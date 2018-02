Lecce Juve Stabia/ Streaming video e diretta tv: probabili formazioni, quote, orario, risultato live

Diretta Lecce-Juve Stabia: info streaming video e tv, probabili formazioni, orario, quote e risultato live della partita di Serie C. Al Via del Mare la capolista ospita le vespe gialloblu.

25 febbraio 2018 Stefano Belli

Diretta Lecce-Juve Stabia, LaPresse

Lecce-Juve Stabia, al Via del Mare, sarà diretta dal signor Mei di Pesaro e si gioca domenica 25 febbraio 2018 alle ore 16.30 come una delle partite nel calendario della ventisettesima giornata del campionato di Serie C 2017-2018, girone C. La capolista sta procedendo col suo passo nella scalata verso la Serie B, che cancellerebbe un purgatorio durato sei anni in terza serie per i tifosi salentini. Lo zero a zero in casa della Sicula Leonzio non è stato esaltante, ma il Lecce ha potuto giovarsi del momento nero del Catania, che crollando a Monopoli è comunque scivolato a sette punti dalla vetta della classifica.

Il Lecce pareggia molto ma ha perso solo la sfida giocata ormai cinque mesi fa sul campo del Catania in campionato. Un passo costante che si sta rivelando il segreto per puntare alla Serie B diretta. Dall'altra parte la Juve Stabia sta andando a caccia di una continuità che in questa stagione le Vespe proprio non riescono a trovare. L'ultima sconfitta interna contro il Bisceglie è stata l'ennesima doccia fredda per le velleità dei campani, che pur restando in zona play off vedono assottigliarsi un vantaggio che per ora non offre garanzie verso gli spareggi di fine stagione, con due sole lunghezze di vantaggio sul Catanzaro undicesimo.

STREAMING VIDEO E TV, DOVE VEDERE LA PARTITA

L'incontro Lecce Juve Stabia non si potrà seguire in diretta tv sui canali in chiaro o a pagamento, ma ci sarà la possibilità di vederla in diretta streaming video via internet, con un abbonamento al sito elevensports.it oppure acquistando sul portale il match come evento singolo.

PROBABILI FORMAZIONI LECCE JUVE STABIA

Queste le probabili formazioni che scenderanno in campo presso lo stadio Via del Mare. Padroni di casa del Lecce schierati con Perucchini in porta, Lepore impiegato in posizione di terzino destro e Di Matteo impiegato in posizione di terzino sinistro, mentre i due centrali della retroguardia saranno Cosenza e Marino. A centrocampo spazio ad Arrigoni, Mancosu ed Armellino, mentre il portoghese Ferreira sarà il trequartista, di supporto al tandem offensivo composto da Saraniti e Torromino. Risponderà la Juve Stabia con Branduani in porta alle spalle di una linea difensiva a quattro schierata rispettivamente dalla fascia destra alla fascia sinistra con Nava, Marzorati, Bachini e Crialese. Anche la linea di centrocampo sarà a quattro, con Melara esterno laterale di destra e Canotto esterno laterale di sinistra, mentre i due centrali sulla mediana saranno Viola e Mastalli. In attacco, Paponi sarà affiancato da Simeri.

LA CHIAVE TATTICA E I PRECEDENTI

Fabio Liverani confermerà tatticamente il 4-3-1-2 che sta facendo viaggiare spedito il Lecce verso la Serie B, mentre a livello tattico il duo Caserta-Fontana risponderà schierando la Juve Stabia con un 4-4-2. Il Lecce ha vinto con un rocambolesco tre a due il match d'andata di questo campionato a Castellammare di Stabia, con doppietta di Caturano e gol di Di Piazza che hanno reso inutile le reti di Crialese e Paponi per i campani. L'ultimo precedente nel Salento è datato 5 aprile 2017, Lecce sempre vincente per tre a due con i gol di Marconi, Tsonev e Caturano, mentre per le Vespe segnarono Paponi e Cutolo. Il Lecce ha vinto le ultime sei sfide di campionato contro la Juve Stabia, che non fa risultato contro i salentini dall'uno a uno casalingo del 19 ottobre 2014.

QUOTE E PRONOSTICO

Le quote dei bookmaker per le scommesse sull'incontro: la vittoria interna della capolista viene proposta ad una quota di 1.50 da Bet365, William Hill offre la quota dell'eventuale pareggio a 4.00, mentre Bwin quota il successo in trasferta 6.25. Per le quote sui gol realizzati, Unibet quota rispettivamente 1.75 l'over 2.5 e 1.96 l'under 2.5.

