Pistoiese Giana Erminio/ Streaming video e diretta tv: probabili formazioni, quote, orario, risultato live

Diretta Pistoiese-Giana Erminio: info streaming video e tv, probabili formazioni, orario, quote e risultato live della partita di Serie C in programma allo stadio Melani di Pistoia.

25 febbraio 2018 Stefano Belli

Diretta Pistoiese-Giana Erminio, LaPresse

Pistoiese-Giana Erminio viene diretta dal signor Miele di Torino e, domenica 25 febbraio 2018 alle ore 14.30, sarà una delle sfide del fitto programma pomeridiano della ventisettesima giornata nel campionato di Serie C 2017-2018, nel girone A. Match interessante tra due formazioni che nelle ultime due settimane hanno visto ridimensionate in maniera significativa le loro ambizioni di play off. Il Giana Erminio ha raccolto solamente due punti nelle ultime tre partite, pareggi contro Cuneo e Viterbese e sconfitta domenica scorsa in casa contro un Siena comunque da tempo ormai lanciato verso la rincorsa al Livorno e a una Serie B diretta difficile ma non impossibile. Risultati che hanno però fatto scivolare il club di Gorgonzola al nono posto in classifica, con tre punti di vantaggio su una Pistoiese che due soli punti li ha ottenuti invece nelle ultime quattro partite di campionato.

Domenica scorsa è arrivato un ko interno contro l'Olbia che, pur mantenendo gli orange ad una sola lunghezza dalla zona play off, ha ricordato loro come i play out siano distanti solamente quattro punti, e dunque sarà necessario ritrovare il passo dei tempi migliori per evitare brutte sorprese. Prima di pareggiare contro il Livorno e perdere contro l'Olbia, la Pistoiese in casa aveva vinto quattro partite consecutive che avevano reso lo stadio Melani una sorte di fortezza. Il Giana Erminio non vince in trasferta dalla sfida di Lucca del 26 novembre scorso, vinta tre a zero.

STREAMING VIDEO E TV, DOVE VEDERE LA PARTITA

La sfida tra Pistoiese e Giana Erminio non sarà trasmessa in diretta tv sui canali free o pay, ma soltanto in diretta streaming video via internet per gli abbonati o per chi acquisterà l'incontro come evento singolo sul sito elevensports.it.

PRESENTAZIONE DELLA PARTITA

PROBABILI FORMAZIONI PISTOIESE GIANA

Allo stadio Melani di Pistoia si fronteggeranno queste probabili formazioni: Pistoiese in campo con Zaccagno a difesa della porta, Minardi sull'out difensivo di destro e Regoli sull'out difensivo di sinistra, mentre Priola e Quaranta saranno i difensori centrali. A centrocampo, linea a quattro composta da Luperini, Picchi, Hamlili e Nardini, mentre in avanti l'uruguaiano Surraco e De Cenco faranno coppia. Risponderà il Giana Erminio con il numero uno Sanchez alle spalle di una linea a quattro difensiva schierata dalla fascia destra alla fascia sinistra con Perico, il nigeriano Bonalumi, Montesano e Foglio. Chiarello coprirà la fascia destra a centrocampo e Iovine sarà invece l'esterno laterale mancino sulla mediana, mentre i centrali saranno Greselin e Marotta. In attacco, confermato il tandem Bruno-Perna.

LA CHIAVE TATTICA E I PRECEDENTI

Le due squadre si affronteranno con moduli speculari: 4-4-2 sia per la Pistoiese allenata da Indiani, sia per il Giana Erminio guidato da Albé. Nel match d'andata disputato a Gorgonzola il Giana si è imposto con un rotondo tre a zero firmato da una doppietta di Perna e da una rete di Iovine. Lombardi che si sono imposti anche nel precedente disputato a Pistoia nella scorsa stagione, con un secco due a zero grazie alle reti di Chiarello e Perico, entrambe siglate nel corso della prima frazione di gioco.

QUOTE E PRONOSTICO

Le agenzie di scommesse considerano favorita, ma con moderazione, la Pistoiese con quota 2.40 offerta da Bwin per l'affermazione interna, mentre William Hill propone a 3.20 la quota del pareggio, stessa quota proposta da Bet365 per il successo esterno del club di Gorgonzola. Unibet propone rispettivamente a 1.90 e 1.80 le quote per l'over 2.5 e l'under 2.5.

