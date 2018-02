Risultati Serie A/ Classifica aggiornata, diretta gol e live score delle partite (26^ giornata)

25 febbraio 2018 Mauro Mantegazza

La 26^ giornata di Serie A prosegue oggi con altre sette partite. Il programma di questa domenica 25 febbraio sarà decisamente interessante e ci terrà compagnia praticamente per tutto il giorno, dall’ora di pranzo fino a sera. Ricordiamo dunque il programma delle partite che si disputeranno oggi: alle ore 12.30 si parte con Crotone-Spal, sfida delicata per la salvezza. Appena quattro partite restano invece alle ore 15.00: Fiorentina-Chievo, Sampdoria-Udinese, Sassuolo-Lazio e Verona-Torino ci terranno dunque compagnia in una domenica pomeriggio quantitativamente impoverita, ma che alle ore 18.00 si chiuderà con uno stuzzicante Juventus-Atalanta, che andrà a precedere il posticipo serale, come sempre collocato alle ore 20.45, che sarà stavolta Roma-Milan, senza dubbio la partita di maggiore richiamo del turno. Già giocate ieri Bologna-Genoa e Inter-Benevento, bisognerà attendere domani invece per Cagliari-Napoli.

RISULTATI ANTICIPI SERIE A, VINCONO BOLOGNA E INTER

Bologna – Genoa (2-0). Un anticipo dalla grande storia quello tra Bologna e Genoa, con le due squadre che nel passato sono state grandi protagoniste del campionato. Il prologo storico sarà l'avvio di questa, che rappresenta l'avvio alla ventiseiesima giornata del massimo campionato italiano. Le due squadre che permangono nella terra di nessuno della classifica, scendono in campo a specchio con i due allenatori che scelgono lo stesso modulo, grande curiosità per l’arbitro della partita l’esordiente sardo Antonio Giua, il primo isolano della storia ad approdare nella massima serie. Primo tempo soporifero con i portieri di entrambi le compagini letteralmente inoperosi, l’’unica cosa da segnalare l’ammonizione del bolognese Di Francesco, reo di un fallo di reazione a danno di Laxalt.

Secondo tempo invece leggermente più foriero di emozioni, con la squadra di casa brava e cinica ad interpretare le poche sbavature difensive degli ospiti. Di Falletti e Destro i goal vittoria, molto bello soprattutto il secondo con i felsinei bravi a sfruttare ottimamente un contropiede che ha sorpreso non solo la difesa rossoblu, ma perfino lo stesso Perin che stazionava molto oltre la linea di porta.

Buona la direzione di gara dell’esordiente Giua, bravo a non farsi scappare di mano una partita che a tratti è stata molto spigolosa. Ottimo anche l’esordio di Romagnoli tra i padroni di casa, da segnalare comunque l’ennesima partita di altissimo livello di Pandev, che ormai si trova a meraviglia nel ruolo di attaccante esterno trovatogli dal suo allenatore Ballardini. Con la vittoria di oggi i bolognesi salgono all'undicesimo posto sopravanzando di un punto la Fiorentina, con i Viola che però devono giocare domani tra le mura amiche contro il Chievo Verona.

Inter – Benevento (2-0). A San Siro invece la sfida che vede un Inter che deve assolutamente vincere contrapposta a un Benevento, che se vuole sperare in un’insperata salvezza deve assolutamente fare punti. Spalletti manda Icardi in panchina stante le non perfette condizioni fisiche dell'argentino e continua a dare fiducia a Eder, per la squadra ospite ben sei giocatori arrivati nel mercato di Gennaio, con De Zerbi che sceglie in maniera molto coraggiosa una formazione a trazione anteriore. Primo tempo che vede un possesso molto sterile da parte dei padroni di casa, incapaci di arrivare con una certa pericolosità dalle parti di Puggioni. Il Benevento da parte sua ci mette veramente poco di suo per tenere a bada la formazione di Spalletti, a tratti veramente imbarazzante, sia sotto il piano del gioco che della mentalità. La bordata di fischi che accompagna le squadre negli spogliatoi alla fine del primo tempo, la dice lunga sul piacere che i tifosi interisti hanno nel vedere una squadra letteralmente allo sbando. Secondo tempo più vivace da parte nerazzurra che riesce al 21° a sfruttare una palla inattiva e a segnare con Skriniar. Sempre su palla inattiva arriva il raddoppio, questa volta a incornare perfettamente è il contestatissimo Ranocchia.

Partita che di fatto si chiude al 33° con l’espulsione di Viola, il centrale giallorosso è stato autore di un brutto fallo su Eder inevitabile il secondo giallo e la doccia anticipata. Finale di gara con qualche fallo di troppo, che costringe il Sig. Pairetto, autore comunque di una buona prestazione, a fare vedere qualche cartellino ai giocatori in campo. Con la vittoria di oggi gli interisti salgono temporaneamente al terzo posto, sempre più flebile invece la speranza di salvarsi dei campani, che adesso si trovano a undici punti dal Crotone, ma con una partita in più. Da segnalare la 13^ sconfitta in trasferta su altrettanto partite per la squadra di De Zerbi.

CLASSIFICA SERIE A: LA LOTTA SALVEZZA

In primo piano in questo momento vogliamo mettere la lotta salvezza, proprio perché come abbiamo visto la domenica comincerà alle ore 12.30 con una partita delicatissima in tal senso, Crotone-Spal. La quartultima ospita la terzultima, una vittoria dei calabresi potrebbe scavare il baratro (come sperano tutte le squadre che ad oggi sarebbero salve) mentre un colpaccio dei ferraresi potrebbe rimescolare tutte le carte. Nel pomeriggio ci sarà un Verona-Torino che sa di storia del calcio italiano, ma per l’Hellas penultimo in classifica rischia di essere già una sorta di ultima spiaggia, magari anche per la panchina di Fabio Pecchia. Non può dirsi ancora del tutto tranquillo nemmeno il Sassuolo, per cui bisognerà stare attenti anche l’impegno dei neroverdi con la Lazio, che dal canto suo avrà obiettivi ben diversi da raggiungere.

LA LOTTA EUROPA LEAGUE

Di certo però oggi sarà protagonista anche la lotta per un posto nella prossima Europa League, che vede coinvolte in modo particolare Sampdoria, Milan, Atalanta e Torino, che saranno tutte in campo in questa domenica. Sotto i riflettori naturalmente ci sono i nerazzurri e i rossoneri, come è normale che sia dal momento che in programma ci saranno Juventus Atalanta e Roma Milan. Sfida difficilissima per la Dea allo Stadium, a maggior ragione tre soli giorni dopo l’impegno di Europa League contro il Borussia Dortmund, ma naturalmente anche per i rossoneri di Gennaro Gattuso, che saranno impegnati all’Olimpico in una grande classica contro la Roma. Di tutto questo potrebbe approfittare la Sampdoria, che certamente cercherà di riallungare nel confronto con le due avversarie più pericolose: i blucerchiati giocano in casa contro l’Udinese, che tra l’altro ha forse l’ultima chance di tornare in corsa. Anche il Torino non può permettersi passi falsi: urge una vittoria al Bentegodi, contro un Verona che però come abbiamo visto deve vincere per continuare a lottare per la salvezza.

SERIE A, I RISULTATI DELLA 26^ GIORNATA

Ore 12.30

Crotone-Spal

Ore 15.00

Fiorentina-Chievo

Sampdoria-Udinese

Sassuolo-Lazio

Verona-Torino

Ore 18.00

Juventus-Atalanta

Ore 20.45

Roma-Milan

CLASSIFICA SERIE A

Napoli 66

Juventus 65

Roma 50

Lazio 49

Inter 48

Sampdoria, Milan 41

Atalanta 38

Torino 36

Udinese 33

Fiorentina 32

Genoa, Bologna 30

Cagliari, Chievo 25

Sassuolo 23

Crotone 21

Spal 17

Verona 16

Benevento 10

