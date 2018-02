Monza Viterbese/ Streaming video e diretta tv: probabili formazioni, quote, orario, risultato live

Diretta Monza-Viterbese: info streaming video e tv, probabili formazioni, orario, quote e risultato live della partita di Serie C in programma allo stadio Brianteo domenica 25 febbraio 2018.

25 febbraio 2018 Stefano Belli

Diretta Monza-Viterbese, LaPresse

Monza-Viterbese, diretta dal signor Paterna di Teramo, domenica 25 febbraio 2018 alle ore 14.30, sarà una delle sfide del fitto programma pomeridiano della ventisettesima giornata nel campionato di Serie C 2017-2018, nel girone A. Sarà una partita delicatissima per la Viterbese, per capire se gli etruschi potranno davvero puntare a un campionato di primissime posizioni nel girone A di Serie C. I gialloblu hanno avuto una grande occasione per accorciare verso la vetta, col Livorno fermo per il turno di riposo la formazione allenata da Sottili avrebbe potuto portarsi a soli tre punti dal primo posto, seppur con una partita giocata in più. Invece è arrivata una sconfitta in casa della Pro Piacenza che ha di fatto cancellato le possibilità di balzare in avanti e soprattutto di mantenere il terzo posto in classifica, con la Viterbese che è stata costretta a incassare il sorpasso da parte del Pisa.

Il Monza inoltre non sarà di certo il cliente più comodo da affrontare per i gialloblu per cercare un immediato rilancio, visto che i brianzoli hanno messo in mostra una grande solidità nelle ultime partite, e soprattutto hanno bloccato sullo zero a zero allo stadio Moccagatta un'Alessandria che al momento è la squadra più in forma del raggruppamento. Il Monza però ha segnato solamente due gol nelle ultime cinque partite, e questa sterilità offensiva rappresenta senz'altro un problema per una squadra che vanta al momento quattro punti di vantaggio sull'Arzachena, ovvero la prima squadra fuori dalla zona play off. Sarà dunque uno scontro decisivo per le ambizioni in chiave futura delle due squadre.

STREAMING VIDEO E TV, DOVE VEDERE LA PARTITA

La sfida di Serie C Monza Viterbese non sarà trasmessa in diretta tv sui canali free o pay, ma soltanto in diretta streaming video via internet per gli abbonati o per chi acquisterà l'incontro come evento singolo sul sito elevensports.it.

PROBABILI FORMAZIONI MONZA VITERBESE

Le probabili formazioni che scenderanno in campo presso lo stadio Brianteo di Monza. I padroni di casa schiereranno Liverani in porta, Adorni in posizione di terzino destro e Tentardini in posizione di terzino sinistro in una difesa a quattro con Caverzasi e Riva impiegati come centrali della retroguardia. A quattro sarà anche la linea di centrocampo, con D'Errico sulla destra e Guidici sulla sinistra come esterni di fascia, e Palesi e Guidetti impiegati al centro della mediana. In attacco, confermato il tandem Mendicino-Cori. Risponderà la Viterbese con Iannarilli in porta, Celiento laterale di destro di difesa e Peverelli laterale di sinistra, visto che De Vito, espulso nella trasferta di Piacenza, sarà squalificato. I centrali di difesa saranno il bulgaro Atanasov e Sini, con Baldassin, Benedetti e Cenciarelli nel terzetto di centrocampo. In avanti, tridente offensivo col belga Vandeputte, De Sousa e Calderini schierati dal primo minuto.

LA CHIAVE TATTICA E I PRECEDENTI

Il confronto tattico sarà tra il 4-4-2 del Monza allenato da Zaffaroni ed il 4-3-3 della Viterbese di mister Sottili. Nel match d'andata di questo campionato i brianzoli hanno espugnato lo stadio Rocchi di Viterbo di misura, uno a zero firmato da una rete di Cori a otto minuti dal novantesimo. L'ultimo precedente in casa del Monza risale a una partita disputata in Coppa Italia il 20 agosto del 2000, il match terminò con un pareggio uno a uno.

QUOTE E PRONOSTICO

I bookmaker prevedono grande equilibrio stando alle quote per le scommesse sul match, la vittoria interna brianzola viene quotata 2.50 da Bwin, mentre Unibet propone a 3.05 la quota relativa al pareggio e Betclic a 2.95 l'eventuale successo etrusco in trasferta. Per Bet365, quote sui gol realizzati fissate a 2.50 per l'over 2.50 e a 1.50 per l'under 2.5.

