Juventus Atalanta/ Info streaming video e diretta tv: probabili formazioni, quote, orario e risultato live

Diretta Juventus Atalanta: info streaming video e tv, probabili formazioni, quote, orario e risultato live. I bianconeri cercano il sorpasso momentaneo in vetta

25 febbraio 2018 Fabio Belli

Massimiliano Allegri (foto LaPresse)

Juventus-Atalanta, diretta dal signor Mariani di Aprilia, domenica 25 febbraio 2018 alle ore 18.00, sarà una delle sfide del programma, spalmato su tre giorni, della ventiseiesima giornata del campionato di Serie A. Juventus e Atalanta si troveranno di fronte per due volte nel giro di quattro giorni, visto che oltre alla sfida di campionato di domenica, il mercoledì successivo affronteranno anche il ritorno di Coppa Italia, con i bianconeri che hanno vinto la semifinale di andata allo stadio Azzurri d'Italia uno a zero. Juventus che battendo i nerazzurri si porterebbe momentaneamente in testa alla classifica del campionato di Serie A, in attesa di veder scendere in campo il Napoli nel posticipo in casa del Cagliari.

JUVENTUS ATALANTA, DIRETTA LIVE

Anche per l'Atalanta la sfida sarà molto delicata, visto che la squadra di Gasperini è reduce dall'impresa sfiorata contro il Borussia Dortmund in Europa League, partita che ha generato grandi rimpianti visto che fino a sette minuti dal novantesimo il gol del difensore brasiliano Toloi avrebbe portato i nerazzurri agli ottavi di finale. Poi è arrivata la rete di Schmelzer, vera doccia fredda considerando le occasioni da gol, in particolare una per Ilicic e una per il 'Papu' Gomez, sprecate e che avrebbero chiuso il discorso qualificazione. L'Atalanta può ancora però sognare di presentarsi l'anno prossimo ai nastri di partenza della competizione europea, che i bergamaschi non affrontavano da ventisette anni. D'altronde, oltre alla corsa al settimo Scudetto consecutivo, anche la Juventus ha bene in mente la necessità di rincorrere l'Europa, con una difficilissima sfida a Wembley da affrontare tra meno di due settimane per l'accesso ai quarti di Champions.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE LA PARTITA

La diretta tv della partita Juventus Atalanta sarà disponibile per gli abbonati Sky sui canali 201, 206 e 251 del satellite (rispettivamente Sky Sport 1 HD, Sky Super Calcio HD e Sky Calcio 1 HD) e per gli abbonati Mediaset Premium sul canale Premium Sport HD. Diretta streaming video via internet della partita disponibile per gli abbonati alle due piattaforme sui siti skygo.sky.it e play.mediasetpremium.it.

LE PROBABILI FORMAZIONI JUVENTUS ATALANTA

All'Allianz Stadium di Torino scenderanno in campo queste probabili formazioni. Juventus schierata con Buffon in porta, De Sciglio sulla corsia laterale di destra e il ghanese Asamoah sulla corsia laterale di sinistra, in una difesa a quattro con Rugani e Chiellini impiegati come difensori centrali. A centrocamp spazio al tedesco Khedira, al bosniaco Pjanic e a Marchisio, mentre in avanti giocheranno nel tridente offensivo il brasiliano Douglas Costa, l'argentino Dybala e il centravanti croato Mandzukic. Risponderà l'Atalanta con il portiere albanese Berisha alle spalle di una difesa a tre composta dal brasiliano Toloi, dall'argentino Palomino e da Caldara. A centrocampo spazio al belga Castagne sulla fascia destra e al tedesco Gosens sulla fascia sinistra, mentre lo svizzero Freuler e l'olandese De Roon chiuderanno la cerniera di centrocampo. In avanti, l'argentino 'Papu' Gomez e Petagna faranno coppia, sostenuti da Cristante schierato in posizione di trequartista.

TATTICA E PRECEDENTI

Non cambieranno i moduli tattici di riferimento dei due allenatori, 4-3-3 per la Juve tus di Max Allegri e 3-4-1-2 per l'Atalanta di Gasperini. Match che all'andata in questo campionato ha visto gli orobici rimontare ben due gol, sotto per i gol di Bernardeschi e Higuain l'Atalanta ha rimontato con Caldara e Cristante, per poi sventare un rigore di Dybala con una parata di Berisha nel finale. L'ultimo precedente a Torino in campionato, datato 3 dicembre 2016, è terminato tre a uno per i bianconeri con gol di Alex Sandro, Rugani e Mandzukic, con l'Atalanta capace solo di accorciare le distanze con Freuler. L'Atalanta ha perso gli ultimi sette precedenti esterni in Serie A contro la Juventus, facendo risultato nella Torino bianconera per l'ultima volta il 17 maggio 2009, due a due con reti di Iaquinta e Cristiano Zanetti per la Juve e di Cigarini e Pellegrino per i bergamaschi.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Netto il favore del pronostico dei bookmaker per i bianconeri, con vittoria interna quotata 1.40 da William Hill, mentre Unibet alza fino a 4.50 la quota relativa al pareggio e Bet365 propone a una quota di 9.50 l'eventuale successo esterno dei bergamaschi. Le quote dell'over 2.5 e dell'under 2.5 saranno quotate alla stessa maniera, 1.89, da Bet365.

