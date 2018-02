Risultati Serie D/ Classifiche aggiornate, live score gironi A, B, C, D, E, F, G, H, I (domenica 25 febbraio)

Risultati Serie D: classifiche aggiornate, live score dei nove gironi che formano il campionato della quarta divisione. La situazione è ancora piuttosto ingarbugliata in ogni gruppo

25 febbraio 2018 Claudio Franceschini

Siamo pronti a vivere un altro lungo turno di Serie D 2017-2018: i nove gironi di questo campionato lungo ed entusiasmante stanno entrando sempre più nel vivo, e tre di questi hanno anche affrontato il turno infrasettimanale. Il gruppo A, il gruppo B e il gruppo D dunque si preparano a un doppio impegno; alcune partite sono davvero importanti dal punto di vista della classifica. Ricordiamo che la promozione in Serie C è riservata alla sola vincitrice del rispettivo girone, cosa che ovviamente contribuisce a rendere ancora più incerta la lotta. In alcuni gironi ci son realtà che sono già riuscite a prendere il largo, scavando un solco che le inseguitrici difficilmente colmeranno; in altri però la situazione di classifica è più incerta che mai, e questo ovviamente ci porta a pensare che fino al termine della stagione vivremo una lunga volata per l’arrivo nel campionato di terza divisione senza dimenticare, naturalmente, che ci sono tante squadre che sono coinvolte nella corsa per salvarsi subito o magari attraverso i playout.

LA SITUAZIONE

Prendiamo per esempio il girone A: il Como è riuscito a cambiare passo dopo un avvio incerto e continua a inseguire il Gozzano. Che è capolista praticamente da tutto l’anno, ma nel turno infrasettimanale ha pareggiato a Varese: proprio i biancorossi hanno fatto un favore ai lariani, grandi rivali. Adesso il Como ha un solo punto di ritardo: questa domenica dunque potrebbe segnare il sorpasso, con i lariani che ospitano il Castellazzo e la capolista che invece sarà impegnata, sempre in casa, contro l’OltrepoVoghera. Anche nel girone B è un entusiasmante testa a testa, anche se il Rezzato un po’ di margine ce l’ha: sono 5 i punti di vantaggio sul Pontisola che oggi ospita il Dro, mentre la Pro Patria che dava la sensazione di poter prendere il largo si trova addirittura al terzo posto (-6 dalla capolista) e oggi rischia sul campo del Caravaggio. Fuga totale per il Rimini, che nel girone D ha 9 lunghezze di vantaggio sull’Imolese e 10 sul Villabiagio; tutti gli altri gironi sono molto più in equilibrio, nel girone H il Potenza si trova a +5 sulla Cavese e minaccia di prendere ancora più il largo (oggi ospita l’Aversa che si trova in zona playout).

RISULTATI SERIE D

GIRONE A

Arconatese-Pavia

Bra-Inveruno

Derthona-Borgosesia

Caronnese-Varese

Como-Castellazzo

Folgore Caratese-Borgaro

Gozzano-OltrepoVoghera

OIginatese-Casale

Pro Sesto-Seregno

Varesina-Chieri

CLASSIFICA

1. Gozzano 28 19 4 5 46:20 61 2. Como 28 19 3 6 40:21 60 3. Caronnese 28 15 9 4 46:21 54 4. Pro Sesto 28 16 6 6 52:28 54 5. Chieri 28 12 11 5 43:28 47 6. Folgore Caratese 28 12 8 8 37:28 44 7. Bra 28 12 8 8 37:31 44 8. Inveruno 28 11 8 9 34:37 41 9. Borgosesia 28 10 7 11 30:29 37 10. Pavia 28 9 8 11 41:43 35 11. Borgaro 28 8 10 10 26:33 34 12. OltrepoVoghera 28 8 10 10 27:35 34 13. Olginatese 28 7 12 9 25:28 33 14. Varese 28 6 13 9 34:37 31 15. Varesina 28 7 9 12 23:33 30 16. Seregno 28 5 14 9 30:38 29 17. Casale 28 5 12 11 30:36 27 18. Arconatese 28 7 6 15 23:41 27 19. Calcio Derthona 28 3 8 17 14:41 17 20. Castellazzo 28 3 6 19 22:52 15

GIRONE B

Caravaggio-Pro Patria

Ciserano-Calcio Romanese

Lumezzane-Grumellese

Milano City-Lecco

Pergolettese-Darfo Boario

Pontisola-Dro

Scanzorosciate-Rezzato

Trento-Ciliverghe Mazzano

Virtus Bergamo-Crema

CLASSIFICA

GIRONE C

Adriese-Abano

Ambrosiana-Virtus Verona

ArzignanoChiampo-Liventina

Campodarsego-Delta Rovigo

Clodiense-Montebelluna

Este-Legnago Salus

Feltre-Belluno

Mantova-Calvi Noale

Tamai-Cjarlins Muzane

CLASSIFICA

1. Campodarsego 24 17 3 4 54:31 54 2. Virtus Verona 24 15 6 3 45:26 51 3. ArzignanoChiampo 24 13 7 4 52:30 46 4. Este 24 12 5 7 36:21 41 5. Mantova 24 12 5 7 44:30 41 6. Feltre 24 11 5 8 38:33 38 7. Adriese 24 10 6 8 34:24 36 8. Belluno 24 10 5 9 45:38 35 9. Delta Rovigo 24 10 4 10 35:36 34 10. Tamai 24 7 8 9 37:37 29 11. Legnago Salus 24 7 8 9 32:36 29 12. Ambrosiana 24 8 4 12 36:47 28 13. Cjarlins Muzane 24 4 12 8 30:32 24 14. Montebelluna 24 6 6 12 25:34 24 15. Clodiense 24 5 9 10 32:47 24 16. Liventina 24 5 8 11 27:40 23 17. Calvi Noale 24 5 5 14 19:44 20 18. Abano 24 4 4 16 21:56 16

GIRONE D

Castelvetro-Forlì

Correggese-Vigor Carpaneto

Fiorenzuola-Sangiovannese

Montevarchi-Colligiana

Pianese-Villabiagio

Rimini-Sammaurese

Romagna Centro-Mezzolara

Sasso Marconi-Tuttocuoio

Trestina-Imolese

Vivi Altotevere-Lentigione

CLASSIFICA

1. Rimini 28 18 8 2 50:26 62 2. Imolese 28 16 5 7 53:32 53 3. Villabiagio 28 16 4 8 44:32 52 4. Fiorenzuola 28 12 12 4 38:22 48 5. Lentigione 28 12 9 7 33:22 45 6. Forlì 28 12 8 8 43:36 44 7. Sangiovannese 28 11 9 8 27:26 42 8. Romagna Centro 28 10 10 8 33:27 40 9. Sammaurese 28 11 7 10 23:20 40 10. Montevarchi Calcio 28 10 7 11 32:31 37 11. Pianese 27 8 12 7 35:27 36 12. Vigor Carpaneto 28 8 11 9 38:37 35 13. Sasso Marconi 27 8 9 10 27:39 33 14. Tuttocuoio 28 7 8 13 19:27 29 15. Trestina 28 7 8 13 25:41 29 16. Castelvetro 28 7 7 14 34:44 28 17. Mezzolara 28 5 12 11 23:32 27 18. Correggese 28 5 10 13 26:39 25 19. Colligiana 28 7 4 17 22:46 25 20. Vivi Altotevere 28 5 8 15 30:49 23

GIRONE E

Albissola-Argentina

Ghivizzano Borgo-Savona

Lavagnese-Finale

Ligorna-Sestri Levante

San Donato-Rignanese

Scandicci-Valdinievole Montecatini

Seravezza Pozzi-Ponsacco

Unione Sanremo-Massese

Viareggio-Real Forte Querceta

CLASSIFICA

GIRONE F

ASD Pineto Calcio-Monticelli

Avezzano-Fabriano Cerreto

Campobasso-Castelfidardo

Jesina-San Nicolò

L’Aquila-ASD Francavilla

Matelica-Sangiustese

Recanatese-Agnonese

San Marino-Nerostellati Pratola

Vastese-Vis Pesaro

CLASSIFICA

GIRONE G

Budoni-SFF Atletico

Cassino-Flaminia

Latina-Latte Dolce

Monterosi-Anzio Calcio

Nuorese-Aprilia

Ostia Mare-Albalonga

Rieti-San Teodoro

Tortoli-Lupa Roma

Trastevere Calcio-Lanusei Calcio

CLASSIFICA

GIRONE H

Altamura-Nerostellati Frattese

Cavese-Pomigliano

Fulgor Molfetta-Picerno

Gragnano-San Severo

Manfredonia-Sarnese

Nardò-Gravina

Potenza-Aversa

Taranto-Francavilla

Turris-Audace Cerignola

CLASSIFICA

1. Potenza 24 18 5 1 64:22 59 2. Cavese 24 17 3 4 45:22 54 3. Audace Cerignola 24 15 4 5 46:26 49 4. Altamura 24 15 2 7 41:26 47 5. Taranto 24 14 4 6 35:25 46 6. Gravina 24 11 9 4 47:30 42 7. Picerno 24 10 9 5 35:21 39 8. Nardò 24 10 8 6 32:25 38 9. Pomigliano 24 7 7 10 31:31 28 10. Gragnano 24 7 6 11 22:30 27 11. Sarnese 24 6 8 10 34:39 24 12. Francavilla 24 6 6 12 32:48 24 13. Turris 24 7 6 11 25:35 23 14. Aversa 24 5 8 11 20:34 23 15. San Severo 24 5 7 12 23:36 22 16. Nerostellati Frattese 24 4 6 14 18:40 18 17. Manfredonia 24 2 8 14 25:52 12 18. Fulgor Molfetta 24 2 4 18 23:56 10

GIRONE I

Acireale-Vesuvio Ercolanese

Cittanovese-Igea Virtus

Gela-US Palmese

Gelbison Colento-Vibonese

Nocerina-Sancataldese

Paceco-Isola Capo Rizzuto

Portici-Ebolitana

Roccella-Palazzolo

Troina-Messina

CLASSIFICA

