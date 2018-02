Risultati Serie C/ Classifiche aggiornate, diretta gol live score gironi A, C (27^ giornata)

25 febbraio 2018 Claudio Franceschini

Risultati Serie C, gironi A e C 27^ giornata (Foto LaPresse)

Prosegue con le partite di domenica 25 febbraio il campionato di Serie C 2017-2018: in questo giorno sono coinvolti il girone A e il girone C, come ormai capita da qualche tempo; piatto ricco allora quello che ci si presenta. Nel girone A si parte alle ore 14:30 con Arezzo-Livorno, Arzachena-Gavorrano, Cuneo-Pro Piacenza, Monza-Viterbese, Pisa-Lucchese, Pistoiese-Giana Erminio, Prato-Alessandria e Siena-Olbia; alle ore 16:30 si gioca invece Piacenza-Pontedera. Le partite del girone C iniziano alle ore 14:30 con Catanzaro-Rende, Sicula Leonzio-Virtus Francavilla e Siracusa-Monopoli; alle ore 16:30 previste tutte le altre sfide ovvero Bisceglie-Akragas, Casertana-Cosenza, Fondi-Matera, Lecce-Juve Stabia, Paganese-Andria e Reggina-Trapani.

RISULTATI E CLASSIFICA SERIE C

IL GIRONE A

Situazione davvero intricata e interessante quella nel girone A: il Livorno ha perso smalto con l’arrivo del 2018, e quella che era una promozione diretta ormai sicura si è trasformata in una incredibile volata a tre nella quale i labronici hanno tutto da perdere. Siena e Pisa ci credono perché ormai sono a contatto, anche se hanno giocato una partita in più; così anche la Viterbese che potrebbe inserirsi nella lotta. Per quanto riguarda la zona playoff, l’Alessandria ormai è realtà solidissima con cui tutti devono fare i conti; da sotto provano a recuperare terreno almeno tre squadre, e in più ce ne sono alcune che pur dovendo guardarsi le spalle possono ambire agli spareggi per la promozione. Per esempio la Pro Piacenza: 7 punti nelle ultime tre uscite e una partita in meno rispetto ai cugini cittadini e a tutte le squadre che stanno lottando per la salvezza. A tale proposito, Gavorrano e Prato sembrano ormai condannate a giocare i playout e anche il Cuneo ha bisogno di aumentare il passo se vuole sperare ancora.

IL GIRONE C

La sensazione è che la promozione diretta del Lecce dipenda esclusivamente dal Lecce: il Catania era riuscito a rimanere a contatto ma gli ultimi risultati negativi hanno generato un vantaggio di 7 punti per i salentini, e con il Trapani che si è staccato tempo fa ormai si tratta di una corsa contro il tempo per la squadra di Fabio Liverani, nel senso che molto probabilmente bisogna solo capire quando arriverà l’aritmetica. Siracusa, Rende, Monopoli e Matera possono dare fastidio al Trapani per il terzo posto, che darebbe la possibilità di saltare il primo turno dei playoff; ci crede anche il Cosenza, che però dopo la grande rimonta ha perso un po’ di smalto e arriva da quattro pareggi consecutivi. Sul fondo della classifica l’Akragas è ormai condannato ai playout (al netto delle vicende societarie), ci è molto vicina la Fidelis Andria mentre Paganese e Fondi sperano ancora di salvarsi direttamente, ma dovranno necessariamente cambiare passo per andare a riprendere una Casertana che appare in timida ripresa.

RISULTATI E CLASSIFICA SERIE C GIRONE A

Ore 14:30 Arezzo Livorno

Ore 14:30 Arzachena Gavorrano

Ore 14:30 Cuneo Pro Piacenza

Ore 14:30 Monza Viterbese

Ore 14:30 Pisa Lucchese

Ore 14:30 Pistoiese Giana Erminio

Ore 14:30 Prato Alessandria

Ore 14:30 Siena Olbia

Ore 16:30 Piacenza Pontedera

CLASSIFICA

Livorno 51

Siena 49

Pisa 47

Viterbese 45

Carrarese 36

Alessandria, Olbia, Monza 35

Giana Erminio 34

Piacenza 32

Arzachena, Pistoiese, Pontedera 31

Arezzo (-3), Pro Piacenza 28

Lucchese 27

Cuneo 23

Gavorrano 18

Prato 16

RISULTATI E CLASSIFICA SERIE C GIRONE C

Ore 14:30 Catanzaro-Rende

Ore 14:30 Sicula Leonzio-Virtus Francavilla

Ore 14:30 Siracusa-Monopoli

Ore 16:30 Bisceglie-Akragas

Ore 16:30 Casertana-Cosenza

Ore 16:30 Fondi-Matera

Ore 16:30 Lecce-Juve Stabia

Ore 16:30 Paganese-Andria

Ore 16:30 Reggina-Trapani

CLASSIFICA

Lecce 56

Catania 49

Trapani 44

Siracusa 39

Rende 38

Monopoli, Matera (-1) 37

Cosenza 36

Juve Stabia 33

Virtus Francavilla 32

Catanzaro (-1) 31

Sicula Leonzio, Bisceglie 30

Reggina 28

Casertana 26

Fondi, Paganese 23

Andria (-2) 20

Akragas (-3) 11

