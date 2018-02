PAGELLE/ Roma-Milan: Fantacalcio, i voti della partita (Serie A 26^ giornata - primo tempo)

Pagelle Roma Milan: i voti della partita per il Fantacalcio, i giudizi a tutti i protagonisti del big match dello stadio Olimpico, valida per la 26^ giornata del campionato di Serie A

25 febbraio 2018 Stefano Belli

Pagelle Roma Milan, Serie A 26^ giornata (Foto LaPresse)

Allo Stadio Olimpico è in corso il posticipo domenicale della 26^ giornata di Serie A 2017-18 tra Roma e Milan, al momento la situazione vede le due squadre sul punteggio di 0-0: ecco i voti del primo tempo che non ha riservato tantissime emozioni con poche occasioni sia da una parte che dall'altra. Un po' più propositivi i giallorossi con il solito Under (6) a testare i riflessi di Donnarumma (6,5) già al quinto successo, successivamente ci prova Perotti (6) con un sinistro innocuo e centrale che l'estremo difensore rossonero blocca senza patemi d'animo. Successivamente Schick (6,5) sugli sviluppi di un calcio piazzato anticipa tutti e scalda i guantoni del numero 99 di Gattuso che se la cava egregiamente in mezzo ai pali, anche se l'attaccante ceco viene valutato in fuorigioco dall'assistente di Mazzoleni. Prima dell'intervallo Pellegrini (6) da fuori area non aggiusta a dovere la mira, palla a lato, per quanto riguarda gli ospiti nessuna palla gol degna di nota con il Diavolo concentrato più che altro a curare in modo quasi maniacale la fase difensiva.

VOTO ROMA 6 - Rispetto ai rossoneri gli uomini di Di Francesco stanno giocando con un baricentro leggermente più alto ma da qui a dire che hanno la possibilità di sbloccare la contesa ce ne vuole.

MIGLIORE ROMA: SCHICK 6,5 - Per una frazione di secondo è parso di rivedere lo Schick dello scorso anno con quel dribbling ai danni di Biglia e Calabria.

PEGGIORE ROMA: NAINGGOLAN 5,5 - Sbaglia un passaggio in orizzontale e per poco non manda in porta Calhanoglu.

VOTO MILAN 6 - Per adesso il fortino di Gattuso si sta rivelando inespugnabile, vedremo se i rossoneri terranno botta fino al novantesimo.

MIGLIORE MILAN: BONUCCI 6,5 - Un intervento salvifico su Schick prima che potesse coordinarsi per il tiro a tu per tu con Donnarumma.

PEGGIORE MILAN: BIGLIA 5 - Oggi stiamo rivedendo nuovamente il centrocampista spaesato della prima parte di stagione. (Stefano Belli)

