Probabili formazioni/ Juventus Atalanta: quote, le ultime novità live (Serie A 26^ giornata)

Probabili formazioni Juventus Atalanta: le quote e le ultime novità live sugli schieramenti delle due squadre. I bianconeri ritrovano Matuidi ma sono senza Higuain, Cuadrado e Bernardeschi

25 febbraio 2018 Claudio Franceschini

Probabili formazioni Juventus Atalanta, Serie A 26^ giornata (Foto LaPresse)

Juventus Atalanta si gioca alle ore 18:00 di domenica 25 febbraio: presso l’Allianz Stadium si rinnova, per la 26^ giornata di Serie A 2017-2018, una sfida che avrà il suo seguito la prossima settimana con il ritorno della semifinale di Coppa Italia. Questa partita rappresenta un posticipo nel turno di campionato, e vede la Juventus a caccia del Napoli per il settimo scudetto consecutivo: ancora una volta i bianconeri avranno la possibilità di giocare prima dei partenopei, continuando a mettere pressione alla capolista con sorpassi e controsorpassi che stanno rendendo entusiasmante la volata verso la sfida di Torino. L’Atalanta gioca per un posto in Europa: l’obiettivo è non perdere di vista Milan e Sampdoria e in questo senso almeno un punto sul campo dei campioni d’Italia sarebbe positivo, anche e soprattutto per il morale. Andiamo allora a vedere in che modo i due allenatori potrebbero disporre le loro squadre sul terreno di gioco, analizzando le probabili formazioni di Juventus Atalanta.

QUOTE E PRONOSTICO

E’ chiaramente la Juventus a partire favorita per questa partita: anche in virtù della tradizione bianconera nelle partite casalinghe contro la Dea, l’agenzia di scommesse Snai ha assegnato alla vittoria dei padroni di casa (segno 1) una quota di 1,38 che, associata al 9,25 che accompagna il segno 2 per il successo esterno degli orobici, ci dà il quadro della differenza tra le due squadre. Distanze che però sul campo potrebbero essere decisamente ridotte; sia come sia, dovrete giocare il segno X se pensate che la partita dell’Allianz Stadium di Torino possa finire con un pareggio e il vostro guadagno in questo caso sarebbe di 4,50 volte la somma che avrete deciso di mettere sul piatto.

PROBABILI FORMAZIONI JUVENTUS ATALANTA

I DUBBI DI ALLEGRI

Si avvicina la semifinale di Coppa Italia, soprattutto la partita contro il Tottenham che vale una stagione è dietro l’angolo: Massimiliano Allegri ci pensa, ma il turnover può eventualmente farlo solo dalla cintola in giù visto che in attacco i forfait di Higuain e Bernardeschi – oltre a quello di Cuadrado – gli tolgono le possibilità di far riposare i suoi giocatori. Ci sarà sicuramente Mandzukic, ormai sfebbrato; il croato dovrebbe giocare sul lato sinistro del tridente con la conferma di un 4-3-3 nel quale la prima punta d’obbligo sarà Dybala, mentre Douglas Costa giocherà a destra. La soluzione alternativa prevede che uno di questi tre resti fuori: a quel punto però Pjanic dovrebbe avanzare la sua posizione giocando sulla trequarti, e in mediana insieme a Khedira si potrebbe vedere uno tra Marchisio e Bentancur. Da valutare l’utilizzo di Matuidi dal primo minuto: il francese ha recuperato ma chiaramente si andrà cauti con il sovraccarico di lavoro. In difesa si dovrebbe rivedere Benatia: il marocchino dovrebbe regolarmente giocare – Rugani sarà schierato in Coppa Italia – con Chiellini al centro e Buffon in porta, Lichtsteiner è l’unica soluzione a destra (a meno che non venga utilizzato Barzagli) anche se Howedes è tornato in gruppo e potrebbe accomodarsi in panchina, a sinistra ballottaggio ancora aperto tra Alex Sandro e Asamoah.

LE SCELTE DI GASPERINI

Gian Piero Gasperini deve valutare se la semifinale di Coppa Italia sia un impegno nel quale dare tutto, cioè da considerarsi primario, o se invece la rincorsa in campionato abbia la precedenza: da questo deriveranno alcune delle scelte di formazione che opererà oggi. Intanto possiamo pensare che la difesa sarà quella di sempre, cioè con Rafa Toloi e Andrea Masiello ad accompagnare il futuro bianconero Caldara e a proteggere Etrit Berisha; potrebbe cambiare qualcosa a centrocampo, dove De Roon può avere un turno di riposo e favorire così l’ingresso di Cristante al fianco di Freuler. Uno dei due esterni potrebbe andare in panchina: idealmente la scelta è tra la coppia Castagne-Spinazzola e Hateboer-Gosens, ma non ci stupiremmo se invece dal primo minuto ci fossero in campo i due titolari come anche le due alternative. Davanti, il già citato Cristante contende in ogni caso una maglia a Ilicic; Alejandro Gomez dovrebbe esserci, al suo fianco invece la sensazione è che possa giocare Cornelius, con Petagna che a quel punto sarebbe il titolare per la partita di Coppa Italia. In ogni caso, Gasperini potrebbe stravolgere il suo pensiero a poche ore dal calcio d’inizio, anche perché molto dipenderà dalla condizione dei suoi giocatori reduci dalla partita di Europa League.

PROBABILI FORMAZIONI JUVENTUS ATALANTA: IL TABELLINO

JUVENTUS (4-3-3): 1 Buffon; 26 Lichtsteiner, 4 Benatia, 3 Chiellini, 12 Alex Sandro; 6 Khedira, 5 Pjanic, 14 Matuidi; 11 Douglas Costa, 10 Dybala, 17 Mandzukic

A disposizione: 23 Szczesny, 16 Pinsoglio, 15 Barzagli, 21 Howedes, 24 Rugani, 22 Asamoah, 27 Sturaro, 8 Marchisio, 30 Bentancur

Allenatore: Massimiliano Allegri

Squalificati: -

Indisponibili: De Sciglio, Cuadrado, Bernardeschi, Higuain

ATALANTA (3-4-1-2): 1 E. Berisha; 3 Toloi, 13 Caldara, 5 A. Masiello; 33 Hateboer, 11 Freuler, 4 Cristante, 8 Gosens; 72 Ilicic; 9 Cornelius, 10 A. Gomez

A disposizione: 91 Gollini, 6 Palomino, 28 G. Mancini, 95 Bastoni, 21 Castagne, 23 Melegoni, 15 De Roon, 32 Haas, 88 Schmidt, 37 Spinazzola, 99 Barrow, 29 Petagna

Allenatore: Gian Piero Gasperini

Squalificati: -

Indisponibili: L. Rizzo

