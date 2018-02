Olimpiadi invernali 2018 Pyeongchang/ Risultati live, medagliere, programma e italiani (oggi 25 febbraio)

Olimpiadi invernali 2018 Pyeongchang: risultati live, medagliere, programma e italiani in gara nell'ultimo giorno dei Giochi, con quattro finali (oggi 25 febbraio)

25 febbraio 2018 Mauro Mantegazza

Olimpiadi invernali 2018: lo sci di fondo ha aperto e chiude i Giochi (LaPresse)

Ultimo giorno delle Olimpiadi invernali Pyeongchang 2018: oggi domenica 25 febbraio si completa il medagliere dei Giochi olimpici invernali in Corea del Sud. Restano da vivere solamente le ultime quattro finali, tutte comprese fra la notte e il primo mattino italiano, perché poi la serata coreana naturalmente sarà caratterizzata dalla cerimonia di chiusura. Dunque andiamo a ricordare quali sono le ultime emozioni agonistiche che ci attendono in questa edizione delle Olimpiadi, la prima invernale ospitata in Corea del Sud. Le padrone di casa saranno protagoniste dell’evento di apertura della giornata: infatti già alle ore 1.05 italiane comincerà la finale del curling femminile che metterà di fronte Svezia e Corea del Sud. Poco più tardi inizierà anche la domenica del bob a 4 (specialità solo maschile), che per assegnare le medaglie deve ancora vivere le ultime due manche: alle ore 1.30 la terza, alle ore 3.15 la quarta e decisiva. In gara anche l’equipaggio azzurro formato da Simone Bertazzo, Simone Fontana, Francesco Costa e Lorenzo Bilotti, che però dopo le due manche disputate ieri sono già molto lontani dalla lotta per le medaglie.

OLIMPIADI INVERNALI 2018: LE FINALI DI OGGI

Alle ore 5.10 ci sarà un appuntamento molto atteso, cioè la finale del torneo di hockey ghiaccio maschile che metterà di fronte Russia e Germania. Una finale che possiamo definire a sorpresa: i russi tornano a giocare per l’oro dopo 26 anni (la Comunità degli Stati Indipendenti ad Albertville 1992) proprio nell’anno in cui militano come Oar, fatto che però nell’hockey non li ha penalizzati. La decisione della Nhl di non fermare il campionato durante le Olimpiadi ha invece penalizzato Usa e Canada, così ecco in finale a sorpresa la Germania, vittoriosa in semifinale contro i canadesi che mai aveva battuto in tutta la storia. Infine l’ultimo atto sportivo in assoluto di queste Olimpiadi invernali 2018: alle ore 7.10 partirà la 30 km femminile tecnica classica di sci di fondo, collocata all’ultimo giorno al posto della più tradizionale 50 km maschile. Per l’Italia in gara Elisa Brocard, Lucia Scardoni, Anna Comarella e Sara Pellegrini, ma lottare per le medaglie sarà quasi impossibile. Attesa soprattutto per Marit Bjoergen, che potrebbe arrivare a 15 medaglie olimpiche (a 14 è già record) ed eguagliare a quota otto ori due suoi connazionali, Ole Einar Bjoerndalen e Bjoern Daelhie.

L’ORARIO DELLE FINALI

Ore 1.05 Curling femminile: Svezia-Corea del Sud (finale 1^ posto)

Ore 3.15 Bob a 4 (4^ manche)

Ore 5.10 Hockey maschile: Russia-Germania (finale 1^ posto)

Ore 7.15 30 km femminile tc sci di fondo

