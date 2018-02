Sampdoria-Udinese/ Streaming video e diretta tv: probabili formazioni, quote, orario e risultato live

25 febbraio 2018 Fabio Morasca

Sampdoria - Udinese, Serie A 2017/18 (Web)

Sampdoria Udinese, diretta dall'arbitro Antonio Damato, è una partita valida per la 26esima giornata di campionato di Serie A 2017/18. Il match tra i blucerchiati e i bianconeri si giocherà domenica 25 febbraio 2018, a partire dalle ore 15, allo stadio Luigi Ferraris di Genova. La Sampdoria, reduce dalla sconfitta in trasferta contro il Milan e raggiunta in classifica al sesto posto proprio dai rossoneri, riprenderà il proprio cammino per restare nella zona Europa dall'impegno casalingo contro l'Udinese. Per quanto riguarda i friulani, la squadra allenata da Massimo Oddo arriva da un periodo abbastanza complicato, considerando il fatto che i bianconeri hanno raccolto soltanto un punto nelle ultime tre partite. L'Udinese, al momento, occupa il decimo posto in classifica con 33 punti e un'impresa al Marassi di Genova potrebbe consentire loro di cullare ancora il sogno di un posto per l'Europa. Tornando ai blucerchiati allenati da Marco Giampaolo, invece, la sfida a distanza con il Milan vede favoriti decisamente i sampdoriani, considerando che i rossoneri sono impegnati allo Stadio Olimpico di Roma contro i padroni di casa giallorossi.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

Sampdoria Udinese andrà in onda in diretta tv sulle reti Sky. La partita sarà disponibile, precisamente, sul canale Sky Calcio 4 a partire dalle ore 15. Alle ore 14:30, invece, ci sarà il consueto collegamento con Sky Calcio Show, condotto da Ilaria D'Amico. Il match sarà visibile anche in diretta streaming video sul servizio Sky Go e per quanto riguarda Now Tv. Per chi volesse seguire la partita e, contemporanemente, tutti gli altri incontri della 26esima giornata del campionato di Serie A, l'appuntamento, invece, è sul canale Sky SuperCalcio HD con Diretta Gol, sempre a partire dalle ore 15.

PROBABILI FORMAZIONI SAMPDORIA-UDINESE

Per quanto riguarda le probabili formazioni con le quali Sampdoria e Udinese potrebbero scendere in campo dal primo minuto, i blucerchiati allenati da Giampaolo dovrebbero scendere in campo con il 4-2-3-1, con Viviano in porta, con Silvestre e Ferrari schierati come centrali difensivi e con Bereszynski e Strinic schierati sulle fasce; sulla mediana, dovremmo vedere titolari Linetty e Torreira mentre in attacco l'unica puntata Quagliarella dovrebbe essere supportato dai trequartisti Barreto, Ramirez e Duvan Zapata. L'Udinese di Oddo, invece, dovrebbe rispondere con il medesimo modulo, il 4-2-3-1, che vedrebbe Bizzarri in porta, Danilo e Samir schierati al centro della difesa e con Stryger Larsen e Widmer ad agire sulle fasce; sulla mediana, dovrebbero partire dal primo minuto Fofana e Balic mentre in attacco, l'unica punta, ossia Maxi Lopez, dovrebbe essere supportato da Barak, Ali Adnan e De Paul.

Come già anticipato, una vittoria della Sampdoria, soprattutto in caso di ipotetica sconfitta in trasferta del Milan contro la Roma, permetterebbe ai blucerchiati di riprendersi il sesto posto in solitaria. All'Udinese, tre eventuali punti ottenuti al Marassi di Genova permetterebbero di non mollare l'ultimo treno per l'Europa. Per quanto concerne gli ultimi allenamenti della Sampdoria, Jacopo Sala e Valerio Verre hanno svolto un lavoro differenziato mentre Dennis Praet e Gaston Ramirez hanno lavorato regolarmente con il resto della squadra. Massimo Oddo, invece, può contare sul ritorno di Fofana e Larsen ma il reparto offensivo vedrà ancora l'indisponibilità di Lasagna, causa infortunio, e quella di Perica, causa squalifica. Per quanto riguarda gli indisponibili a centrocampo, invece, Behrami e Hallfredsson, presumibilmente, non prenderanno parte alla trasferta di Genova.

QUOTE E SCOMMESSE

Stando alle quote dell'agenzia di scommesse Snai, la Sampdoria è favorito sull'Udinese per quanto riguarda la vittoria anche se la quota risulta abbastanza alta e, quindi, conveniente, per le giocate. La vittoria in casa dei blucerchiati, infatti, è quotata 1.95; un successo in trasferta dei bianconeri, invece, è quotato molto di più ossia 3.85. Il pareggio, invece, è quotato 3.45. Spostandoci sulle quote dell'agenzia di scommesse Bwin, invece, la Sampdoria risulta sempre la favorita per la vittoria ma la quota è ancora più alta: 2.00. La vittoria in trasferta dell'Udinese, invece, è quotata più bassa ossia 3.60. La quota riguardante il pareggio, invece, cambia di pochissimo: 3.40. Stando ad altri bookmakers, per la precisione Bet365, BetClic.it, Unibet e William Hill, le quote per la vittoria della Sampdoria oscillano tra 1.90 e 2.05, le quote riguardanti il pareggio, invece, vanno da 3.40 a 3.50 mentre le quote per il successo dell'Udinese sono comprese tra 3.50 e 4.20.

LE DICHIARAZIONI DEGLI ALLENATORI

Al termine della sconfitta contro il Milan, l'allenatore della Sampdoria, Marco Giampaolo, ha riconosciuto i meriti dei rossoneri nel corso della consueta conferenza stampa post-partita: "Abbiamo incontrato un Milan forte che ci ha fatto correre tanto e che ci ha fatto sprecare energie. Quando siamo entrati in possesso siamo stati poco lucidi appunto perché il grande palleggio e la qualità ha permesso loro di venir fuori da tante situazioni di pressing offensivo. Quindi dobbiamo riconoscere che il Milan ha fatto una grande partita. La Samp non ha demeritato ma abbiamo fatto più fatica del solito". Qualche rimpianto, invece, nelle parole di Massimo Oddo, dopo la sconfitta della sua squadra contro la Roma: "Abbiamo fatto un’ottima partita, il problema è che abbiamo regalato due gol perdendo altrettanti palloni in uscita. Questo è da sempre il nostro peggior difetto".

