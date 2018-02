Pagelle/ Sassuolo Lazio: Fantacalcio, i voti della partita (Serie A, 26^ giornata - primo tempo)

Pagelle Sassuolo Lazio: Fantacalcio, i voti della partita che si è giocata al Mapei Stadium per la 26^ giornata della Serie A. Chi sono i migliori e i peggiori della sfida?.

25 febbraio 2018 Alessandro Rinoldi

Pagelle Sassuolo Lazio (Foto LaPresse)

Ecco le nostre pagelle del primo tempo con i voti dei peggiori ed i migliori giocatori scesi in campo per ciascuna squadra finora. Al termine del primo tempo le formazioni di Sassuolo e Lazio sono da poco rientrate negli spogliatoi per l'intervallo sullo 0 a 2. I biancocelesti si portano in vantaggio al 7' grazie alla rete da fuori area, su assist di Felipe Anderson, di Milinkovic-Savic, sfruttando la deviazione decisiva di Magnanelli. Il raddoppio arriva un po' inaspettatamente alla mezz'ora, quando il VAR richiama l'attenzione dell'arbitro per decretare il calcio di rigore in favore della Lazio e dovuto al fallo di mano commesso da Peluso: dal dischetto Immobile non sbaglia al 31'. Gli animi si accendono a ridosso del riposo con diversi cartellini gialli estratti dal direttore di gara.

I VOTI DEL PRIMO TEMPO

VOTO SASSUOLO (PRIMO TEMPO): 5,5 Sfortunata sul vantaggio avversario, non deve perdere la concentrazione in proteste inutili. MIGLIORE SASSUOLO (PRIMO TEMPO): MISSIROLI 6 Recupera diversi palloni ma rimedia un'ingenua ammonizione per proteste a tempo scaduto. PEGGIORE SASSUOLO (PRIMO TEMPO): POLITANO 5 Si muove a vuoto lungo la corsia di sinistra, perdendo palla sul più bello. VOTO LAZIO (PRIMO TEMPO): 7 Concretizza al meglio le poche reali occasioni avute a disposizione. MIGLIORE LAZIO (PRIMO TEMPO): MILINKOVIC-SAVIC 6,5 Forse si adagia con il passare dei minuti ma è sempre pericoloso e porta in vantaggio i suoi. PEGGIORE LAZIO (PRIMO TEMPO): MARUSIC 5,5 Un po' troppo discontinuo ed indeciso sul da farsi nella sua zona di competenza.

© Riproduzione Riservata.