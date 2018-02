Roma Milan/ Streaming video e diretta tv: probabili formazioni, quote, orario e risultato live

Diretta Roma Milan: info streaming video e tv, probabili formazioni, quote, orario e risultato live. Per i rossoneri doppio impegno in quattro giorni all'Olimpico

25 febbraio 2018 Fabio Belli

Trasferta a Roma per il Milan di Gattuso (foto LaPresse)

Roma-Milan, diretta dall'arbitro Paolo Silvio Mazzoleni della sezione di Bergamo, è in programma allo stadio Olimpico di Roma domenica 25 febbraio 2018 alle ore 20.45, si tratterà del big match della 26^ giornata di Serie A 2017-18. I capitolini sono a caccia della quarta vittoria consecutiva per consolidare il terzo posto in classifica dietro a Napoli e Juventus che sono ormai irraggiungibili. Svanite le possibilità di giocarsi lo scudetto, i giallorossi puntano a entrare in Champions League anche il prossimo anno, le vittorie contro Verona, Benevento e Udinese hanno ridato morale e fiducia agli uomini di Di Francesco, usciti dal periodo di crisi grazie all'esplosione di Cengiz Under che sta letteralmente trascinando la squadra con i suoi gol che hanno consentito alla Roma di scavalcare Lazio e Inter in graduatoria. Quella contro il Milan sarà una di prova del nove per i lupacchiotti, per testare le proprie capacità contro una squadra in ottima salute e soprattutto per riscattare il recente KO in Champions League contro lo Shakhtar Donetsk.

Per gli uomini di Gattuso che nelle ultime giornate hanno battuto Lazio e Sampdoria recuperando parecchio terreno nei confronti delle dirette rivali per un posto in Europa, l'opportunità di avvicinarsi ulteriormente ai vertici della classifica, magari battendo un'altra compagine che al momento la precede. La cura Gattuso sta dando i suoi frutti, l'ex-tecnico della Primavera del Milan ha rivitalizzato diversi giocatori che durante la gestione Montella si erano persi per strada come Bonucci, Biglia e Calhanoglu: all'appello manca solamente Kalinic che con la maglia del Milan non ha ancora lasciato il segno. In caso di successo il Diavolo si rilancerebbe anche nella corsa verso la Champions League, sperando che anche Inter e Lazio compiano passi falsi rispettivamente contro Benevento e Sassuolo.

ROMA MILAN, DIRETTA LIVE

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE LA PARTITA

La sfida Roma Milan sarà trasmessa in diretta tv sia da Sky Sport che da Mediaset Premium: sul satellite l'appuntamento è sui canali 201, 206 e 251 della piattaforma satellitare, la visione è riservata ai clienti che hanno sottoscritto un abbonamento ai pacchetti Sport e/o Calcio; sul digitale terrestre bisognerà invece sintonizzarsi sui canali 370 e 380 appartenenti al bouquet della pay-tv del Biscione. Non mancherà ovviamente in questi casi la diretta streaming video, tramite Sky Go e Premium Play disponibili senza costi aggiuntivi.

LE PROBABILI FORMAZIONI DI ROMA MILAN

Diamo un'occhiata a quelle che potrebbero essere le probabili formazioni. La Roma quasi sicuramente scenderà in campo con l'ottimo Alisson tra i pali, gli esterni di difesa saranno Kolarov e Florenzi se quest'ultimo avrà recuperato dall'influenza, altrimenti in rampa di lancio c'è Bruno Peres, confermatissimi invece Manolas e Fazio come centrali difensivi a meno che uno dei due non rifiati e lasci il posto a Juan Jesus; a centrocampo dovrebbe tornare Pellegrini che darà una mano a De Rossi (oppure Strootman) mentre la linea di trequartisti dovrebbe essere formata da Nainggolan, Under ed El Shaarawy (in alternativa Perotti e Defrel) con Dzeko unica punta. Il Milan si presenterà con Gigio Donnarumma in porta, difesa a quattro con Bonucci e Romagnoli che guideranno al reparto assieme ai terzini Rodriguez e Calabria; centrocampo a tre con il ritrovato Biglia che sarà supportato da Bonaventura e Kessié al rientro dopo aver scontato il turno di squalifica; nel tridente d'attacco spazio a Suso e Calhanoglu, le due ali affiancheranno la punta centrale Cutrone.

TATTICA E PRECEDENTI

Da quando è passato al 4-2-3-1 la squadra di Di Francesco sta rendendo molto meglio e con ogni probabilità l'ex-allenatore del Sassuolo utilizzerà questo modulo anche contro il Milan; Gattuso non dovrebbe tradire il suo 4-3-3, uno schieramento tattico che gli ha consentito di tirar fuori il meglio dai suoi giocatori. Nel match d'andata i giallorossi prevalsero per 2 a 0 con i gol di Dzeko e Florenzi, il bilancio dei precedenti negli ultimi 20 anni è di 11 vittorie per i rossoneri, 16 successi per i capitolini e 14 pareggi.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Le agenzie di betting puntano sulla Roma, l'1 degli uomini di Di Francesco viene dato a 1,95 su Bet365 mentre Bwin offre una vincita di 3,70 volte la posta in palio per il risultato di parità; Unibet strizza l'occhio agli scommettitori più audaci quotando a 4,00 il successo esterno del Milan. Molto simili tra loro le quote di Over (1,85) e Under (1,95) almeno stando alle indicazioni di Bet365 e Unibet.

