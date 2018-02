Piacenza Pontedera/ Streaming video e diretta tv: probabili formazioni, quote, orario, risultato live

Diretta Piacenza-Pontedera: info streaming video e tv, probabili formazioni, orario, quote e risultato live della partita di Serie C girone A in programma allo stadio Garilli.

25 febbraio 2018 Stefano Belli

Diretta Piacenza-Pontedera, LaPresse

Piacenza-Pontedera, diretta dal signor Curti di Milano, domenica 25 febbraio 2018 alle ore 16.30, sarà la sfida che concluderà il programma della ventisettesima giornata del campionato di Serie C 2017-2018 nel girone A. Dopo l'ultima sconfitta sul campo del fanalino di coda Gavorrano, che proprio grazie al successo sugli emiliani ha abbandonato l'ultimo posto in classifica, il campionato del Piacenza è rimasto sostanzialmente nel limbo. Trentadue punti e decimo posto che per il momento potrebbero essere sufficienti per i play off, ma i punti di vantaggio sulla Lucchese quartultima sono solamente cinque, e dunque per i biancorossi non è possibile abbassare la guardia. Di fronte gli emiliani si troveranno un Pontedera che ha saputo togliersi importanti soddisfazioni nelle ultime partite, sbancando anche il campo della capolista livorno. Sette punti ottenuti nelle ultime tre partite di campionato per i toscani, compreso quello ottenuto nell'ultimo pareggio casalingo senza reti contro l'Arezzo, ed i punti di vantaggio sulla quartultima restano quattro. La salvezza è ancora da conquistare ma non va dimenticato che il Pontedera ha saputo vincere in casa delle prime due in classifica, una capacità di ottenere exlpoit che potrebbe garantire una marcia in più rispetto alle altre pretendenti alla salvezza diretta. Nelle ultime sette partite invece il Piacenza ha alternato una vittoria e una sconfitta, costantemente, riuscendo a salire in classifica senza fare però il salto di qualità necessario per insediarsi stabilmente in zona play off.

STREAMING VIDEO E TV, DOVE VEDERE LA PARTITA

La sfida tra Piacenza e Pontedera non si potrà seguire in diretta tv sui canali in chiaro o a pagamento, ma ci sarà la possibilità di vederla in diretta streaming video via internet, con un abbonamento al sito elevensports.it oppure acquistando sul portale il match come evento singolo.

PROBABILI FORMAZIONI PIACENZA PONTEDERA

Le probabili formazioni che scenderanno in campo allo stadio Garilli di Piacenza. Padroni di casa schierati con Fumagalli in porta, Castellana impiegato in posizione di terzino destro e Masciangelo impiegato in posizione di terzino sinistro, con Silva e Pergreffi centrali della retroguardia. Il francese Taugourdeau sarà il perno del terzetto di centrocampo, affiancato da Della Latta e Segre, mentre in attacco il tridente offensivo sarà composto da Corazza, Pesenti e Di Molfetta. Risponderà il Pontedera con Contini estremo difensore alle spalle di una difesa a tre con Frare, Rossini e Risaliti titolari. I tre centrali di centrocampo saranno invece Calcagni, Gargiulo e Caponi, mentre Tofanari giocherà come esterno di fascia destra e Corsinelli come esterno di fascia sinistra. In attacco spazio a Raffini, che sarà il trequartista alle spalle di Maritato.

LA CHIAVE TATTICA E I PRECEDENTI

I moduli scelti dai due allenatori saranno il 4-3-3 di Franzini per il Piacenza ed il 3-5-1-1 di Maraia per il Pontedera. Nel match d'andata i toscani hanno travolto in casa gli emiliani con un perentorio tre a zero, con reti realizzate tutte nel secondo tempo da Corsinelli, Risaliti e Mastrilli. Il Piacenza si è aggiudicato invece l'ultimo precedente casalingo datato 11 dicembre 2016, con gol realizzato in apertura di match da Matteassi che ha fissato il risultato sull'uno a zero finale per i biancorossi.

QUOTE E PRONOSTICO

Quote dei bookmaker favorevoli al Piacenza, nonostante la capacità del Pontedera di far saltare spesso il fattore campo. William Hill propone al raddoppio la vittoria interna, Betclic offre a 3.25 la quota dell'eventuale pareggio e Bet365 invece alza fino a 3.79 la quota per la vittoria esterna. Per i gol realizzati, Unibet quota l'over 2.5 1.90 e l'under 2.5 invece 1.80.

© Riproduzione Riservata.