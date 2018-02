Olimpiadi invernali Pyeongchang 2018/ Cerimonia di chiusura streaming video e diretta tv (oggi 25 febbraio)

Diretta Olimpiadi invernali Pyeongchang 2018: la cerimonia di chiusura, info streaming video e tv. Cala il sipario sui Giochi in Corea del Sud: Carolina Kostner guiderà l'Italia nello stadio

25 febbraio 2018 Claudio Franceschini

Diretta Olimpiadi invernali Pyeongchang 2018: la cerimonia di chiusura (Foto LaPresse)

Le Olimpiadi invernali 2018 sono terminate: alle ore 12:00 italiane - le 20:00 locali - inizierà la tradizionale cerimonia di chiusura. Gli atleti sfileranno nuovamente all’interno dello stadio per salutare definitivamente Pyeongchang e questa edizione dei Giochi, dando idealmente appuntamento - come sarà ufficializzato nel corso dell’evento - a quattro anni a partire da oggi, quando Pechino 2022 aprirà le sue porte sulle nuove Olimpiadi. Va detto che questa cerimonia sarà “ridotta”: tanti atleti infatti hanno già lasciato il villaggio olimpico per dedicarsi alle prossime gare, in particolare gli sciatori il cui calendario è particolarmente fitto. Questo toglierà ben poco alla magia e allo spettacolo che vedremo: ancora una volta le varie nazioni sfileranno all’interno dello stadio in ordine alfabetico. Sarà una festa per chi è rimasto; l’Italia, ricordiamo, avrà come portabandiera Carolina Kostner, che ha ricevuto il testimone da Arianna Fontana, la quale aveva invece guidato la delegazione azzurra due settimane fa. Come sempre accade, quando termina un evento del genere un po’ di tristezza e nostalgia permane; i tanti atleti però custodiranno questi ricordi come preziosi. Qualcuno tornerà tra quattro anni, per altri è stata l’ultima Olimpiade; tutti però saranno accomunati nella festa di questa sera.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA CERIMONIA

La cerimonia di chiusura delle Olimpiadi invernali 2018 sarà trasmessa in diretta tv sui canali della televisione di stato, in particolare su Rai Sport e Rai Sport +; avrete a disposizione anche il sito www.raiplay.it per seguire l’evento in diretta streaming video, su dispositivi mobili come PC, tablet e smartphone. Ricordiamo anche la diretta televisiva su Eurosport, accessibile dal satellite o dal digitale terrestre; anche in questo caso diretta streaming video disponibile, pagando una quota per abbonarsi alla piattaforma Eurosport Player oppure, se in possesso di un abbonamento al satellite, con il dispositivo Sky Go.

CERIMONIA CHIUSURA OLIMPIADI 2018, DIRETTA STREAMING SU RAIPLAY

IL BILANCIO DELL’ITALIA

L’Italia torna a casa con 10 medaglie: la nostra spedizione è in linea con quanto previsto dal presidente del Coni Giovanni Malagò, che si aspettava la doppia cifra. Così è stato, anche se per il rotto della cuffia: dobbiamo dire che sostanzialmente sono arrivate le medaglie che ci aspettavamo (al netto del metallo), con qualche delusione di troppo ma anche grandi soddisfazioni. Il biathlon per esempio ci ha regalato lo straordinario bronzo di Dominik Windisch e quello della staffetta mista; nel pattinaggio di velocità è stato straordinario Nicola Tumolero nel portare a casa il gradino più basso del podio. I tre ori sono tutti femminili: quello di Sofia Goggia nella discesa libera, quello di Michela Moioli nello snowboard cross e quello di Arianna Fontana nei 500 metri dello short track. La nostra portabandiera alla cerimonia di apertura ha battuto due importanti record: non solo è diventata la più medagliata di sempre nello short track (ha vinto anche l’argento nella staffetta e il bronzo nei 1000 metri), ma a livello nazionale ha raggiunto e superato Manuela Di Centa per i podi raggiunti alle Olimpiadi invernali. E’ lei il volto di questi Giochi, ma chiaramente non vanno dimenticati tutti gli altri: soprattutto Federica Brignone che ha vinto il bronzo nello slalom gigante, e poi lo strepitoso argento di Federico Pellegrino nello sprint del fondo.

© Riproduzione Riservata.