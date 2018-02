INFORTUNIO UNDER/ Botta alla caviglia per il turco e cambio in Roma-Milan

Infortunio Under, brutta botta alla caviglia per il fantasista turco che viene sostituito da Eusebio Di Francesco nella ripresa di Roma-Milan. Al suo posto dentro Gregoire Defrel.

25 febbraio 2018 Matteo Fantozzi

Infortunio Under, Roma-Milan - La Presse

Cengiz Under è stato costretto a uscire nella ripresa di Roma-Milan per infortunio. L'esterno d'attacco turco infatti ha subito in un contrasto un pestone alla caviglia. Al suo posto Eusebio Di Francesco ha inserito in campo Gregoire Defrel anche per cercare di recuperare una situazione molto complicata. Cengiz Under è uscito dal campo sulle sue gambe senza dover ricorrere all'aiuto dei medici. La sensazione è che si tratti di una semplice contusione e che il ragazzo quindi non dovrebbe rimanere fuori a lungo. Un infortunio che sarà valutato nelle prossime giornate quando magari sarà sottoposto a degli esami strumentali. Non è da escludere però che questi non saranno nemmeno effettuati col calciatore che potrebbe essere pronto a riprendere gli allenamenti dopo il consueto giorno di pausa. La prudenza comunque non è mai troppa e sarà importante evitare che un piccolo problema si trasformi in una situazione poi difficile da smaltire.

STOP NEL MOMENTO MIGLIORE DELLA STAGIONE

Eusebio Di Francesco spera che l'infortunio di Under non sia grave soprattutto perché il turco era nel miglior momento della sua stagione. Arrivato in estate dalla Turchia tra i tanti punti interrogativi del pubblico che non lo conosceva. Cengiz Under si portava sulle spalle il pesante soprannome di Dybala del Bosforo, ma qualcuno pensava che fosse più per una incredibile somiglianza fisica che per la qualità mostrata in campo. Dopo alcune apparizioni un po' anonime il tecnico della Roma aveva deciso di metterlo da parte, per ripescarlo in seguito ai problemi fisici accusati da alcuni calciatori del reparto offensivo. Nelle ultime quattro partite il calciatore ha segnato ben cinque reti. In campionato sono arrivate le reti con Verona e Udinese e la doppietta contro il Benevento, mentre in Champions League il gol con lo Shakhtar. Ovviamente la speranza è che il calciatore non debba rimanere troppo a lungo indisponibile per continuare la sua ascesa.

