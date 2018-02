Modena-Perugia/ Streaming video e diretta tv: orario e risultato live (Serie A1)

Diretta Modena Perugia: info streaming video e tv. Big match al Pala Panini nella penultima giornata della Serie A1 con gli umbri già sicuri del primo posto in classifica.

25 febbraio 2018 Michela Colombo

La formazione di Modena (da twitter ufficiale)

Modena-Perugia, diretta dagli arbitri Fabrizio Pasquali e Sandro La Micela, è la partita di volley maschile in programma oggi domenica 25 febbraio al Pala Panini: fischio d’inizio atteso per le ore 18.00 nella 25^ e penultima giornata di Serie A1. Ecco quindi che nel tempio della pallavolo italiana si accenderà uno dei big match della stagione di Superlega, pure nella penultima giornata del campionato. A conti fatti però l’esito della sfida potrebbe non essere poi cosi decisivo nonostante i contendenti e il calendario. Pochi giorni fa infatti, dopo la vittoria con Latina, la squadra di Lollo Bernardi ha già messo al sicuro il primo posto in classifica al termine della regular season e poi tutto verrà presto ridiscusso nei play off scudetto, ormai sempre più vicini.

INFO STREAMING VIDEO E DIRETTA TV, COME SEGUIRE IL MATCH

Ricordiamo che la partita tra Modena e Perugia sarà visibile in diretta tv sulla tv di stato. Appuntamento quindi alle ore 18.00 al canale Raisport +, al numero 57 del telecomando del digitale terrestre. Segnaliamo pertanto che sarà disponibile anche la diretta video streaming del big match della Superlega, tramite il servizio gratuito raiplay.it.

CLICCA QUI PER LA DIRETTA STREAMING VIDEO DI MODENA PERUGIA (da raiplay)

IL CONTESTO

Al Pala Panini questa sera scenderanno in campo due delle maggiori squadre protagoniste in questa stagione della Superlega che pure ormai volge al termine: Modena, Perugia, assieme alla Lube hanno infatti tracciato un solco alle proprie spalle, come si vede bene anche nella classifica alla vigilia della 25^ giornata. In graduatoria ecco infatti che la squadra umbra ha finora messo a segno ben 66 punti, subendo appena 2 KO in tutto il campionato e concedendo nel contempo appena14 set agli avversari. Al secondo gradino ecco Civitanova, con Modena al terzo: per i gialloblu i punti ottenuti sono 55 e solo 6 le sconfitte rimediate a cui si aggiungono le ben 8 lunghezze segnate su Trento quarta in classifica. Se poi ai numeri segnati nella stagione in corso della Serie A1 si aggiungo lo storico, il palmares e le singole personalità che entrambe le società vantano, si capsice bene come questo match sia uno degli appuntamenti più attesi della stagione.

