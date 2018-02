Prato Alessandria/ Streaming video e diretta tv: probabili formazioni, quote, orario, risultato live

Diretta Prato-Alessandria: info streaming video e tv, probabili formazioni, orario, quote e risultato live della partita di Serie C che vede di fronte i grigi e i fiordalisi.

25 febbraio 2018 Stefano Belli

Diretta Prato-Alessandria, LaPresse

Prato-Alessandria, partita diretta dal signor Pashuku di Albano Laziale, si gioca domenica 25 febbraio 2018 alle ore 14.30 e sarà una delle sfide del programma pomeridiano della ventisettesima giornata nel campionato di Serie C 2017-2018, nel girone A. Impegno in casa del Prato fanalino di coda della classifica del girone A di Serie C per l'Alessandria, che proverà a proseguire nella sua scalata dopo la frenata della scorsa settimana, in cui i grigi non sono andati oltre lo zero a zero nel match interno contro il Monza. Sfida difficile per l'Alessandria quella contro i brianzoli, ma la formazione allenata da Marcolini ha confermato la solidità che le ha permesso di restare imbattuta nelle ultime dodici partite ufficiali tra campionato e Coppa Italia. Il Prato ha ottenuto quattro punti nelle ultime due partite casalinghe di campionato contro Cuneo e Pisa, ma i biancazzurri sono reduci da un pesante zero a quattro sul piano della Carrarese, duro da assorbire anche dal punto di vista del morale.

Un risultato che ha riportato il Prato all'ultimo posto nel girone, facendo proseguire l'altalena col Gavorrano che ha di nuovo staccato di due punti i toscani. L'Alessandria arriva però come detto a questa trasferta in un grande momento di forma, e nelle ultime otto partite tra campionato e Coppa Italia la formazione piemontese ha incassato solamente due gol, con una ritrovata solidità difensiva che rappresenta probabilmente il segreto dell'ascesa dei grigi nelle ultime settimane, anche se l'ultimo pareggio a reti bianche è costato alla squadra di Marcolini il sorpasso al quinto posto in classifica operato dalla Carrarese.

STREAMING VIDEO E TV, DOVE VEDERE LA PARTITA

La sfida non sarà trasmessa in diretta tv sui canali in chiaro o a pagamento, ma solamente in diretta streaming video via internet per gli abbonati o per chi acquisterà il match come evento singolo sul sito elevensports.it.

PROBABILI FORMAZIONI PRATO ALESSANDRIA

Le probabili formazioni dell'incontro: il Prato scenderà in campo con il numero uno senegalese Sarr alle spalle di una difesa a quattro schierata dalla corsia laterale di destra alla corsia laterale di sinistra con Seminara, Martinelli, Ceccarelli e Gargiulo. A centrocampo Carletti sarà l'esterno laterale di destra e Fantacci l'esterno laterale di sinistra, con Bertoli e Piscitella che si muoveranno invece per vie centrali sulla mediana. In attacco ci sarà Ghidotti al fianco di Casale. Risponderà l'Alessandria con Vannucchi estremo difensore, Sciacca impiegato in posizione di terzino destro e Barlocco impiegato in posizione di terzino sinistro, mentre Blanchard giocherà al fianco di Piccolo al centro della retroguardia. Linea di centrocampo a tre con Gazzi, Gatto e Ranieri schierati dal primo minuto, in attacco spazio a Russini, Fischnaller e l'argentino Gonzalez nel tridente.

LA CHIAVE TATTICA E I PRECEDENTI

I moduli tattici a confronto saranno il 4-4-2 del Prato allenato da Catalano ed il 4-3-3 dell'Alessandria guidata in panchina da Marcolini. Nel match d'andata l'Alessandria ha battuto i toscani sul filo di lana al novantaquattresimo, grazie ad una rete messa a segno da Marconi su calcio di rigore. L'ultimo precedente a Prato è quello del 27 novembre 2016 ed è terminato con il medesimo punteggio, uno a zero per i grigi con rete decisiva messa a segno da Gonzalez.

QUOTE E PRONOSTICO

Le quote dei bookmaker per l'incontro indicano un Prato sfavorito nonostante il fattore campo: vittoria esterna dei grigi quotata al raddoppio da William Hill, quota per l'eventuale pareggio fissata a 3.20 da Betclic, mentre Bet365 quota 3.79 l'eventuale successo interno dei toscani. Per quanto riguarda i gol realizzati nella partita, Unibet quota al raddoppio l'over 2.5 e a 1.72 l'under 2.5.

