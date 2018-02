Manchester United - Chelsea/ Streaming video e diretta tv: probabili formazioni, quote, orario e risultato

Manchester United - Chelsea, Premier League 2017/18: i Red Devils sfidano i Blues nello scontro diretto valido per la zona Champions League, big match della 28° giornata.

25 febbraio 2018 Fabio Morasca

Manchester United - Chelsea, Premier League 2017/18 (Web)

Manchester United - Chelsea è una partita valida per la 28esima giornata di campionato di Premier League 2017/18. Il match tra i Red Devils e i Blues si giocherà domenica 25 febbraio 2018, a partire dalle ore 15:05, allo stadio Old Trafford di Manchester. La partita sarà diretta dall'arbitro Andre Marriner. Con Manchester City e Arsenal impegnate nella finale di League Cup, il big-match della nona giornata di ritorno della Premier League è sicuramente Manchester United - Chelsea. Una sfida nella sfida riguarda sicuramente i due allenatori, il tecnico dei Red Devils, José Mourinho e l'allenatore dei Blues, Antonio Conte, protagonisti di un aspro botta e risposta a distanza ad inizio di quest'anno. La partita è uno scontro diretto per quanto riguarda la zona Champions League che vede il Manchester United attualmente in seconda posizione, con 56 punti, e il Chelsea in quarta posizione, con 52 punti. Si tratta di un match importante soprattutto per il club allenato da Conte che vede guardarsi le spalle soprattutto dal Tottenham, distante appena un punto.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

La partita tra Manchester United e Chelsea sarà visibile in Italia sulle reti Sky. Il match avrà inizio alle ore 15:05 e sarà trasmesso dai seguenti canali: Sky Sport 1 HD, Sky Sport 3 HD e Sky Sport Mix HD. La telecronaca della partita sarà affidata a Massimo Marianella, il commento tecnico, invece, sarà di Gianluca Vialli mentre l'inviato sul campo sarà Giovanni Guardalà. Manchester United - Chelsea sarà visibile anche in streaming grazie ai servizi Sky Go e Now Tv.

PROBABILI FORMAZIONI MANCHESTER UNITED - CHELSEA

Per quanto riguarda le probabili formazioni che dovrebbero scendere in campo dal primo minuto, il Manchester United di José Mourinho dovrebbe scendere in campo con il modulo 4-2-3-1, con De Gea in porta, con Smalling e Jones titolari al centro della difesa e con Valencia sulla fascia destra e Young sulla fascia opposta; sulla mediana, i titolari dovrebbero essere Matic e Pogba mentre in attacco l'unica punta Lukaku dovrebbe essere supportata dai trequartisti Martial, Mata e Sanchez. Il Chelsea allenato da Antonio Conte, invece, dovrebbe rispondere con il modulo 3-5-2 che dovrebbe vedere Courtois a difendere i pali e la linea difensiva composta da Azpilicueta, Christensen e Cahill; a centrocampo, i titolari dovrebbero essere Moses, Fabregas, Kanté, Bakayoko e Alonso mentre la coppia d'attacco dovrebbe essere formata da Hazard e Morata.

Per il Chelsea, come già anticipato, si tratta di una partita quasi fondamentale perché un successo in trasferta permetterebbe ai Blues di agguantare proprio il Manchester United al secondo posto, in attesa del risultato del Liverpool impegnato contro il West Ham. Con un successo casalingo, invece, i Red Devils allontanerebbero ancora di più il Chelsea, allungando la distanza in classifica a sei punti. Per quanto riguarda le partite giocate all'Old Trafford, il Manchester United si è rivelato, fino ad ora, quasi inespugnabile grazie a 15 vittorie, 2 pareggi e una sola sconfitta. Il Chelsea, invece, è reduce dalla vittoria ottenuta in trasferta contro il West Bromwich Albion ma nelle ultime settimane il malumore dei tifosi è stato alimentato soprattutto dalle pesanti sconfitte patite contro il Watford e contro il Bournemouth. Anche il Manchester United, però, è reduce da due sconfitte rimediate nelle ultime tre giornate di campionato.

LE DICHIARAZIONI DEGLI ALLENATORI

Alla vigilia della partita Manchester United - Chelsea, entrambi gli allenatori hanno voluto dribblare le precitate polemiche avvenute ad inizio di quest'anno. José Mourinho, nella fattispecie, ha ricordato il suo periodo trascorso al Chelsea e gli ottimi rapporti tuttora in corso con l'ambiente londinese: "Non voglio parlare di questa storia, non intendo dire nulla. Il punto non è questa vicenda. Il Chelsea ha un ottimo tecnico, una squadra fantastica ed è la cosa che conta per me. Anche con la dirigenza ho ottimi rapporti. Anche con la stragrande maggioranza dei calciatori ho ottimi relazioni". Lo stesso discorso riguarda le dichiarazioni di Antonio Conte: "Quello che è stato appartiene al passato. Noi due abbiamo detto la nostra. Per è ok e non sono interessato a dire altro sulla vicenda. La stretta di mano con Mourinho? Non è una questione che m’interessa". Le dichiarazioni delle conferenze stampa della vigilia sono state riportate da La Gazzetta dello Sport.

QUOTE E SCOMMESSE

Stando alle quote dell'agenzia di scommesse Snai, il Manchester United è favorito per quanto concerne la vittoria: il successo dei Red Devils, infatti, è quotato 2.30 rispetto alla quota relativa al successo del Chelsea che risulta essere di 3.25. La quota riguardante il pareggio, invece, è simile a quella della vittoria dei Blues: 3.20. Spostandoci sulle quote dell'agenzia di scommesse Bwin, invece, la vittoria del Manchester United ai danni del Chelsea presenta una quota leggermente più bassa ossia 2.20. Quota più alta, invece, per quanto concerne l'eventuale successo dei Blues in trasferta: 3.50. Resta simile, invece, la quota riguardante la divisione dei punti: 3.25. Stando ad altri bookmakers, per la precisione Bet365, BetClic.it, Unibet e William Hill, infine, le quote riguardanti la vittoria del Manchester United oscillano da 2.20 a 2.32, le quote riguardanti il pareggio, invece, variano da 3.20 a 3.30 mentre le quote riguardanti il successo del Chelsea vanno da 3.40 a 3.50.

© Riproduzione Riservata.