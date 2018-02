Probabili formazioni/ Cagliari Napoli: diretta tv, orario, le notizie live (Serie A 26^ giornata)

Probabili formazioni Cagliari Napoli: diretta tv, orario, le notizie live sugli schieramenti delle due squadre alla Sardegna Arena. I partenopei stanno per recuperare anche Milik

25 febbraio 2018 Claudio Franceschini

Probabili formazioni Cagliari Napoli, Serie A 26^ giornata (Foto LaPresse)

Cagliari Napoli è la partita che chiude la 26^ giornata della Serie A 2017-2018: alle ore 20:45 di lunedì 26 febbraio si gioca alla Sardegna Arena. I partenopei continuano a sognare lo scudetto: sanno bene di dover giocare contro la Juventus la sfida diretta di ritorno, e dunque vogliono allungare prima così da non dover subire il sorpasso qualora dovessero perdere a Torino. Il Cagliari deve ancora chiudere i conti con la salvezza: il suo vantaggio sulla terzultima resta buono, ma negli ultimi tempi gli isolani hanno faticato più del dovuto e vogliono quindi evitare spiacevoli sorprese. Spesso e volentieri questa partita ha regalato emozioni; andiamo a vedere quali sono i dubbi e le certezze dei due allenatori alla vigilia della sfida del Sant’Elia, analizzando in maniera più approfondita le probabili formazioni di Cagliari Napoli.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

Cagliari Napoli è in diretta tv sia sui canali del satellite - su Sky Sport 1, Sky Super Calcio e Sky Calcio 1 - che su quelli del digitale terrestre, nello specifico su Premium Sport e Premium Sport HD; in entrambi i casi ci sarà la possibilità di seguire la partita di Serie A anche in diretta streaming video, attivando le rispettive applicazioni Sky Go e Premium Play su dispositivi mobili come PC, tablet e smartphone, senza costi aggiuntivi.

PROBABILI FORMAZIONI CAGLIARI NAPOLI

I DUBBI DI DIEGO LOPEZ

Non ce la fanno Romagna e Cigarini, il che obbliga Diego Lopez a schierare lo stesso assetto difensivo delle ultime uscite, quello cioè con Andreolli che dovrebbe posizionarsi al centro e avere a supporto Ceppitelli e Leandro Castan, sempre titolare da quando è arrivato a Cagliari. In porta ci sarà Cragno; a centrocampo per sopperire all’assenza del playmaker ci saranno Ionita e Padoin contemporaneamente, con il moldavo che si dovrebbe piazzare in cabina di regia e avere nell’ex Juventus la sua mezzala sinistra. Dall’altra parte del campo spazio a Barella; sulla destra agirà ancora una volta Faragò, invece Lykogiannis sarà impiegato come esterno mancino. Davanti non si può prescindere dalla solita coppia: Joao Pedro giocherà da trequartista in appoggio a Pavoletti. Che gioca una partita da ex: a Napoli è stato tra gennaio e maggio della scorsa stagione, i partenopei avevano anche speso una bella cifra per acquistarlo ma l’attaccante toscano ha giocato davvero poco per l’esplosione di Mertens da prima punta e il ritorno di Milik, e così è stato venduto al Cagliari dove sta provando a rilanciarsi.

LE SCELTE DI SARRI

Solita formazione di sempre per il Napoli: qualche dubbio per Mertens che accusava problemi alla caviglia, ma il belga stringe i denti perchè è troppo importante in questa volata finale. Davanti a Pepe Reina ecco Raul Albiol che farà coppia con Koulibaly, con Hysaj che torna a occupare la corsia destra e Mario Rui dall’altra parte del settore difensivo; a centrocampo il punto di domanda riguarda le condizioni di Hamsik, lo slovacco dovrebbe farcela ma in caso contrario il suo sostituto sarà Zielinski, che giocherà quindi come interno di sinistra. Confermati invece Jorginho in cabina di regia e Allan, matchwinner contro la Spal, che si posizionerà sul centrodestra. Mertens lascerebbe il posto a Callejon in caso di forfait: con lo spagnolo da falso nueve sulla destra potrebbe giocare Zielinski, al massimo Ounas. Nel caso della prima soluzione, dovrebbe esserci un altro giocatore a prendere il posto di Hamsik: pronto Rog, dunque per Maurizio Sarri una scelta - che sia forzata o meno - ne può condizionare direttamente una o addirittura due.

PROBABILI FORMAZIONI CAGLIARI NAPOLI: IL TABELLINO

CAGLIARI (3-5-1-1): 28 Cragno; 23 Ceppitelli, 3 Andreolli, 15 Castan; 16 Faragò, 18 Barella, 21 Ionita, 20 Padoin, 22 Lykogiannis; 10 Joao Pedro; 30 Pavoletti

A disposizione: 1 Rafael A., 26 Crosta, 19 Pisacane, 12 Miangue, 27 Deiola, 4 Dessena, 7 Cossu, 24 Ceter, 32 Han Kwang-Song, 17 Farias, 25 Sau

Allenatore: Diego Lopez

Squalificati: -

Indisponibili: Romagna, Cigarini

NAPOLI (4-3-3): 25 Reina; 23 Hysaj, 33 Raul Albiol, 26 Koulibaly, 6 Mario Rui; 5 Allan, 8 Jorginho, 17 Hamsik; 7 Callejon, 14 Mertens, 24 L. Insigne

A disposizione: 22 Sepe, 1 Rafael C., 11 Maggio, 62 Tonelli, 20 Zielinski, 42 A. Diawara, 30 Rog, 27 Machach, 37 Ounas

Allenatore: Maurizio Sarri

Squalificati: -

Indisponibili: Chiriches, Ghoulam, Milik

