto difficile sulla carta, ma che ha visto la squadra allenata da Auteri ritrovare l'orgoglio perduto ed imporsi con un secco due a zero firmato dalle reti di Sartore e Casoli, che hanno permesso ai lucani di tornare all'appuntamento coi tre punti che mancava dallo scorso 30 dicembre. Prima vittoria del 2018 dunque per il Matera, mentre per il Fondi il primo successo dell'anno nuovo deve ancora arrivare.

Fondi che non vince dalla trasferta in casa del Bisceglie del 17 dicembre scorso e che a Rende, domenica 18 febbraio, è caduto senza appello, subendo uno zero a tre che ha lasciato i rossoblu al quartultimo posto in classifica, in zona play out e con tre punti di distanza dalla Casertana quintultima. Una situazione difficile per una squadra che durante l'interregno tecnico di Mattei sembrava essersi ripresa, ma che si è ritrovata poi preda di una nuova crisi che ha portato al terzo avvicendamento in panchina dall'inizio della stagione. Il Matera resta sesto in classifica appaiato al Monopoli e cercherà ora un nuovo successo per dare continuità a una stagione in cui l'obiettivo dei play off è ancora a portata di mano, a patto di non cadere in periodi neri come quello appena attraversato dai lucani.

STREAMING VIDEO E TV, DOVE VEDERE LA PARTITA

L'incontro non si potrà seguire in diretta tv sui canali in chiaro o a pagamento, ma ci sarà la possibilità di vederla in diretta streaming video via internet, con un abbonamento al sito elevensports.it oppure acquistando sul portale il match come evento singolo.

PROBABILI FORMAZIONI FONDI MATERA

Allo stadio Purificato di Fondi si confronteranno queste probabili formazioni. Padroni di casa schierati con il portiere albanese Elezaj alle spalle di una difesa a quattro schierata dalla corsia laterale di destra alla corsia laterale di sinistra con Galasso, Mangraviti, Vastola e Paparusso. A centrocampo spazio a De Martino, Ricciardi e Quaini, mentre in avanti nel tridente offensivo partiranno dal primo minuto Corvia, Addessi e Lazzari. Risponderà il Matera con lo sloveno Golubovic estremo difensore alle spalle di una difesa a tre schierata con Scognamillo, Sernicola e De Franco. A centrocampo giocheranno Strambelli e De Falco, mentre il brasiliano Angelo sarà l'esterno laterale di destra e Casoli l'esterno laterale di sinistra. In attacco il croato Dugandzic sarà affiancato da Sartore e Tiscione nel tridente offensivo.

LA CHIAVE TATTICA E I PRECEDENTI

I moduli tattici a confronto saranno il 4-3-3 del mister del Fondi, Sanderra, ed il consueto 3-4-3 schierato dall'allenatore del Matera, Auteri. Il match d'andata in Basilicata è andato ad appannaggio del Matera, vincente grazie ad un gol di Giuseppe Giovinco a cinque minuti dal novantesimo. L'ultimo precedente disputato a Fondi è quello del 2 aprile 2017, pareggio per uno a uno con gol pontino di Gambino e pareggio lucano nella seconda frazione di gioco con De Rose.

QUOTE E PRONOSTICO

Le quote dei bookmaker per le scommesse sull'incontro: la vittoria interna viene proposta ad una quota di 2.75 da William Hill, Bwin offre la quota dell'eventuale pareggio a 3.10, mentre Bet365 quota il successo in trasferta 2.50. Per le quote sui gol realizzati, Unibet quota rispettivamente 2.10 l'over 2.5 e 1.65 l'under 2.5.

