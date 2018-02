INFORTUNIO PELLEGRINI / Risentimento al flessore per il centrocampista della Roma

Infortunio Pellegrini, il centrocampista ha riportato un risentimento al flessore durante la gara Roma-Milan che ha visto i giallorossi uscire con una sconfitta con il risultato di 2-0.

25 febbraio 2018 Matteo Fantozzi

Infortunio Pellegrini, Roma-Milan - La Presse

La Roma ha perso per infortunio Pellegrini nel secondo tempo della gara contro il Milan. Il centrocampista classe 1996 ha accusato un risentimento al flessore come riportato da Sky Sport. Al suo posto Eusebio Di Francesco ha deciso di adottare una soluzione più offensiva, inserendo in campo il brasiliano Gerson con la gara che però purtroppo per i giallorossi è terminata 2-0. C'è grande apprensione attorno al problema dell'ex Sassuolo perché si tratta comunque di un fastidio muscolare che potrebbe portarlo a rimanere fuori anche per un periodo non indifferente. Nelle prossime giornate saranno effettuati gli esami strumentali del caso per cercare di capire quali saranno i tempi di recupero e le strade da seguire per un recupero al cento per cento. Sicuramente Eusebio Di Francesco spera di averlo a disposizione quanto prima per continuare la rincorsa a un posto in classifica per la prossima Champions League.

LA STAGIONE DEL CENTROCAMPISTA

Lorenzo Pellegrini sta vivendo una stagione tra luci e ombre con la maglia della Roma, dopo che è tornato nella capitale dal Sassuolo in estate su precisa richiesta di Eusebio Di Francesco. Il calciatore ha dimostrato di avere qualità importanti che potrebbero farlo diventare uno dei migliori nel suo reparto. Purtroppo la stagione difficile vissuta dalla squadra giallorossa sta influendo anche sulle sue prestazioni con il ragazzo che non sempre è riuscito a mostrare la sua forza in mezzo al campo. Anche oggi la gara contro il Milan, al di là dell'infortunio, non l'ha visto brillare schiacciato dalla superiorità fisica della squadra rossonera. Pellegrini è uscito nella ripresa, ma fino a quel momento aveva dimostrato di avere qualche difficoltà a fare da filtro in mezzo al campo. Vedremo quanto dovrà stare fuori per il problema fisico accusato nella ripresa del match giocato allo Stadio Olimpico di Roma.

© Riproduzione Riservata.