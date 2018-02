Pisa Lucchese/ Streaming video e diretta tv: probabili formazioni, quote, orario, risultato live

Diretta Pisa-Lucchese: info streaming video e tv, probabili formazioni, orario, quote e risultato live della partita di Serie C in programma all'Arena Garibaldi tra due squadre toscane.

25 febbraio 2018 Stefano Belli

Diretta Pisa-Lucchese, LaPresse

Pisa-Lucchese sarà diretta dal signor Prontera di Bologna e si gioca domenica 25 febbraio 2018 alle ore 14.30,nel programma pomeridiano della ventisettesima giornata nel campionato di Serie C 2017-2018, nel girone A. La vittoria di Arzachena per il Pisa nell'ultimo match di campionato è stata rocambolesca ma emozionante. I nerazzurri sono riusciti così a mantenersi nella scia del Siena secondo in classifica, e soprattutto si sono avvicinati a quattro punti di distanza dal Livorno primo in classifica, anche se i labronici hanno riposato ed hanno quindi una partita in meno disputata rispetto alle più immediate inseguitrici. Per il Pisa la vittoria in Sardegna ha prolungato a sette le partite utili consecutivi in campionato, con tre pareggi e quattro sconfitte che hanno ravvivato le ambizioni di alta classifica dei nerazzurri, anche grazie alla brusca frenata dei livornesi in classifica.

Non si ferma invece la crisi della Lucchese, con il club che ha confermato la fiducia per il tecnico Lopez, potenzialmente chiamato a guidare la squadra anche nella prossima stagione. C'è prima da conquistare una salvezza, però, che si è fatta difficile dopo gli ultimi sviluppi, con la Lucchese che non vince esattamente da dieci partite di campionato, dalla trasferta di Arzachena dello scorso 18 novembre. Rossoneri toscani che hanno pareggiato in casa senza reti contro il Cuneo domenica scorsa una delicata sfida salvezza, con la Lucchese ora quartultima sorpassata dalla Pro Piacenza e nel pieno del rischio di essere risucchiata nei play off.

STREAMING VIDEO E TV, DOVE VEDERE LA PARTITA

La sfida non sarà trasmessa in diretta tv sui canali in chiaro o a pagamento, ma solamente in diretta streaming video via internet per gli abbonati o per chi acquisterà il match come evento singolo sul sito elevensports.it.

PROBABILI FORMAZIONI PISA LUCCHESE

All'Arena Garibaldi di Pisa scenderanno in campo queste probabili formazioni: padroni di casa in campo con Voltolini in porta, Birindelli sull'out difensivo di destra e Filippini sull'out difensivo di sinistra, in una difesa a quattro con il montenegrino Sabotic e Ingrosso impiegati come difensori centrali. L'austriaco Gucher e Izzillo saranno i due centrali di centrocampo, con Lisi esterno laterale di destra e Di Quinzio esterno laterale di sinistra sulla mediana. In avanti, Negro e Masucci confermati in tandem, col primo autore di una doppietta e il secondo di un gol nell'ultima trasferta di Arzachena. Risponderà la Lucchese con Albertoni tra i pali alle spalle di una difesa a tre composta da Bertoncini, dall'argentino Espeche e da Capuano. A centrocampo i centrali saranno Mingazzini, Arrigoni e Buratto, mentre Russu avrà il compito di presidiare la fascia destra e Cecchini sarà invece l'esterno laterale mancino. Fanucchi e Bortolussi saranno i titolari sul fronte d'attacco.

LA CHIAVE TATTICA E I PRECEDENTI

Lo scontro tattico vedrà il Pisa allenato da Pazienza schierato con il 4-4-2 e la Lucchese guidata in panchina da Giovanni Lopez schierata con il 3-5-2. All'andata a Lucca pareggio uno a uno tra le due compagini, con vantaggio rossonero di Fanucchi e pari nerazzurro di Mannini. L'ultimo precedente a Pisa è quello del 29 novembre 2015, due a uno per i padroni di casa con doppietta di Lores nelle battute finali del match che ribaltò il vantaggio della Lucchese realizzato da Terrani.

QUOTE E PRONOSTICO

Nerazzurri favoriti in maniera quasi schiacciante dai bookmaker, con successo interno quotato 1.40 da William Hill, mentre Bwin moltiplica per 4.00 quanto investito sull'eventuale pareggio e Betclic alza fino a 8.25 la quota per la vittoria rossonera all'Arena Garibaldi. Per Bet365 under 2.5 quotato 1.57 e over 2.5 quotato 2.25.

