Reggina Trapani/ Streaming video e diretta tv: probabili formazioni, quote, orario, risultato live

Diretta Reggina-Trapani: info streaming video e tv, probabili formazioni, orario, quote e risultato live della partita. Al Granillo i padroni di casa vogliono prolungare il momento positivo.

25 febbraio 2018 Stefano Belli

Diretta Reggina-Trapani, LaPresse

Reggina-Trapani verrà diretta dal signor De Angeli di Abbiategrasso, si gioca domenica 25 febbraio alle ore 16.30 e sarà una delle sfide del programma della ventisettesima giornata del campionato di Serie C 2017-2018 nel girone C. La Reggina non perde in campionato da sei partite, ma dopo due vittorie di fila contro Catanzaro e Paganese, entrambe di misura a cavallo della sosta invernale, i calabresi hanno inanellato una serie di quattro pareggi consecutivi contro Matera, Fondi, Virtus Francavilla e lunedì scorso nel derby sul campo del Cosenza. Risultati che lasciano i calabresi a cinque punti di distanza dalla zona play out, ma non hanno permesso loro di ottenere un vero salto di qualità in classifica. Dall'altra parte, dopo un momento difficile il Trapani si è ripreso con sette punti ottenuti nelle ultime tre partite. Abbondante l'ultima vittoria interna contro la Paganese, quattro a uno con reti di Scarsella, Evacuo, Marras e Campagnacci che hanno dimostrato come la forma della squadra sia crescente e l'assalto al Catania secondo in classifica nel girone C di Serie C, ora lontano solo cinque lunghezze, è possibile. Troppi sembrano invece i dodici punti che separano i granata siciliani dal Lecce, anche se va detto che la squadra allenata da Alessandro Calori ha disputato una partita in meno sia rispetto alla capolista, sia rispetto agli etnei secondi.

STREAMING VIDEO E TV, DOVE VEDERE LA PARTITA

L'incontro Reggina Trapani non si potrà seguire in diretta tv sui canali in chiaro o a pagamento, ma ci sarà la possibilità di vederla in diretta streaming video via internet, con un abbonamento al sito elevensports.it oppure acquistando sul portale il match come evento singolo.



PROBABILI FORMAZIONI REGGINA TRAPANI

Allo stadio Granillo di Reggio Calabria si affronteranno queste probabili formazioni. Padroni di casa in campo con Cucchietti tra i pali e una difesa a tre composta da Pasqualoni, Laezza e Ferrani. A centrocampo il montenegrino Hadziosmanovic, in gol nel derby contro il Cosenza, coprirà la corsia laterale di destra e Armeno la corsia laterale di sinistra. I centrali sulla mediana saranno Provenzano, Castiglia e Fortunato, mentre Tulissi giocherà come trequartista, d'appoggio all'unica punta di ruolo amaranto che sarà Bianchimano. Risponderà il Trapani con Furlan a difesa della porta e Fazio, Silvestri e Visconti titolari nella difesa a tre. La fascia destra sarà presidiata da Marras mentre Rizzo sarà impiegato come esterno laterale mancino. A centrocampo, per vie centrali spazio a Bastoni, Palumbo e Scarsella. In avanti giocheranno in coppia Evacuo e Minelli.

LA CHIAVE TATTICA E I PRECEDENTI

Moduli a confronto con solo una piccola variazione sul tema tra Reggina e Trapani. I calabresi allenati da Agenore Maurizi schiereranno il 3-5-1-1 utilizzando il trequartista, i siciliani guidati in panchina da Alessandro Calori risponderanno invece con un 3-5-2. Nel match d'andata di questo campionato il Trapani ha battuto la Reggina con un secco tre a zero, andando in gol con Reginaldo, Evacuo e Fazio. Le due squadre si sono affrontate per l'ultima volta a Reggio Calabria il 15 febbraio 2014 nel campionato di Serie B, uno a uno il risultato finale con i calabresi che recuperarono con Barillà il gol di Mancosu per i siciliani.



QUOTE E PRONOSTICO

Trapani favorito in trasferta dai bookmaker, con vittoria esterna quotata 2.25 da Bwin, mentre William Hill alza fino a 3.20 la quota per il successo calabrese in casa. Pareggio proposto invece a una quota di 3.05 da Betclic. La quota per l'over 2.5 viene proposta da Bet365 a 2.29, quella per l'under 2.5 dalla stessa agenzia a 1.60.

© Riproduzione Riservata.