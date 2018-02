Paganese Andria/ Streaming video e diretta tv: probabili formazioni, quote, orario, risultato live

Diretta Paganese-Andria: info streaming video e tv, probabili formazioni, orario, quote e risultato live della partita di Serie C. In programma al Torre uno scontro diretto per la salvezza.

25 febbraio 2018 Stefano Belli

Diretta Paganese-Andria, LaPresse

Paganese-Andria, diretta dal signor Gariglio di Pinerolo, domenica 25 febbraio 2018 alle ore 16.30, sarà una delle sfide del programma della ventisettesima giornata del campionato di Serie C nel girone C. Sfida bollente nel girone C del campionato di Serie C. L'Andria penultima e reduce da due sconfitte consecutive in campionato contro Catania e Monopoli, dopo aver riposato la settimana scorsa torna in campo contro una Paganese che, dopo essersi rilanciata con sette punti conquistati contro Akragas, Juve Stabia e Matera, è tornata a cadere sul difficile campo del Trapani.

Per i campani i granata siciliani sono stati una vera bestia nera, tra campionato e Tim Cup la Paganese ha infatti incassato dieci gol allo stadio Provinciale di Erice. La lotta per la salvezza impone però un cambio di passo considerando che la permanenza diretta tra i professionisti potrebbe arrivare anche con il quartultimo posto, se la penultima (attualmente l'Andria) dovesse mantenere più di otto punti su un Akragas che sembra alla deriva (e che attualmente dista nove lunghezze dai pugliesi). Nelle ultime settimane la Paganese in casa ha fatto vedere le cose migliori, perdendo da novembre ad oggi solo contro il Cosenza. L'Andria ha perso invece quattro delle ultime cinque partite disputate fuori casa.

STREAMING VIDEO E TV, DOVE VEDERE LA PARTITA

L'incontro non si potrà seguire in diretta tv sui canali in chiaro o a pagamento, ma ci sarà la possibilità di vederla in diretta streaming video via internet, con un abbonamento al sito elevensports.it oppure acquistando sul portale il match come evento singolo.

PROBABILI FORMAZIONI PAGANESE ANDRIA

Allo stadio Torre di Pagani si fronteggeranno queste probabili formazioni: la Paganese scenderà in campo con Galli in porta e Meroni, Piana ed Acampora titolari nella difesa a tre. Baccolo sarà l'esterno laterale di destra e Della Corte l'esterno laterale di sinistra, con Scarpa, Tascone e Pavan chiamati a muoversi come centrali di centrocampo. In attacco ci sarà Cesaretti a far compagnia a Cernigoi. Risponderà l'Andria con Cilli tra i pali e Celli, Quinto e Colella schierati titolari nella linea difensiva a tre. Tiritiello avrà il compito di presidiare la fascia destra, mentre Lobosco sarà invece l'esterno laterale mancino. A centrocampo spazio per vie centrali a Longo, Piccinni e Matera, mentre il tandem offensivo della formazione pugliese sarà formato da Lattanzio e Croce.

LA CHIAVE TATTICA E I PRECEDENTI

3-5-2 da una parte e dall'altra, stessa scelta tattica sia per l'allenatore della Paganese, Favo, sia per il tecnico dell'Andria, Papagni. In questo campionato il match d'andata tra le due formazioni in casa dei pugliesi è terminato con un pari a reti bianche, così come in pareggio è terminato l'ultimo precedente a Pagani datato 28 gennaio 2017, uno a uno con gol di Reginaldo per i campani che a cinque minuti dal novantesimo pareggiò il vantaggio pugliese siglato da Tartaglia. Al 20 settembre 2015 risale l'ultima vittoria interna della Paganese contro l'Andria, due a uno con gol decisivi di Caccavallo (doppietta) e rete della bandiera pugliese di Fissore nel recupero.

QUOTE E PRONOSTICO

Le quote dei bookmaker per le scommesse sull'incontro: la vittoria interna viene proposta ad una quota di 2.15 da William Hill, Bwin offre la quota dell'eventuale pareggio a 3.10, mentre Bet365 quota il successo in trasferta 3.39. Per le quote sui gol realizzati, Unibet quota rispettivamente 2.10 l'over 2.5 e 1.65 l'under 2.5.

© Riproduzione Riservata.